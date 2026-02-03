ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:43 น.
58

กัมพูชาประณามกองทัพไทย อ้างปราบแก๊งสแกมเมอร์บังหน้า เพื่อยึดครองพื้นที่โอร์เสม็ด ผิดกฎหมาย ชี้การพา FBI ลงพื้นที่ เป็นเพียงข้ออ้างสร้างความชอบธรรม

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาประณามการกระทำของกองทัพไทยอย่างรุนแรง กรณีที่มีความพยายามสร้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา บริเวณพื้นที่โอเสม็ด จ.อุดรมีชัย ทางการกัมพูชาระบุว่าไทยใช้ข้ออ้างเรื่องการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ เพื่อแฝงเจตนาในการใช้อำนาจอธิปไตยโดยมิชอบในพื้นที่ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชา ระบุว่า แม้กัมพูชาจะให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งการฉ้อโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ แต่ขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของกองทัพไทย ที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพ เพื่อทำให้การรุกล้ำและยึดครองดินแดนของกัมพูชากลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ทหารไทยและคณะผู้ช่วยทูตลงพื้นที่ตรวจสอบ
ทหารไทยตรวจสอบสถานีทำงานที่มีตู้โทรศัพท์ไม้บุด้วยโฟมเพื่อกันเสียง ภายในสถานที่หลอกลวงในเมืองโอสมัช ประเทศกัมพูชา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Sakchai Lalit)

ชนวนเหตุล่าสุดเกิดจากการที่กองทัพไทยได้นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งกบดานของแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่โอเสม็ด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกัมพูชามองว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกองทัพไทยเข้ายึดครองอย่างผิดกฎหมาย ภายหลังปฏิบัติการทางทหารที่รุกรานเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม และการพาคณะทูตไปเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นเพียงฉากหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการคงกำลังทหารไทยไว้ในพื้นที่

เจ้าหน้าที่กัมพูชายังย้ำด้วยว่า โอเสม็ด ถือเป็นด่านข้ามแดนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายมาตั้งแต่ปี 2003 ดังนั้น การที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้การนำของกองทัพไทย จึงถือเป็นหลักฐานมัดตัวที่ชัดเจนว่าทหารไทยได้รุกล้ำและเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาจริงโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ที่มา: KHMER TIMES

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์ ข่าวภูมิภาค

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

7 นาที ที่แล้ว
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง &quot;ไวรัสนิปาห์&quot; ได้ผลดี ข่าวต่างประเทศ

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

17 นาที ที่แล้ว
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี บันเทิง

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

32 นาที ที่แล้ว
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าวการเมือง

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

35 นาที ที่แล้ว
&quot;สุดารัตน์&quot; ชูนโยบาย &quot;กู้ชีพ 30 บาท&quot; ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ

52 นาที ที่แล้ว
จอมเทียน พัทยา ของเหลวสีดำ ข่าวการเมือง

ประจานความชุ่ย! โปรเจกต์ 250 ล้าน “ธนาธาร” แฉพิรุธผู้รับเหมามักง่าย อ้างแค่ที่พักน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:43 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button