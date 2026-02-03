บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

ข่าว

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 11:59 น.
บริษัทรถดูดโคลน แจงประเด็น คลิปปล่อยน้ำดำลง หาดจอมเทียน พัทยา ยืนยันเทลงบ่อพักตะกอน ไม่ใช่ทะเล รับเป็นเพียงผู้ให้เช่าเครื่องจักร

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โพสต์คลิปรถบรรทุกสีเหลืองลักลอบปล่อยของเหลวสีดำหนาทึบลงสู่ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา บริเวณหน้าโรงแรมดวารี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างหนักเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ตามที่ได้มีการรายงานก่อนหน้านี้นั้น

ด้านบริษัทเจ้าของรถบรรทุกคันที่เป็นประเด็น โพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่า “ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทางบริษัทเราไม่ได้รับงานขุดลอกท่อจากสุขาภิบาลเทศบาลพัทยา เราเป็นเพียงบริษัทให้เช่ารถดูดทราย ดูดโคลน จากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเช่ารถรายวัน กับทาง บ.บีเอ็ม เจ็ท เซอร์วิส เพื่อเช่ารถดูดลอกโคลนครับ

ทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับพิ้นที่ที่เกิดขึ้น ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับ”

FB/ BM JET Service

ขณะที่ตัวแทนของบริษัทดังกล่าวได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยัง เพจเฟซบุ๊กของ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยา โดยเนื้อหาระบุว่า

บริษัท บีเอ็ม เจ็ท เซอร์วิส (BM JET SERVICE) ในฐานะผู้ให้บริการเช่ารถดูดโคลนและเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพข่าวการปฏิบัติงานในพื้นที่พัทยา และขอประกาศจุดยืนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. จุดที่รถปล่อยของเสีย (ตามภาพ): เป็นการปล่อยลงสู่ “บ่อพักตะกอน (Holding Pond)” (บ่อทรายเล็กด้านขวา) เพื่อรอการขนถ่ายไปกำจัดตามขั้นตอนต่อไป ไม่ได้เป็นการปล่อยลงสู่ทะเลโดยตรง

2. สถานะของบริษัทฯ: ในงานนี้ บริษัท BM JET SERVICE รับหน้าที่เป็นเพียง “ผู้ให้เช่าเครื่องจักร (Vacuum Truck) รายวัน” เท่านั้น การบริหารจัดการหน้างานและคำสั่งการปฏิบัติงาน อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เช่า (ผู้รับเหมาหลัก)

3. ขอบเขตการให้บริการและจุดยืนทางธุรกิจ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “การให้เช่าเครื่องจักร” (vacuum truck) โดยยึดถือนโยบายความถูกต้องเป็นสำคัญ แม้การบริหารจัดการหน้างานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เช่า แต่บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและป้องกันปัญหาในอนาคต บริษัทฯ จึงขอประกาศมาตรการ “Zero Tolerance Policy” (นโยบายไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด) ดังนี้:

  • ยุติทำงานทันที หากพบว่าผู้เช่ามีคำสั่งให้ทิ้งของเสียในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • การคัดเลือกผู้ว่าจ้าง: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าสัญญา เพื่อรักษามาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัท BM JET SERVICE ขอยืนยันว่า เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงสืบไป

เอกสารชี้แจงจากบริษัท บีเอ็ม เจ็ท เซอร์วิส
FB/ Aj. Trynh Phoraksa

