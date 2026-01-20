ชีวิตปัจจุบัน เต๋อ เชิญยิ้ม ผอมมาก หลังวูบหมดสติ ช็อก ป่วยมะเร็ง ไม่มีกระเพาะแล้ว
เต๋อ เชิญยิ้ม เปิดใจหายหน้า 2 ปี ป่วยมะเร็งขั้น 3 ตัดกระเพาะทิ้ง ใช้ลำไส้ย่อยแทน อาการแรกเริ่มอุจจาระสีดำ-มีอาการวูบ ล่าสุดเนื้อร้ายสงบ พร้อมรับงานบันเทิง
แฟน ๆ ร่วมส่งกำลังใจล้นหลาม หลัง เต๋อ เชิญยิ้ม หรือที่แฟนละครคุ้นหน้าจากซิตคอมเป็นต่อและผู้กองเจ้าเสน่ห์ ออกมาเปิดใจหมดเปลือกเป็นครั้งแรกหลังหายหน้าไปจากวงการบันเทิงกว่า 2 ปี ผ่านรายการ เลี้ยงชีพ ช่อง Koboykrush เผยสาเหตุที่แท้จริงว่าต้องพักรักษาตัวจากมะเร็งกระเพาะอาหารขั้นที่ 3 ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้สาหัสถึงขั้นต้องตัดกระเพาะทิ้งทั้งหมด และใช้ชีวิตอยู่ด้วยการใช้ลำไส้ย่อยอาหารแทน
เต๋อ เชิญยิ้ม เล่าถึงอาการไม่ได้แสดงออกรุนแรงในทันที วันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่า อุจจาระมีสีดำเข้มคล้ายน้ำมันเครื่อง ติดต่อกันหลายวันแต่ไม่ได้บอกใคร เพราะคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มกาแฟเยอะ ในตอนแรกคิดว่าเป็นแผลในกระเพาะ จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอาการวูบและมีเหงื่อออกมากผิดปกติจนตัวเปียกโชก ภรรยาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากตรวจอย่างละเอียด แพทย์พบเชื้อมะเร็งในกระเพาะอาหารขั้นที่ 3 แต่ไม่อยากผ่าตัดอยากเก็บเงินไว้ให้ลูก กระทั่งโทรไปพูดคุยกับเจ้านาย ปุ๋ย ศักดิ์สยาม ช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย จนสุดท้ายเขาต้องผ่าตัดเอากระเพาะอาหารออกทั้งหมดและต้องรับยาเคมีบำบัด (คีโม) 8 ครั้ง แต่เนื่องจากร่างกายรับไม่ไหว มีอาการเดินไม่ได้และไม่มีแรง ตนจึงรับคีโมได้เพียง 3 ครั้งก่อนจะเปลี่ยนมารับยาแทน
ปัจจุบันเนื้อร้ายสงบแล้ว แต่เขากลายเป็นคนไม่มีกระเพาะอาหารเหมือนคนอื่น และต้องใช้ลำไส้ในการย่อยแทน โดยต้องรับประทานอาหารอ่อนและเคี้ยวให้ละเอียดที่สุด
ก่อนจะโด่งดัง เต๋อเริ่มอาชีพจากการเป็นนักร้องตามวงดนตรีลูกทุ่งและบาร์รำวงย่านลาดพร้าวตั้งแต่ยุคที่เซ็นทรัลลาดพร้าวยังไม่สร้าง ด้วยหน้าตาและเสียงหัวเราะที่คล้ายกับ เด๋อ ดอกสะเดา ทำให้เขาถูกชักชวนให้เข้าวงการตลก โดยเริ่มจากคณะสะเก็ดดาว และเคยทำงานเป็น ‘ตัวล่อ’ ให้ครูเด๋อเพื่อดึงความสนใจจากแฟนคลับ
จุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อ โน้ต เชิญยิ้ม แยกตัวออกมาตั้งคณะ และ จอร์จ เชิญยิ้ม (น้องชายโน้ต) ยืนยันว่าหากจะดึงตัวเขาไป ต้องเอาเต๋อไปด้วย ทำให้เขาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเชิญยิ้ม เจน 2 อย่างเต็มตัว ในยุคที่ตลกคาเฟ่เฟื่องฟูที่สุด เขามีรายได้ต่อคืนสูงถึงหลักหมื่นบาท มีไลฟ์สไตล์หรูหรา ขับรถป้ายแดง และทำงานหนักถึงคืนละ 6-7 ที่
ในช่วงที่งานล้นมือ เต๋อยอมรับว่าเคยหลงระเริงไปกับสิ่งเสพติด เพื่อให้มีพละกำลังทำงานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน เขามองว่าเป็นบทเรียนที่สอนตัวเองในภายหลัง
อย่างไรก็ดี เต๋อ เชิญยิ้ม ฝากข้อคิดทิ้งท้ายถึงรุ่นน้องว่า “ไม่มีใครสอนตัวเรา เท่ากับตัวเราเองสอนตัวเราเอง” การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะในวันที่ชื่อเสียงและเงินทองจางหายไป สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือร่างกายของเราเอง
