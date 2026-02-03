กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด
กัมพูชาประณามกองทัพไทย อ้างปราบแก๊งสแกมเมอร์บังหน้า เพื่อยึดครองพื้นที่โอร์เสม็ด ผิดกฎหมาย ชี้การพา FBI ลงพื้นที่ เป็นเพียงข้ออ้างสร้างความชอบธรรม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาประณามการกระทำของกองทัพไทยอย่างรุนแรง กรณีที่มีความพยายามสร้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา บริเวณพื้นที่โอเสม็ด จ.อุดรมีชัย ทางการกัมพูชาระบุว่าไทยใช้ข้ออ้างเรื่องการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ เพื่อแฝงเจตนาในการใช้อำนาจอธิปไตยโดยมิชอบในพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชา ระบุว่า แม้กัมพูชาจะให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งการฉ้อโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ แต่ขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของกองทัพไทย ที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพ เพื่อทำให้การรุกล้ำและยึดครองดินแดนของกัมพูชากลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ชนวนเหตุล่าสุดเกิดจากการที่กองทัพไทยได้นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งกบดานของแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่โอเสม็ด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกัมพูชามองว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกองทัพไทยเข้ายึดครองอย่างผิดกฎหมาย ภายหลังปฏิบัติการทางทหารที่รุกรานเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม และการพาคณะทูตไปเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นเพียงฉากหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการคงกำลังทหารไทยไว้ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่กัมพูชายังย้ำด้วยว่า โอเสม็ด ถือเป็นด่านข้ามแดนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายมาตั้งแต่ปี 2003 ดังนั้น การที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้การนำของกองทัพไทย จึงถือเป็นหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนว่าทหารไทยได้รุกล้ำและเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาจริงโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ที่มา: KHMER TIMES
