ข่าวต่างประเทศ

ช็อกแฟนคลับ นักร้องสาว หมดสติกลางเวที หามส่ง รพ. ด่วน โหมงานหนัก ทนหนาว 2 องศา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:04 น.
60
หยูเหวินเหวิน หมดสติกลางคอนเสิร์ต เหตุโหมงานหนัก

หยูเหวินเหวิน นักร้องสาว ใช้มือลูบหน้าอก-เดินโซเซ ก่อนฟุบหมดสติกลางเวที เหตุโหมงานหนัก สู้ความหนาว 2 องศา ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังต้องพักฟื้น รพ. ดูอาการใกล้ชิด

แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจให้หายจากอาการป่วยโดยไว หลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า หยูเหวินเหวิน หรือ (Yu Wenwen หรือ Kelly Yu) นักร้องและนักแสดงสาวชื่อดัง วูบหมดสติกลางเวทีคอนเสิร์ตที่มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วน

อ้างอิงจากรายงานของสื่อ Sina และ Zaobao ระบุถึงเหตุการณ์ในค่ำคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คนในเหตุการณ์เล่าว่า ระหว่างทำการแสดง หยูเหวินเหวินมีอาการผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เธอพยายามกะพริบตาถี่ ๆ เพื่อเรียกสติและพยายามทรงตัวประคองร่างเพื่อแสดงต่อ

หลังจากแสดงเพลงจบร่างกายของเธอถึงขีดจำกัด เธอใช้มือลูบหน้าอกและย่อตัวลง เดินโซเซ ก่อนจะล้มฟุบหมดสติไปกลางเวที ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รีบเข้าช่วยเหลือทันที ก่อนเรียกรถพยาบาลมารับตัวไป ในขณะนั้นเธออยู่หมดสติไม่รู้สึกตัว

จากการรายงานระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ศิลปินสาวล้มป่วยกะทันหัน เกิดจากสภาพร่างกายที่รับภาระหนักเกินไป ในวันเกิดเหตุ (1 ก.พ.) ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตนี้ เธอได้เข้าร่วมอีเวนต์อื่นมาแล้วถึง 2 งาน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียสะสม ประกอบกับคอนเสิร์ตจัดขึ้นบนเวทีกลางแจ้งในสนามกีฬา ในคืนนั้นอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 2 องศาเซลเซียส

หยูเหวินเหวิน วูบหมดสติกลางคอนเสิร์ต

ก่อนหน้านี้ หยูเหวินเหวิน เคยมีประวัติสุขภาพไม่สู้ดี มักปรากฏตัวด้วยสภาพอิดโรยที่สนามบิน และเคยเป็นลมในคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้แล้ว ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบที่ถูกมองข้าม

ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตัวแทนของหยูเหวินเหวินได้ออกมาแถลงการณ์เพื่อคลายความกังวล โดยระบุว่า “ขณะนี้ศิลปินพ้นขีดอันตรายแล้ว อาการโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกไม่กี่วันเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด”

ส่วนของคอนเสิร์ตหลังเกิดเหตุ แม้จะมีความโกลาหลและความสับสนเล็กน้อย แต่ผู้จัดงานพยายามดำเนินงานต่อ โดยมีเพื่อนศิลปินอย่าง อู๋เค่อฉวิน (Wu Kequn) ขึ้นมาช่วยอธิบายสถานการณ์ว่าเพื่อนร่วมงานมีปัญหาสุขภาพกะทันหัน

หยูเหวินเหวิน-4

สำหรับ หยูเหวินเหวิน เกิดปี 1989 เป็นศิลปินมากความสามารถ ทั้งนักร้อง นักแสดง และโปรดิวเซอร์ดนตรี เข้าสู่วงการศิลปะมาตั้งแต่เด็ก และเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเข้าร่วมรายการ Sing My Song ซีซั่น 3 จากนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง Sisters Riding the Waves ซีซั่น 3 (Sisters Who Make Waves)

นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย เช่น The Fantasy Kingdom, July and An Sheng, Summer Full of Hearts และ Stormy Rain เป็นต้น

หยูเหวินเหวิน-2หยูเหวินเหวิน-3หยูเหวินเหวิน

ข้อมูลจาก : vietnam

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับจุกๆ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถาค่ะ

25 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล-ฮิลารี คลินตัน” พร้อมขึ้นให้การในสภา หลังชื่อโผล่ในเอกสาร “เอปสตีน”

4 นาที ที่แล้ว
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53 ข่าว

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

7 นาที ที่แล้ว
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

14 นาที ที่แล้ว
หยูเหวินเหวิน หมดสติกลางคอนเสิร์ต เหตุโหมงานหนัก ข่าวต่างประเทศ

ช็อกแฟนคลับ นักร้องสาว หมดสติกลางเวที หามส่ง รพ. ด่วน โหมงานหนัก ทนหนาว 2 องศา

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดโปง คนเขมรปลอมเป็นคนไทยมุสลิม โดนจับมาแล้ว 3 รอบ

25 นาที ที่แล้ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของเหลวสีดำหาดจอมเทียน ข่าวภูมิภาค

ต่างชาติโพสต์คลิปแฉ รถบรรทุกมักง่าย! สูบน้ำดำทิ้งทะเลจอมเทียน จี้คนปล่อยดำเนินการ

33 นาที ที่แล้ว
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต คือใคร ผู้หญิงแกร่งที่เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังในไทย บันเทิง

ประวัติ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ไลฟ์โค้ชสายบุญชื่อดัง กับชีวิตที่ไม่ธรรมดา

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นออสเตรเลียแกร่ง ว่ายน้ำ 4 ชั่วโมง ขึ้นฝั่งเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

40 นาที ที่แล้ว
ฉาวซ้ำ โอรสเจ้าหญิงนอร์เวย์ โดนจับเข้าคุก ขู่ฆ่าคนด้วยมีด-คุกคามแฟนเก่า ข่าวต่างประเทศ

ฉาวซ้ำ โอรสเจ้าหญิงนอร์เวย์ โดนจับเข้าคุก ขู่ฆ่าคนด้วยมีด-คุกคามแฟนเก่า

47 นาที ที่แล้ว
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ปรากฏตัวในลุคใหม่ที่โมนาโก พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ. บันเทิง

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต สวยจนจำไม่ได้ อยู่โมนาโก รวยมาก 6 เดือน ฟัน 2 พันล้าน แนะคบคนรวย

48 นาที ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน กาทั้ง 2 ใบให้ภูมิใจไทย ดันอนุทินนั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

ชัดเจน! บิลลี่ โอแกน โพสต์เลือก ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ดันคนเชิดชูทหาร จงรักภักดีต่อชาติ

49 นาที ที่แล้ว
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ คัมแบ็ก! หลังหายหน้าจากวงการ-ปิดโซเชียล 5 ปีเต็ม บันเทิง

กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ คัมแบ็ก! หลังหายหน้าจากวงการ-ปิดโซเชียล 5 ปีเต็ม

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ปลื้ม ทูตไทยในสหรัฐฯ หนุนสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” อัด “ไอซ์” นางฟ้าจำแลง ทีมประกันสังคมก้าวหน้า เห็นชอบขึ้นเบี้ยประกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สามีร้องสื่อ “ครูปอ” จบชีวิตตัวเอง อ้างถูก ผอ. บีบงานทางการเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์ช็อก เจอกระสุนปืนใหญ่สงครามโลก 8 นิ้ว ติดในรูทวารผู้ป่วยฝรั่งเศส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กองทัพบก ยันทหารเป็นกลาง โต้คลิปเสียงก่อรัฐประหาร หากพรรคส้มเป็น รบ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ลำปาง ยืนยันไม่รู้จัก “บ้านใหญ่” แจงปัญหารูปผู้สมัครพรรคส้มหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุ 20 ก็เสี่ยง &quot;สมองเสื่อม&quot; หมอเตือนคนรุ่นใหม่ เช็ก 3 สัญญาณเตือน คนมองข้าม ข่าว

อายุ 20 ก็เสี่ยง “สมองเสื่อม” หมอเตือนคนรุ่นใหม่ เช็ก 3 สัญญาณเตือน คนมองข้าม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 2 69 ดูดวง

คนโสดตะโกน! 3 ราศี เสน่ห์แรงเกินต้าน เตรียมสละคาน มีเกณฑ์พบรักต่างวัยหรือต่างแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งร้าน! สาวขายทอง สะสม 20 ปี กำไรจุกหลักล้าน ต้นทุน 7 หมื่น ข่าวต่างประเทศ

อึ้งทั้งร้าน! สาวขายทอง สะสม 20 ปี กำไรจุกหลักล้าน ต้นทุน 7 หมื่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวตายแล้วฟื้น 32 วินาที เห็นนิมิตอนาคตโลก เตือนรับมือสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ข่าวต่างประเทศ

สาวตายแล้วฟื้น 32 วินาที เห็นนิมิตอนาคตโลก เตือนรับมือสงครามล้างเผ่าพันธุ์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นรกบนดิน รุ่นพี่ 18 บังคับเด็ก 14 ค้ากาม ตร.ตามล่าลูกค้า &quot;ซื้อกิน&quot; 4 ราย ข่าวอาชญากรรม

นรกบนดิน รุ่นพี่ 18 บังคับเด็ก 14 ค้ากาม ตร.ตามล่าลูกค้า “ซื้อกิน” 4 ราย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:04 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.ปวิน ฟาดกลับ อนุทิน ปมยืนเคารพธงชาติ สวนกลับจุกๆ บรรพบุรุษคุณมาจากซัวเถาค่ะ

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เจาะลึก! พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

พิรุธจ้างตัดสูท ประกันสังคม กว่า 42 ล้าน พบผู้ชนะประมูล สถานะร้าง ตั้งแต่ปี 53

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
อนุทินอภิสิทธิ์ เลือกน้ำเงินได้เหมือนเดิม

“อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดระบบชั่วคราว เช็ก-วันเวลา ทำธุรกรรมไม่ได้

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button