นายกฯ ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ 42 ทหารกล้า พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันทหารผ่านศึก
นายกฯ “อนุทิน” เป็นประธานพิธีบรรจุอัฐิทหารกล้า 42 นาย ผู้พลีชีพพิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
3 ก.พ.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม กรณีพิทักษ์ชายแดนไทย – กัมพูชา จำนวน 42 นาย ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรกรรมอันหาญกล้าของเหล่าทหาร ที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่
โดยมี พลเอกกานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณจิตตานันท์ นิกรยานนท์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารระดับสูง และครอบครัวและญาติมิตรของกำลังพลผู้เสียสละทั้ง 42 ราย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 ทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ “3 กุมภาพันธ์ ทหารผ่านศึกน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
พิธีการบรรจุอัฐิในครั้งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ประกาศให้ทราบถึงเกียรติประวัติของทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งทำหน้าที่ปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้อย่างเข้มแข็ง การจารึกชื่อและบรรจุอัฐิไว้ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เปรียบเสมือนการจารึกความดีงามและความกล้าหาญให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังสืบไป
