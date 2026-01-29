กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ
กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ เพื่อให้นำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ไม่บอกว่าเช่ากี่ปี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือหลังจากที่มีกระแสในสื่่อสังคมออนไลน์ว่าทางการกัมพูชาได้ขายเกาะ ในจังหวัดพระสีหนุและจังหวัดกำปอต ให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทางการกัมพูชากำลังเผชิญปัญหาด้านการเงินหรือไม่
โดย สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ยืนยันว่าไม่ใช่การขายแต่เป็นสัญญาปล่อยเช่าให้บริษัทเอกชนนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าการปล่อยเช่านี้เป็นระยะเวลาเท่าใด
ทางการกัมพูชา ยังยืนกรานอีกด้วยว่า ทางการไม่ได้ขายทั้งสองเกาะให้บริษัทเอกชน และไม่เคยขายเกาะไหนในกัมพูชาให้กับบริษัทเอกชนแต่อย่างใด
ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการถูกชี้นำผิดๆโดยรายงานข่าวที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆ ที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ
- กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ
- AIS ชี้แจงแล้ว ปมพบตู้ server แอบส่งสัญญาณเน็ตไปเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: