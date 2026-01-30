เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ! 3 ราศี ระวังเฟรนด์โซนจะกลายเป็นแฟนโซน ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
ราศีไหนความใกล้ชิดทำเหตุ จากเพื่อนซี้กลายเป็นคนของใจ ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมรับมือรักครั้งใหม่ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
ดูเหมือนว่าช่วงนี้กามเทพจะทำงานหนักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว! ดวงดาวความรักโคจรมาทับมุมมิตรภาพ ส่งผลให้ความสัมพันธ์แบบ “เพื่อน” ของ 3 ราศีนี้เริ่มสั่นคลอน ไม่ใช่ในทางแย่ แต่เป็นสัญญาณของความรักที่ก่อตัวขึ้นจากความใกล้ชิด ใครที่แอบมองเพื่อนอยู่ หรือรู้สึกว่าเพื่อนดูแลดีเกินเบอร์ มาเช็กกันว่าคุณเข้าข่าย 3 ราศีนี้หรือไม่
1. ราศีมิถุน
ชาวมิถุนเป็นคนคุยเก่ง ช่างเจรจา ช่วงนี้ยิ่งคุยกับเพื่อนคนเดิมบ่อยเข้า ความผูกพันมันก็เริ่มก่อตัวแบบไม่รู้ตัว จากที่เคยปรึกษาเรื่องสัพเพเหระ จะเริ่มคุยเรื่องส่วนตัวลึกซึ้งขึ้น
เพื่อนคนนี้จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคุณมากขึ้น ตัวติดกันบ่อยขึ้น จนคนรอบข้างเริ่มทักว่า “เป็นแฟนกันหรือเปล่า?” จะมีเหตุการณ์บางอย่าง เช่น การไปเที่ยวด้วยกัน หรือมีปัญหาแล้วเขาเข้ามาช่วยแก้ไข ทำให้คุณ (หรือเขา) เผลอใจเต้นแรงและมองอีกฝ่ายเปลี่ยนไปตลอดกาล
2. ราศีกันย์
ชาวกันย์ปกติเป็นคนช่างเลือก แต่ช่วงนี้จะมีเพื่อนคนหนึ่ง (หรือคนที่รู้จักกันมานาน) ทำตัวดีผิดปกติ คอยเทคแคร์ ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่แม้แต่คุณยังมองข้าม ความรักครั้งนี้ไม่ได้หวือหวาแบบรักแรกพบ แต่มันคือ “ความสบายใจ” ที่หาจากคนอื่นไม่ได้ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ หรือรู้สึกหวงก้างเวลาเห็นเขาไปสนิทกับคนอื่น
มีโอกาสสูงมากที่ฝ่ายตรงข้ามจะรวบรวมความกล้าสารภาพความในใจ หรือแสดงออกชัดเจนว่า “ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อน” อีกต่อไป
3. ราศีธนู
ชาวธนูรักอิสระและชอบการผจญภัย ช่วงนี้เพื่อนคู่หูที่ลุยไหนลุยกันจะเริ่มดูน่ารักขึ้นมาในสายตาคุณ เคมีที่เข้ากันได้ดีอยู่แล้วจะพัฒนาไปเป็นความโรแมนติกแบบไม่เลี่ยน สถานการณ์จะเป็นใจให้ต้องอยู่ด้วยกันสองต่อสองบ่อยขึ้น หรือมีเหตุให้ต้องพึ่งพากัน ความใกล้ชิดทางกายและใจจะสปาร์กให้เกิดความรู้สึกวาบหวาม
แม้ปากจะบอกว่าเป็นเพื่อนกัน แต่การกระทำมันฟ้องชัดเจน เตรียมตัวเตรียมใจสละโสดกับคนใกล้ตัวได้เลย
