สส.พรรคส้ม แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดิน ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 08:56 น.
สหัสวัต แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดินไว้ทำสำนักงานใหม่ ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง ตั้งงบประมาณไว้ 84 ล้าน

นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 7 พรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เราเป็นเจ้าของที่ดินรกร้างกันเฉยเลยพี่น้องผู้ประกันตน

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้รับเอกสารจากคนในสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับโครงการโครงการหนึ่ง คือ สำนักงานประกันสังคมมีโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่ โดยให้เหตุผลว่าสำนักงานประกันสังคมสาขาชลบุรีปัจจุบันนั้นพื้นที่คับแคบ มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน ต้องเช่าที่ดิน เกิดความสิ้นเปลืองจึงจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานใหม่ เลยแวะมาดูที่ดินหน่อยครับ

โครงการดังกล่าวคือโครงการเลขที่ 67089559825 เป็นโครงการที่อนุมัติในช่วงปลายปี 66 ก่อนที่บอร์ดจากการเลือกตั้งจะเข้าไป แล้วเริ่มใช้งบในปี 67 โดยตั้งงบประมาณที่จะจัดซื้อไว้ 88,000,000 ล้านบาท แต่ได้มาในราคา 84,500,000 บาทครับ ต่ำกว่าราคากลางแค่ 3.98% ที่ดินดังกล่าวเป็นการรวมแปลงที่ดินจำนวน 5 แปลงรวมกัน โดยราคาประเมินของกรมธนารักษ์รวมกัน 5 แปลง จะอยู่ที่ประมาณ 24 ล้านบาท ผมไปค้นเอกสารมาก็พบว่า ที่ดินนี้เป็นที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่ในซอกหลืบโซนบ้านสวนครับ โดยมีการประกาศราคากลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2567 และมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จนถึงวันนี้ผ่านไปปีกว่าก็ยังไม่มีโครงการจะก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เลยก็ไม่แน่ใจว่าทำไม แต่มีคนในประกันสังคมมาแอบกระซิบกับผมว่าอาจจะเป็นเพราะการซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นการซื้อที่ผิดสเปคเพราะกำหนดไว้ว่าที่ดินจะต้องติดถนนใหญ่แต่ดันไปซื้อในตรอกซอก และยังใช้วิธีซื้อแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วย ผมพยายามค้นหา TOR เรื่องนี้แต่กลับหายไปจากเว็บไซต์ประกันสังคมอย่างน่าแปลกใจ และผมยังได้ยินมาอีกว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องกับหน่วยงานตรวจสอบบางหน่วยงานแล้ว

ผมมีคำถามไปสำหรับเรื่องนี้ดังนี้ครับ

1.สำนักงานประกันสังคมมีเหตุผลอะไรจึงต้องเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการซื้อที่ดินแห่งนี้ทั้งๆที่อาจมีที่ดินที่เหมาะสมกว่าที่ติดถนใหญ่ในราคาใกล้เคียงกันถึงตรว.ละ 40,000 กว่าบาท
2. การซื้อนี้เป็นการจัดซื้ออย่างถูกต้องหรือไม่ แล้วถ้าหากจัดซื้ออย่างถูกต้อง ทำไมถึงยังไม่มีโครงการที่จะก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่นี้เกิดขึ้นอีก ปัจจุบันยังคงปล่อยเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จนหญ้าขึ้นสูงไปหมด
3. มีการร้องไปที่หน่วยงานตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นปปช. หรือ สตง. จริงหรือไม่
4. ผมขอคำตอบจากสำนักงานประกันสังคมเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้จากเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับเปิด TOR ที่หายไปให้พี่น้องประชาชนร่วมกันตรวจสอบ

และข้อสุดท้ายครับผมอยากถามคนชลบุรีและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับว่าการใช้เงินครั้งนี้เพื่อซื้อที่ดินตรงนี้คุ้มหรือไม่กับการรองรับผู้ประกันตนนับล้านคนในจังหวัดชลบุรี กับพื้นที่ที่ทางเข้าคับแคบ อยู่ในหลืบในซอย ถนนรถขับสวนกันก็ยังลำบาก และอยากถามพี่น้องคนชลบุรีครับว่ามีใครมีที่ดินหรือทำงานด้านการประเมินมูลค่าอสังหาฯช่วยกันคอมเม้นท์หรือส่งข้อมูลหน่อยครับว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ราคาที่ดินตรงนี้เป็นอย่างไร กับที่ดินที่อยู่ลึกขนาดนี้ แต่ราคาสูงขนาดนี้
เราจะไม่เสียเงิน 84.5 ล้านบาทของกองทุนประกันสังคมไปฟรีๆ จริงๆใช่มั้ย

สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างเจ้าของเงินนะครับ ใครอยากไปเยี่ยมชมที่ดินแห่งนี้ สามารถไปได้ที่นี่เลย : https://maps.app.goo.gl/aABxiPeSUz2scVrQ7

