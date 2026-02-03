อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถา
ดราม่าเดือด! หลัง อนุทิน แซะ เท้ง ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ เท่ากับไม่เคารพบรรพบุรุษ เจอ อาจารย์ปวิน โพสต์สวนทันควัน เตือนความจำเรื่องรากเหง้าพร้อมภาษาจีนปิดท้าย
กลายเป็นประเด็นวิวาทะร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่มีรายงานข่าวกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของ เท้ง (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ) เกี่ยวกับการยืนเคารพธงชาติ
โดยนายอนุทินได้กล่าวในทำนองว่า การยืนตรงเคารพธงชาติถือเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษไทย พร้อมกล่าวพาดพิงถึงอีกฝ่ายว่า การไม่ยืนตรงเท่ากับไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติ
ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ศาสตราจารย์ ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความสั้นๆ แต่เจ็บแสบ โดยระบุข้อความสวนกลับไปยังนายอนุทินว่า
“Eเหี้…หนู บรรพบุรุษมึงมาจากซัวเถาค่ะ 你大爷”
โพสต์ดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเชื้อสายและรากเหง้าของนายอนุทิน ที่มีเชื้อสายจีน (ซัวเถา) ซึ่งสวนทางกับการยกประเด็นเรื่องบรรพบุรุษไทยมาโจมตีทางการเมือง ส่งผลให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปจำนวนมาก
ต้นเรื่อง “อนุทิน” ปราศรัยเดือดที่ปทุมธานี
ชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสามโคก จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ และหยิบยกประเด็นการยืนเคารพเพลงชาติขึ้นมาพูด โดยกล่าวถามประชาชนว่า “เมื่อครู่นี้ที่ร้องเพลงชาติด้วยกัน รู้สึกไหมว่าเพลงชาติเพราะกว่าปกติ?”
นายอนุทินได้กล่าวพาดพิงถึงพฤติกรรมของผู้นำฝ่ายค้าน (โดยไม่เอ่ยชื่อแต่เป็นที่เข้าใจตรงกัน) ว่าการยืนตรงเคารพธงชาติแต่เอามือไขว้หลัง เป็นการกระทำที่ “ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ” ที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อชาติ พร้อมถามมวลชนกลับว่า “มีใครในที่นี้ยืนไขว้หลังหรือไม่” ซึ่งเรียกเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนได้อย่างล้นหลาม
ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีคลิปไวรัลที่เป็นประเด็นว่า ตนร้องเพลงชาติตามปกติ แต่อาจจะไม่ได้เปล่งเสียงดังเหมือนคนอื่น ส่วนท่ายืนเอามือไขว้หลังนั้น เป็นเพียงอิริยาบถปกติในบางช่วงเวลาเท่านั้น
“ความรักชาติที่แท้จริงคือการพาประเทศเดินหน้า สร้างความเท่าเทียม และทำงานเพื่อประชาชน ไม่ได้วัดกันที่ท่าทางหรือระดับเสียงในการร้องเพลงชาติ และไม่ควรนำเรื่องสัญลักษณ์เหล่านี้มาใช้ด้อยค่าความเป็นคนไทยของผู้อื่น” นายณัฐพงษ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม ดราม่านี้ไม่ได้จบแค่บนเวทีปราศรัยหรือโซเชียลมีเดีย เมื่อ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นักร้องเรียนขาประจำ ได้เข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า พฤติกรรมการยืนเอามือไขว้หลังระหว่างเคารพเพลงชาติของนายณัฐพงษ์ เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
