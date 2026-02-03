ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส
โเพจดัง Drama-addict ผนึก The MATTER ปลุกกระแสชวนประชาชนเป็น “อาสาจับตาเลือกตั้ง” ผ่านระบบ Vote62 ช่วยกันสอดส่องหลังปิดหีบ 17.00 น. วันที่ 8 ก.พ. นี้ มั่นใจทุกคะแนนต้องโปร่งใส

วันนี้ (วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569) กระแสความตื่นตัวทางการเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งใหญ่ เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้แชร์โพสต์จากเพจ The MATTER เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติการสำคัญในแคมเปญ “WHAT’S UP: เป็นหูเป็นตา เป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง” เพื่อร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใสหลังปิดหีบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้

รู้จัก Vote62 แพลตฟอร์มพิทักษ์คะแนนเสียง ทำไมต้องมีอาสา จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

แม้หลายฝ่ายคาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้ราบรื่น แต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องและรายงานความผิดปกติอย่างทันท่วงที จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยการันตีความยุติธรรม

โครงการนี้ขับเคลื่อนผ่านเว็บไซต์ ‘Vote 62’ แพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งแบบเรียลไทม์จากภาคประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรอย่าง iLaw, Opendream และ Rocket Media Lab โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565

นอกจากฟังก์ชันรายงานผลแล้ว เว็บไซต์ยังมีระบบให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สส. ในเขตของตนเองได้ด้วย เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าคูหา

การเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 มีอาสาจับตาช่วยตรวจสอบการนับคะแนน
เปิด 5 ขั้นตอนง่ายๆ เป็นอาสา Vote62

ประชาชนทั่วไปสามารถผันตัวเป็น “ผู้สังเกตการณ์” ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงทำตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ไปหน้าหน่วย

  • เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง (ใกล้บ้านหรือที่สะดวก) หลังปิดหีบเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 ก.พ. 69

2. จับตาการนับ

เฝ้าดูขั้นตอนการนับคะแนน 4 จุดสำคัญ คือ

  • นับ: ดูว่านับบัตรดี/บัตรเสียถูกต้องหรือไม่
  • ขาน: ฟังเสียงขานคะแนนว่าตรงกับกากบาทหรือไม่
  • ขีด: ดูเจ้าหน้าที่ขีดคะแนนบนกระดานว่าตรงกับที่ขานหรือไม่
  • รวม: ตรวจสอบการรวมคะแนนท้ายสุดว่าถูกต้องหรือไม่

3. ถ่ายรูปหลักฐาน เมื่อนับเสร็จ ให้ถ่ายรูป 4 สิ่งนี้ (ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง)

  • ป้ายไวนิลหน้าหน่วย (ระบุสถานที่/เขต)
  • ใบขีดคะแนน สส. เขต
  • ใบขีดคะแนน สส. บัญชีรายชื่อ
  • ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

4. รายงานผล

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ Vote62

5. กรอกข้อมูล

  • อัปโหลดรูปภาพและกรอกตัวเลขคะแนนที่นับได้ลงในระบบ

วิธีสมัครเป็ฯอาสาจับตาหน่วยเลือกตั้ง 69

มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงของคนไทยมีความหมายอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมรายงานผลได้ที่ https://www.vote62.com/

จากนั้นให้คลิก “เลืกหน่วยเลือกตั้ง” แล้วระบุ เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่ต้องการเป็นอาสา การแบ่งเขตเลือกตั้งใช้วิธีพิเศษหากคุณค้นหาหน่วยเลือกตั้งที่ต้องการไม่เจอ ลองค้นหาเทศบาลในเมนูอำเภออีกครั้ง

