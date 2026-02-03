ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:40 น.
68
แนะเลี่ยง 5 เส้นทางรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก

เช็กเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 งานรำลึกเกียรติภูมิ 7 สมรภูมิ แนะเลี่ยงจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กระทบถนน 5 เส้นทางหลัก เวลา 10.30 – 15.30 น.

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ ตรงกับ วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่โดยรอบจะมีการจัดงานพิธีสวนสนามและเชิดชูเกียรติเหล่าทหารกล้าครั้งยิ่งใหญ่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) เตรียมเนรมิตถนนราชวิถีให้เป็นเส้นทางเกียรติยศ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ

โดยกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ชื่องาน 3 กุมภาพันธ์ ทหารผ่านศึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อองค์การฯ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก

งานในปีนี้ประกอบไปด้วยพิธีสำคัญเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับและการเชิดชูเกียรติผู้ที่ยังดำรงอยู่ โดยมี พลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้นำคณะ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 07.00 น. พิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
  • 07.45 น. พิธีจุดตะเกียงตามประทีป และสักการะอัฐ
  • เวลา 10.25 น. พิธีเดินขบวนพาเหรดทหารผ่านศึก ออกเดินขบวนจากองค์การฯ ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  • เวลา 12.15 น. พิธีวางพวงมาลา ผู้อำนวยการองค์การฯ และผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
  • เวลา 13.20 น. กล่าวสดุดีทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา และพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น
  • เวลา 14.00 น. ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา
  • เวลา 15.00 น. จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ทหาร ผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
วันทหารผ่านศึก 2569
ภาพจาก Facebook : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงาน แต่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเดินขบวนพาเหรดอันทรงเกียรติได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในเวลา 10.30 – 11.30 น.

เนื่องจากจะมีการเดินขบวนพาเหรดทหารผ่านศึกจาก 7 กรณีสงคราม จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงเวลา 10.30 – 15.30 น. อาจส่งผลกระทบต่อถนนสายหลัก ดังนี้

  • ถนนราชวิถี
  • ถนนพหลโยธิน
  • ถนนศรีอยุธยา
  • ถนนพญาไท
  • ถนนดินแดง
เลี่ยงเส้นทางวันทหารผ่านศึก 2569
ภาพจาก Facebook : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลจาก : กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

6 นาที ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

31 นาที ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

32 นาที ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

41 นาที ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

47 นาที ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. จัดหนัก! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง &quot;โอร์เสม็ด&quot; แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก ข่าว

ทบ. รุกฆาต! พา FBI-ทูตทหาร 20 ชาติ บุกรัง “โอร์เสม็ด” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้แล้วฝีมือใคร เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ส้ม-เพื่อไทย ขาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ. 69 ปรับตัวขึ้น 850 บาท สู่ 72,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.พ.69 เปิดตลาดดีดกลับ 72,000 บาท หลังวานนี้ทุบสถิติผันผวนปรับ 69 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ ณัฏฐา งง &quot;ประกันสังคม&quot; โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน เศรษฐกิจ

โบว์ ณัฏฐา งง “ประกันสังคม” โยงการเมืองทำไม? รมต.ไม่มีอำนาจสั่งลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นั่งเก้าอี้ประธาน ประชุม ครม. ส่งท้าย ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยง 5 เส้นทางรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ จัดสวนสนามวันทหารผ่านศึก ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง วันทหารผ่านศึก 2569 รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ สดุดีวีรชนผู้กล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิน จรินทร์ โพสต์ภาพหยอดคำหวาน กวาง รติชา &quot;มีจะไม่ปล่อยมือนี้ไป&quot; คนโฟกัสแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย หรือกำลังจะมีข่าวดี บันเทิง

ลุ้นข่าวดี? จิน จรินทร์ หยอดคำหวาน กวาง รติชา คนสะดุดแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สดุดี 42 วีรชนผู้กล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ข่าว

นายกฯ ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันทหารผ่านศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53 ข่าว

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:40 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button