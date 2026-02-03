ช็อกแฟนคลับ นักร้องสาว หมดสติกลางเวที หามส่ง รพ. ด่วน โหมงานหนัก ทนหนาว 2 องศา
หยูเหวินเหวิน นักร้องสาว ใช้มือลูบหน้าอก-เดินโซเซ ก่อนฟุบหมดสติกลางเวที เหตุโหมงานหนัก สู้ความหนาว 2 องศา ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังต้องพักฟื้น รพ. ดูอาการใกล้ชิด
แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจให้หายจากอาการป่วยโดยไว หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า หยูเหวินเหวิน หรือ (Yu Wenwen หรือ Kelly Yu) นักร้องและนักแสดงสาวชื่อดัง วูบหมดสติกลางเวทีคอนเสิร์ตที่มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วน
อ้างอิงจากรายงานของสื่อ Sina และ Zaobao ระบุถึงเหตุการณ์ในค่ำคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คนในเหตุการณ์เล่าว่า ระหว่างทำการแสดง หยูเหวินเหวินมีอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เธอพยายามกะพริบตาถี่ ๆ เพื่อเรียกสติและพยายามทรงตัวประคองร่างเพื่อแสดงต่อ
หลังจากแสดงเพลงจบร่างกายของเธอถึงขีดจำกัด เธอใช้มือลูบหน้าอกและย่อตัวลง เดินโซเซ ก่อนจะล้มฟุบหมดสติไปกลางเวที ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รีบเข้าช่วยเหลือทันที ก่อนเรียกรถพยาบาลมารับตัวไป ในขณะนั้นเธออยู่หมดสติไม่รู้สึกตัว
จากการรายงานระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ศิลปินสาวล้มป่วยกะทันหัน เกิดจากสภาพร่างกายที่รับภาระหนักเกินไป ในวันเกิดเหตุ (1 ก.พ.) ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตนี้ เธอได้เข้าร่วมอีเวนต์อื่นมาแล้วถึง 2 งาน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียสะสม ประกอบกับคอนเสิร์ตจัดขึ้นบนเวทีกลางแจ้งในสนามกีฬา ในคืนนั้นอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 2 องศาเซลเซียส
ก่อนหน้านี้ หยูเหวินเหวิน เคยมีประวัติสุขภาพไม่สู้ดี มักปรากฏตัวด้วยสภาพอิดโรยที่สนามบิน และเคยเป็นลมในคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้แล้ว ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบที่ถูกมองข้าม
ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตัวแทนของหยูเหวินเหวินได้ออกมาแถลงการณ์เพื่อคลายความกังวล โดยระบุว่า “ขณะนี้ศิลปินพ้นขีดอันตรายแล้ว อาการโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกไม่กี่วันเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด”
ส่วนของคอนเสิร์ตหลังเกิดเหตุ แม้จะมีความโกลาหลและความสับสนเล็กน้อย แต่ผู้จัดงานพยายามดำเนินงานต่อ โดยมีเพื่อนศิลปินอย่าง อู๋เค่อฉวิน (Wu Kequn) ขึ้นมาช่วยอธิบายสถานการณ์ว่าเพื่อนร่วมงานมีปัญหาสุขภาพกะทันหัน
สำหรับ หยูเหวินเหวิน เกิดปี 1989 เป็นศิลปินมากความสามารถ ทั้งนักร้อง นักแสดง และโปรดิวเซอร์ดนตรี เข้าสู่วงการศิลปะมาตั้งแต่เด็ก และเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเข้าร่วมรายการ Sing My Song ซีซั่น 3 จากนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง Sisters Riding the Waves ซีซั่น 3 (Sisters Who Make Waves)
นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย เช่น The Fantasy Kingdom, July and An Sheng, Summer Full of Hearts และ Stormy Rain เป็นต้น
