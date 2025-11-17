น้องเอปสตีน ปฏิเสธ ไวรัลออนไลน์ ลือ “ทรัมป์” อมนกเขา “คลินตัน”
มาร์ค เอปสตีน ปฏิเสธ ไวรัลออนไลน์ หลังมีข่าวลือว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อมนกเขา บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดี สืบเนื่องจากที่มีการเผยแพร่เอกสารคดีเจฟฟรีย์ เอปสตีน
จากกรณี คณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิรูปรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่เอกสารหลายหน้าเกี่ยวกับคดีของเจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก โดยในเอกสารนั้นได้มีการพูดชื่อของนายโดนัลด์ ทรัมป์ หลายครั้ง
อย่างไรก็ตามหนึ่งในหน้าเอกสารนั้น มีช่วงหนึ่งที่ มาร์ค เอปสตีน น้องชายของเจฟฟรีย์ ได้เขียนอีเมลถามเจฟฟรีย์ ว่า “ถามปูตินซิ ว่ามีภาพของทรัมป์อมนักเขาให้บับบ้ารึเปล่า” ซึ่งบับบ้านั้นเป็นชื่อเล่นของ บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จนทำให้กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เว็บไซต์ People รายงานว่า นาย มาร์ค เอปสตีน ได้ออกมาปฏิเสธว่าบับบ้าที่ถูกพูดถึงไม่ใช่อดีตประธานาธิบดีตามที่เข้าใจกัน พร้อมกล่าวว่าในเมลนั้นเป็นการพูดคุยขำขันระหว่างสองพี่น้องและไม่ควรจะถูกเผยแพร่ให้สาธารณะชนแต่อย่างใด หรือถูกตีความอย่างจริงจัง ทั้งนี้นายมาร์คไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม
เบื้องต้นทาง สำนักข่าวของ People ได้ติดต่อทางทีมงานของนาย บิล คลินตัน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาอย่างใด
