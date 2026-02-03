ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง ยืนยันว่าดำเนินการตามกติกา พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์เลือกซื้อที่ดิน

จากกรณีที่นาย สหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 7 พรรคประชาชน (ปชน.) แฉว่า สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดินไว้ทำสำนักงานใหม่ใน จ.ชลบุรี ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง ตั้งงบประมาณไว้ 84 ล้าน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น

ล่าสุด นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการ และ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ชี้แจงผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของช่อง MCOT ถึงประเด็นดังกล่าวว่า สปส.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ที่สามารถจัดซื้อที่ดินด้วยวิธีเจาะจงได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ สปส.จะซื้อที่ดินของเอกชน ได้ดำเนินการตามระเบียบของส่วนราชการ คือ ไปสอบถามหน่วยงานราชการว่า มีที่ดินราชพัสดุพอที่จะแบ่งบันจัดสรรได้หรือไม่ โดยหน่วยงานได้สอบถาม ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทางธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เสนอที่ดินแปลงหนึ่งมาให้ แต่เมื่อมาเทียบแล้วพบว่าที่ดินดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในที่ชุมชน อาจจะไม่สะดวกในการให้บริการ และที่ดินอาจจะไม่เพียงพอเพราะได้เพิ่มจากที่ดินสำนักงานเดิมนิดเดียว

จึงเป็นที่มาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามระเบียบสามารถทำได้ ซึ่งกระบวนการก่อนได้ที่ดินนี้มา ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี รายงานว่า มีคณะกรรมการสรรหาโดยตั้งเกณฑ์ว่า ต้องไม่ห่างจากสำนักงานเดิมมากนัก มีรถสาธารณะ หรือมีรถประจำทาง เดินทางสะดวก โดยได้ที่ดินมา 11 แห่งด้วยกัน ก่อนที่จะคัดเหลือ 3 ราย ต่อมาได้เทียบราคา โดยทางระเบียบระบุว่าต้องสอบราคาที่ดินใกล้เคียงย้อนหลังไป 3 ปี ว่าราคาซื้อขายในตลาดอยู่ที่เท่าไหร่?

โดยที่ดินแปลงนี้แม้จะไม่ติดถนนใหญ่ แต่อยู่บริเวณถนนสุขุมวิท เดินเข้ามาประมาณ 200 เมตร ห่างจากสำนักงานเดิม 800 เมตร และอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งพอที่สร้างความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อ ถ้าซื้อที่ดินติดถนนใหญ่จะหาซื้อยาก และราคาที่ดินแพงมาก ดังนั้นเมื่อดูความเหมาะสมแล้ว มองว่าสามารถดำเนินการได้

ทางพิธีกรได้ถามต่อว่า จะดำเนินการก่อสร้างเมื่อไหร่นั้น นางนิยดา ตอบว่า สปส.ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการออกแบบแล้ว ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่างแบบแปลนอาคารสำนักงานและส่งมาที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สปส.เพิ่งได้รับมา ทำให้เป็นสาเหตุที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าร่างแบบแปลนอาคารเหมาะกับการใช้งาน และให้บริการหรือไม่ อยากให้มีการปรับปรุงอีกหรือไม่ เมื่อจัดทำรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ถึงจะไปกำหนดราคากลาง และขออนุมัติงานในการก่อสร้างต่อไป

ส่วนงบประมาณในการก่อสร้าง ต้องรอทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณการให้ เพราะขณะนี้ สปส.ได้มาแต่ร่างแบบอาคารเท่านั้น ส่วนใช้งบก่อสร้างไหน โดยปกติ สามารถจัดตั้งคำของบประมาณแผ่นดินได้ ถ้าไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ต้องมาพิจารณาเงินบริหารกองทุน เพราะที่ผ่านมาเวลาตั้งคำของบประมาณไป ทางสำนักงบ อาจจะพิจารณาว่า สปส.มีงบบริหารกองทุนส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ดำเนินการได้อยู่แล้ว

ค่าซื้อที่ดิน 84 ล้านบาท ใช้งบบริหารกองทุนประกันสังคมในการซื้อมา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าร้องเรื่องดังกล่าวไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ทราบว่าร้องเรียนไปยังหน่วยงานไหนบ้าง แต่เบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปว่าเมื่อถูกสอบสวนประเด็นนี้แล้ว จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ส่วนราคาที่ดินแพงไปหรือไม่ ราคาที่ดิน กับราคาประเมินนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่ง สปส.ได้ดำเนินการตามกติกา คือ ดำเนินการสอบที่ดินใกล้เคียงย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีไปสอบถามแล้ว พบว่าราคาที่ดิน เมื่อประเมินแล้ว ราคาที่ซื้อครั้งนี้เฉลี่ยไร่ละ 16 ล้าน เมื่อเทียบกับราคาที่ดินติดถนนสุขุมวิท บางจุดอาจจะขึ้นไปถึง 50 ล้านบาทต่อไร่

ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า การซื้อที่ดินแห่งนี้ราคาเกินไปหรือไม่ ทางจังหวัดมีการสอบถามที่ดินแถวนั้นอยู่แล้ว มีข้อมูลครบถ้วน มีการเทียบเคียงตามระเบียบกำหนดอย่างไร มีข้อมูลให้ครบถ้วน หากหน่วยงานขอตรวจสอบก็พร้อมให้ข้อมูล

