“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง
จีน ออกแถลงกดดัน กัมพูชา เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง ชี้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์สองชาติ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนในกัมพูชา ได้ออกแถลงผ่านบัญชี WeChat แสดงความกังวลถึงกรณีที่ชาวจีนหายตัวในกัมพูชาเป็นจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับสถานโจรกรรมออนไลน์ พร้อมย้ำเตือนว่าประเด็นนี้เป็น “อุปสรรคใหญ่หลวง” ของความสัมพันธ์ทั้งสองชาติ
โดยนายหวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงพนมเปญ ขอให้ทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ จีนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับหลายกรณีที่พลเมืองจีนหายตัวไปหรือหลบหนีไปในกัมพูชา
พร้อมย้ำว่า คดีที่สร้างความเสียหายส่วนใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวจีนนั้น เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ และเสริมว่า “สิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับมิตรภาพอันดีงามที่มีมายาวนานระหว่างจีนและกัมพูชา”
ทั้งนี้อ้างอิงจากสหประชาชาติ ระบุว่าอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ในกัมพูชานั้นมีคนพนักงานอย่างน้อย 100,000 คน
