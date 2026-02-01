ข่าวการเมือง

“แสวง” หลังพิงฝา! แจงพัลวันปมชื่อผู้สมัคร พรรคประชาชน “ล่องหน” ที่ชลบุรี

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 14:17 น.
กกต เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรี

กระชากหน้ากากเลือกตั้งล่วงหน้า! แสวง รับ กกต. ผิดพลาดปมจัดส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหายวับ ยันแค่ “ส่งซ้ำ-สลับใบ” ไม่ใช่เกมใต้ดิน พร้อมงัดไม้ตายสยบข่าว “กปน. เป็นหัวคะแนน” ย้ำตรวจสอบเข้มก่อนเข้าคูหา

รับศึกหนักตั้งแต่นาทีแรกของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 2569) หลังเกิดกระแสสวดชยันโตว่อนโซเชียล กรณีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครจาก “พรรคประชาชน” อันตรธานหายไปจากบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จนถูกมองว่าเป็น “แผนสกัดดาวรุ่ง” หรือไม่?

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ต้องออกมาสวมบท “หน่วยกู้ภัย” แถลงด่วนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ชลบุรีคือ “ความผิดพลาดในการจัดส่ง” อย่างแท้จริง โดยระบุว่าทาง จ.ลำปาง ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเบอร์ 6 มาซ้ำถึง 2 ใบ แต่ดันลืมใส่เบอร์ 8 ของพรรคประชาชนมาให้ ยืนยันหนักแน่นด้วยเกียรติของ กกต. ว่า “ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง” และขณะนี้ได้รีบแก้ไขคืนความยุติธรรมให้ผู้สมัครไปเรียบร้อยแล้ว

เลือกตั้งล่วงหน้าชลบุรีไม่มีชื่อผู้สมัครสส พรรคประชาชน
ภพาจาก Facebook @sirote.klampaiboon

อีกหนึ่งปมดราม่าที่สั่นสะเทือนภาคอีสาน คือข่าวลือเรื่องเงินซื้อเสียงหัวละ 7,000 บาท ซึ่งนายแสวงขยี้ประเด็นนี้ว่า เป็นการ “ทำคอนเทนต์เรียกแขก” โดยแฉว่า ต้นเรื่องมาจากแม่ค้าตลาดนัดคนหนึ่งโพสต์อินสตาแกรมเรื่องเงินในบัญชี แต่กลับมีมือมืดแคปไปปั่นข่าวว่า ได้รับเงินค่าจ้างกาเบอร์

งานนี้ กกต. ยันรู้ตัว “ไอ้โม่ง” ทั้งคนแคปและคนโพสต์รวม 3 รายแล้ว เตรียมลากตัวมาสอบสวนฐานป่วนการเลือกตั้งให้เข็ดหลาบ

ความพีกปิดท้ายอยู่ที่กรณีเลขาฯ แสวงเคยหลุดปากบอกว่า “เตรียมเงินได้ แต่อย่าซื้อเสียง” จนสังคมตั้งคำถามว่าส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า? เจ้าตัวต้องรีบแจงพัลวันว่า “พูดเร็วไปหน่อย” ความหมายจริงๆ คือการเตรียมการซื้อเสียงนั้นจับยากเพราะทำในที่ลับ แต่ย้ำชัดว่าตามกฎหมายมาตรา 73 การจัดเตรียมหรือการซื้อจริง “ผิดทั้งขึ้นทั้งล่อง” ตอนนี้สั่งสายลับชุดเคลื่อนที่เร็วและร่วมมือกับแบงก์ชาติจับตาใครเบิกเงินผิดปกติในกลุ่มหัวคะแนนสีแดงเข้มทั่วประเทศแล้ว!.

ที่มา : ข่าวสด

แฟ้มภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันที่ 31 มกราคม 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
แฟ้มภาพ
เลือกตั้งวุ่น เลขากกต ออกโรงป้องหน่วยงาน หลังชื่อพรรคประชาชนหายวับจากหน่วยเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ
การเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ณ บริเวณพื้นที่โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) แขวงคลองจั่น ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง
(แฟ้มภาพ) วันที่ 31 มกราคม 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อสังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

