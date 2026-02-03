แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า
เช็กเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 งานรำลึกเกียรติภูมิ 7 สมรภูมิ แนะเลี่ยงจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กระทบถนน 5 เส้นทางหลัก เวลา 10.30 – 15.30 น.
วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ ตรงกับ วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่โดยรอบจะมีการจัดงานพิธีสวนสนามและเชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้าครั้งยิ่งใหญ่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) เตรียมเนรมิตถนนราชวิถีให้เป็นเส้นทางเกียรติยศ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ
โดยกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ชื่องาน 3 กุมภาพันธ์ ทหารผ่านศึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อองค์การฯ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก
งานในปีนี้ประกอบไปด้วยพิธีสำคัญเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับและการเชิดชูเกียรติผู้ที่ยังดำรงอยู่ โดยมี พลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้นำคณะ โดยมีกำหนดการดังนี้
- เวลา 07.00 น. พิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
- 07.45 น. พิธีจุดตะเกียงตามประทีป และสักการะอัฐ
- เวลา 10.25 น. พิธีเดินขบวนพาเหรดทหารผ่านศึก ออกเดินขบวนจากองค์การฯ ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- เวลา 12.15 น. พิธีวางพวงมาลา ผู้อำนวยการองค์การฯ และผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
- เวลา 13.20 น. กล่าวสดุดีทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา และพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น
- เวลา 14.00 น. ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา
- เวลา 15.00 น. จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ทหาร ผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงาน แต่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเดินขบวนพาเหรดอันทรงเกียรติได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในเวลา 10.30 – 11.30 น.
เนื่องจากจะมีการเดินขบวนพาเหรดทหารผ่านศึกจาก 7 กรณีสงคราม จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงเวลา 10.30 – 15.30 น. อาจส่งผลกระทบต่อถนนสายหลัก ดังนี้
- ถนนราชวิถี
- ถนนพหลโยธิน
- ถนนศรีอยุธยา
- ถนนพญาไท
- ถนนดินแดง
ข้อมูลจาก : กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
