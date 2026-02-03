ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 11:31 น.
57

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ หลังผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้าหลายจุด หากพบว่าทุจริตจริง ขอให้ปลดพนักงานหน่วยทันที

ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน เข้ายื่นหนังสือด่วนที่สุดถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขอให้เร่งสอบสวนและสั่งปลดกรรมการประจำหน่วย จากกรณีความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การร้องเรียนดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณี กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กลางนอกเขตเลือกตั้ง ไม่กรอกข้อมูลจังหวัด เขตเลือกตั้ง หรือรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.5/2) หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

เข้าข่ายอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ก่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

นอกจากนี้ยังมีกรณีหน่วยเลือกตั้งกลางหลายแห่งในจ.ชลบุรี ไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.4/14) จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ของนางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 8

อีกทั้งยังมีผู้ให้ข้อมูลว่า เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทวงถามการไม่ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของนางทิพา ปวีณาเสถียร ต่อเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งบางหน่วย เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งได้แจ้งกับผู้มิสิทธิเลือกตั้งว่า ผู้สมัครที่ไม่มีการติดประกาศ คือบุคคลที่ถูกศาลฎีกาถอนสิทธิการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ

พรรคประชาชน ขอให้ กกต. เร่งกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 8 ก.พ.2569 ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วประเทศว่า มีการประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ หรือระเบียบของกกต. ละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ หากพบว่ามีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ขอให้สั่งปลดเจ้าพนักงานประจำหน่วยโดยทันที ซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงของ กกต.

