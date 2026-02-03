ประจานความชุ่ย! โปรเจกต์ 250 ล้าน “ธนาธาร” แฉพิรุธผู้รับเหมามักง่าย อ้างแค่ที่พักน้ำ
สับเละโครงการปรับภูมิทัศน์พัทยา 252 ล้าน สุดชุ่ยสูบน้ำเสียทิ้งชายหาดจอมเทียน ธนาธาร พรรคประชาชนลงพื้นที่จี้ความรับผิดชอบ พบเลยกำหนดสัญญาแต่เนื้องานเน่าเฟะ
กำลังเป็นประเด็นที่แชร์กันว่อนโลกโซเชียล เมื่อพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลก กลับถูกผู้รับเหมาไร้สามัญสำนึก “ยัดเยียด” ความโสโครกให้หาดจอมเทียนราวกับเห็นทะเลเป็นเพียงส้วมสาธารณะที่คิดจะถ่ายของเสียตรงไหนก็ได้!
เรื่องนี้แดงขึ้นมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวฝรั่งตาน้ำข้าวถ่ายคลิปแฉรถบรรทุกสีเหลืองกำลัง “เทของเหลวสีดำเมื่อมลงในบ่อทรายริมหาด ห่างจากน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตร
ล่าสุด นายธนาธาร ประมูลพงษ์ พรรคประชาชน ทนกลิ่นเน่าไม่ไหวรุดลงพื้นที่ขุดคุ้ยหาความจริงจนพบว่า โครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง 252,579,999 บาท!
อ่านไม่ผิดครับ ! งบประมาณกว่าสองร้อยห้าสิบล้านบาทที่มาจากภาษีราษฎร แต่ผลงานที่ปรากฏกลับดูเหมือนงานวัดราคาถูก เพราะนอกจากจะ “เลยกำหนดสัญญา” มาเนิ่นนาน (สัญญาเริ่ม เม.ย. 67 สิ้นสุด ต.ค. 68) เนื้องานที่เห็นกลับเป็นการนำน้ำเสียและตะกอนเลนเหม็นคลุ้งมาพักไว้บนหาดทรายอย่างหน้าตาเฉย
เมื่อถูกจี้ถามถึงความมักง่าย ผู้ปฏิบัติงานกลับตอบแบบกำปั้นทุบดินว่า “แค่นำมาพักไว้ เดี๋ยวจะใช้แม็คโครตักออก” แต่ต่อให้บอกว่าพักไว้ แต่น้ำเสียมันก็ซึมลงดินไหลลงทะเลไปแล้วครึ่งค่อนบ่อ ภาพหลักฐานเห็นทนโท่ว่า น้ำดำๆ ไหลซึมลงน้ำทะเลไปอาบผิวสะท้อนแดดอยู่ตรงนั้น
ที่น่าเจ็บใจกว่า นายธนาธารเล่าว่า รถดูดน้ำเสียสารภาพบาปจริงๆ แล้ว มีคำสั่งให้เอาไปทิ้งที่ “บ่อบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา” แต่สุดท้ายกลับถูกสั่งให้เอามาเทกองไว้บนชายหาดแทน!
งานนี้คำถามตัวโตๆ จึงพุ่งเป้าไปที่ เมืองพัทยา ในฐานะผู้ว่าจ้าง ปล่อยให้โครงการระดับร้อยล้านบริหารจัดการได้ “อนาถา” ขนาดนี้ได้อย่างไร?
ตัวแทนจากปชน. สงสัยด้วยว่า งบประมาณมหาศาลขนาดนี้ ทำไมไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ไม่มีผ้าใบรองพื้นบ่อทราย หรือนี่คือมาตรฐานใหม่ของการปรับภูมิทัศน์ที่ต้องเอาขี้โคลนมาอวดนักท่องเที่ยว?
ภาพที่ชาวต่างชาติถ่ายประจานออกไปนั้น มันยิ่งกว่าดาบที่กรีดหน้าการท่องเที่ยวไทย เพราะคนทั้งโลกเขาเห็นหมดแล้วว่าพัทยาดูแลสมบัติชาติกันอย่างไร งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ระงับการกระทำแล้วจบไป เพราะคราบสกปรกในใจนักท่องเที่ยวมันล้างออกยากกว่าคราบเลนบนหาดจอมเทียนเสียอีก
ทั้งนี้ นายธนาธารยืนยันจะกัดไม่ปล่อย เพราะนี่คือความเสียหายที่กระทบทั้งทะเลนาจอมเทียนและพัทยา ใครทำผิดต้องลากตัวมาขึ้นเขียงกฎหมายให้เข็ดหลาบ.
