“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:15 น.
51

บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมขึ้นให้การในสภา คดีเอกสาร เอปสตีน หลังปรากฎชื่อบนเอกสารและมีภาพอยู่บนเกาะ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า บิค คลินตัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ นาง ฮิลารี คลินตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ตกลงที่จะขึ้นให้การต่อรัฐสภา ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารของเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก และมีชื่อของคนดัง ผู้มีอิทธิพล มหาเศรษฐี เป็นจำนวนมาก

โดยชื่อของบิล คลินตัน นั้นปรากฎในเอกสารฉบับดังกล่าว และนายเอปสตีนกับนายคลินตันนั้นรู้จักกัน ทว่าอดีตผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และตัดความสัมพันธ์กับนายเอปสตีนมานานกว่า 20 ปีแล้ว

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่า คลินตัน จะขึ้นให้การต่อสภาเมื่อใด แต่นี่จะเป็นครั้งแรก ที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปให้การต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภา นับตั้งแต่สมัยที่เจอรัลด์ ฟอร์ด เคยทำเช่นนั้นในปี พ.ศ. 2526

อ้างอิงจากบันทึกการเดินทางของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเจฟฟรีย์ เอปสตีน ระบุว่า บิล คลินตัน ได้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ 4 เที่ยวในช่วงปี 2545 และ 2546

อดีตประธานาธิบดียังปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ถ่ายภายในคฤหาสน์ของนักการเงินผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ออกมา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐสภาผ่าน ซึ่งกำหนดให้ต้องเปิดเผยเอกสารการสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดทางเพศต่อเด็กซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดและเสียชีวิตไปแล้ว

โดยหนึ่งในภาพที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นอดีตประธานาธิบดีกำลังว่ายน้ำในสระ ส่วนอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นเขานอนหงาย เอามือประสานไว้หลังศีรษะ อยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอ่างน้ำร้อน นอกจากนี้ยังเคยมีกระแสข่าวด้วยว่าเขาเคยอมนกเขาให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกด้วย

