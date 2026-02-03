วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง
โเพจดัง Drama-addict ผนึก The MATTER ปลุกกระแสชวนประชาชนเป็น “อาสาจับตาเลือกตั้ง” ผ่านระบบ Vote62 ช่วยกันสอดส่องหลังปิดหีบ 17.00 น. วันที่ 8 ก.พ. นี้ มั่นใจทุกคะแนนต้องโปร่งใส
วันนี้ (วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569) กระแสความตื่นตัวทางการเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งใหญ่ เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้แชร์โพสต์จากเพจ The MATTER เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติการสำคัญในแคมเปญ “WHAT’S UP: เป็นหูเป็นตา เป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง” เพื่อร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใสหลังปิดหีบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
รู้จัก Vote62 แพลตฟอร์มพิทักษ์คะแนนเสียง ทำไมต้องมีอาสา จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69
แม้หลายฝ่ายคาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้ราบรื่น แต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องและรายงานความผิดปกติอย่างทันท่วงที จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยการันตีความยุติธรรม
โครงการนี้ขับเคลื่อนผ่านเว็บไซต์ ‘Vote 62’ แพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งแบบเรียลไทม์จากภาคประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรอย่าง iLaw, Opendream และ Rocket Media Lab โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565
นอกจากฟังก์ชันรายงานผลแล้ว เว็บไซต์ยังมีระบบให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สส. ในเขตของตนเองได้ด้วย เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าคูหา
เปิด 5 ขั้นตอนง่ายๆ เป็นอาสา Vote62
ประชาชนทั่วไปสามารถผันตัวเป็น “ผู้สังเกตการณ์” ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงทำตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ไปหน้าหน่วย
- เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง (ใกล้บ้านหรือที่สะดวก) หลังปิดหีบเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 ก.พ. 69
2. จับตาการนับ
เฝ้าดูขั้นตอนการนับคะแนน 4 จุดสำคัญ คือ
- นับ: ดูว่านับบัตรดี/บัตรเสียถูกต้องหรือไม่
- ขาน: ฟังเสียงขานคะแนนว่าตรงกับกากบาทหรือไม่
- ขีด: ดูเจ้าหน้าที่ขีดคะแนนบนกระดานว่าตรงกับที่ขานหรือไม่
- รวม: ตรวจสอบการรวมคะแนนท้ายสุดว่าถูกต้องหรือไม่
3. ถ่ายรูปหลักฐาน เมื่อนับเสร็จ ให้ถ่ายรูป 4 สิ่งนี้ (ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง)
- ป้ายไวนิลหน้าหน่วย (ระบุสถานที่/เขต)
- ใบขีดคะแนน สส. เขต
- ใบขีดคะแนน สส. บัญชีรายชื่อ
- ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
4. รายงานผล
- เข้าไปที่เว็บไซต์ Vote62
5. กรอกข้อมูล
- อัปโหลดรูปภาพและกรอกตัวเลขคะแนนที่นับได้ลงในระบบ
วิธีสมัครเป็ฯอาสาจับตาหน่วยเลือกตั้ง 69
มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงของคนไทยมีความหมายอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมรายงานผลได้ที่ https://www.vote62.com/
จากนั้นให้คลิก “เลืกหน่วยเลือกตั้ง” แล้วระบุ เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่ต้องการเป็นอาสา การแบ่งเขตเลือกตั้งใช้วิธีพิเศษหากคุณค้นหาหน่วยเลือกตั้งที่ต้องการไม่เจอ ลองค้นหาเทศบาลในเมนูอำเภออีกครั้ง
