คนโสดตะโกน! 3 ราศี เสน่ห์แรงเกินต้าน เตรียมสละคาน มีเกณฑ์พบรักต่างวัยหรือต่างแดน
เปิดดวงความรักช่วงนี้ 3 ราศี กราฟเสน่ห์พุ่งสูง คนโสดเตรียมตัวไม่ว่าง รับมือรักครั้งใหม่ที่อาจมาไกลจากต่างแดนหรืออายุห่างกัน แต่เข้ากันได้ดีจนน่าอิจฉา
ช่วงนี้กระแสลมแห่งความรักพัดผ่านมาทักทายคนโสดให้หัวใจกลับมาเต้นผิดจังหวะอีกครั้ง โดยเฉพาะ 3 ราศีที่ดาวศุกร์โคจรทำมุมดี ส่งผลให้พลังเสน่ห์ในตัวเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจน ใครที่เคยบ่นว่าเหงา หรือครองตัวเป็นโสดมานาน เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะกามเทพเล็งศรมาที่คุณแล้ว แต่ความรักครั้งนี้อาจมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง ทั้งเรื่องระยะทางและช่วงวัย
1. ราศีธนู
ชาวราศีธนูขึ้นชื่อเรื่องความรักอิสระและการเดินทาง ช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้คุณมีเสน่ห์อย่างมากในสายตาชาวต่างชาติ หรือคนต่างถิ่นต่างภาษา
คุณมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจจากการเดินทาง การติดต่องานกับต่างประเทศ หรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล และพร้อมจะซัพพอร์ตความฝันของคุณ
แนะนำเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ อย่าปิดกั้นตัวเองเพียงเพราะความแตกต่างด้านภาษา เพราะเคมีทางใจจะสื่อสารถึงกันได้เอง
2. ราศีมังกร
ชาวมังกรที่มักจะจริงจังกับชีวิต ช่วงนี้ความเคร่งขรึมของคุณจะกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดคนที่มองหาความมั่นคงเข้ามา
มีเกณฑ์พบรักกับคนที่มีอายุแตกต่างกันค่อนข้างมาก อาจเป็นได้ทั้ง “เด็กกว่า” ที่เข้ามาเติมความสดใส หรือ “แก่กว่า” ที่เข้ามาเป็นที่พักพิงใจ หากได้คนเด็กกว่า เขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัว แต่ถ้าได้คนอายุมากกว่า เขาจะมีนิสัยขี้อ้อนเหมือนเด็กเมื่ออยู่กับคุณ
แนะนำลดกำแพงมาตรฐานที่ตั้งไว้ลงบ้าง ลองมองคนที่ความเข้าใจและความสบายใจเป็นหลัก แล้วคุณจะพบว่าความรักดี ๆ อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
3. ราศีมิถุน
ชาวราศีมิถุนผู้มีวาทศิลป์เป็นเลิศ ช่วงนี้คำพูดของคุณจะหวานหูเป็นพิเศษ ใครได้คุยด้วยเป็นต้องหลงใหล
คุณจะเนื้อหอมมาก มีคนเข้ามาขายขนมจีบพร้อมกันหลายคน ทั้งคนในแวดวงการทำงานและเพื่อนฝูงแนะนำมา รวมถึงคนทางไกลที่แอบมองคุณอยู่ เป็นคนที่ฉลาด ทันคน คุยสนุก และมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกัน อาจเป็นคนไกลที่วนกลับมาเจอกัน หรือคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาทำงานใกล้คุณ
แนะนำบริหารเสน่ห์ให้ดี เช็กสถานะของคนที่เข้ามาให้ชัวร์ก่อนเทใจ เลือกคนที่คุยแล้วรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุด
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 3 ราศีผู้โชคดี รวมถึงราศีอื่น ๆ ที่กำลังรอคอยความรัก ขอให้จำไว้ว่า “เสน่ห์ที่แท้จริงคือความมั่นใจในแบบที่เป็นคุณ” ช่วงนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดี ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและทัศนคติ ทำตัวให้สดใสพร้อมรับสิ่งดี ๆ เสมอ
ใครที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจน ช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่จะลองเปิดใจคุยถึงสถานะ ส่วนใครที่ยังโสดสนิท ลองพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ ๆ หรือสถานที่ที่ไม่เคยไปดูบ้าง ไม่แน่ว่าเนื้อคู่ของคุณอาจกำลังรออยู่ที่นั่น
