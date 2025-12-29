ข่าวดาราบันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ เล่าวิกฤตมะเร็ง ทำน้ำหนักวูบ 13 กก. ผมหงอก-หมดประจำเดือน

125
พลอย เฌอมาลย์ สู้เอฟเฟต์ป่วยมะเร็ง ผ่าตัดและฉายแสง 25 ครั้งจนน้ำหนักวูบ 13 กก.

พลอย เฌอมาลย์ สู้เอฟเฟต์ป่วยมะเร็งเต้านมและต่อมน้ำเหลือง ต้องฉายแสง 25 ครั้งจนน้ำหนักวูบ 13 กก. ผมหงอก-ไม่มีประจำเดือน ย้ำบทเรียนสำคัญรักตัวเอง ใช้ชีวิตให้มีความสุข

ใครจะเชื่อว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่สดใสและการใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงอย่างการดำน้ำลึกของนางเอกสาวตัวแม่ พลอย เฌอมาลย์ จะมีความลับครั้งใหญ่ที่เธอเก็บไว้เพียงลำพังอยู่นาน วันนี้จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมชีวิตของเธอที่ยิ่งกว่าละคร ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับโรคร้ายไปจนถึงการเปิดใจรับพลังบวกจากติ๊กต็อกเกอร์หนุ่มที่ทำให้ใจฟูผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่ม

พลอยเปิดเผยว่าเธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งร่างกายและจิตใจเกือบ 2 ปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการที่เธอดื้อไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวเข็ม จนกระทั่งเพื่อนคะยั้นคะยอให้ไปตรวจ และสิ่งที่เธอได้รับคือกล่องสุ่มที่มีเซอร์ไพรส์ถึง 2 อย่าง ได้แก่ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ในวันที่ทราบผล สาวพลอยยอมรับว่าตัวสั่นและน้ำตาคลอ เพราะไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง จึงตัดสินใจไม่บอกใครในช่วงแรก แม้กระทั่งตอนไปดำน้ำกับเพื่อน ๆ เธอก็ยังทำตัวปกติ เพราะไม่อยากให้คนรอบข้างต้องเป็นห่วง

การรักษาของพลอยไม่ได้จบแค่การผ่าตัด แต่เธอต้องผ่านการฉายแสงถึง 25 ครั้ง และต้องกินยากดฮอร์โมนเอสโตรเจน, ผลข้างเคียงที่ตามมา คือ น้ำหนักลดลงถึง 13 กิโลกรัม ในช่วงที่อาการทรุดหนัก, เข้าสู่สภาวะวัยทองด้วยยา ทำให้ไม่มีประจำเดือน มีอาการร้อนวูบวาบ และ ร่างกายเปลี่ยนแปลง มีผมหงอกขึ้นเยอะ ผิวแห้งเหี่ยวลง แต่เธอกลับมองว่าซ่อมได้และยอมรับมันอย่างเข้าใจ

นักแสดงสาวเน้นย้ำว่าสิ่งที่ช่วยเธอได้มากที่สุดคือ การยอมรับและรักตัวเอง รวมถึงการปรึกษาจิตแพทย์เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจที่เคยดำดิ่งจนเหมือนขุดหลุมฝังตัวเอง

พลอย เฌอมาลย์-2
ภาพจาก Instagram : chermarn

ปัจจุบันพลอยได้รับข่าวดีว่าผลสแกนร่างกายไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว แต่ยังต้องมอนิเตอร์ทุก 6 เดือน ซึ่งความคิดของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ระวังเรื่องอาหาร ลดอาหารประเภทอาหารแปรรูปที่เคยชอบ เพราะเชื่อว่าเป็นตัวเร่งการเติบโตของโรค

รวมทั้งโฟกัสความสุข ตนเองเชื่อว่ามะเร็งกลัวความสุขจึงพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขและคิดบวกเสมอ เธอยังรักการแสดงและพร้อมรับงานเสมอ แต่ขอเน้นบทที่น่ารัก สนุกสนาน หรือ บทหญิงทึน ๆ ขำ ๆ และขอเลี่ยงบทที่ใช้ความรุนแรง และ กลับมาลุยแบรนด์ปัดแก้ม Blush Me อีกครั้ง หลังจากที่เคยหยุดพักไปเพราะปัญหาสุขภาพ

แม้ตอนนี้จะยังโสด แต่พลอยก็บอกว่ามีหนุ่มที่ทำให้เธอใจฟูได้ทุกวัน นั่นคือ บังฟิก ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังที่มักจะทำคลิปเรียกชื่อ “น้องพลอย” พร้อมคำพูดอุ่น ๆ อย่าง “ไปดูดาวกับบังไหม” แม้จะเป็นเพียงการติดตามในฐานะแฟนคลับ แต่พลอยบอกว่ามันคือพลังบวกที่ทำให้คนโสดอย่างเธอรู้สึกกระชุ่มกระชวย

สำหรับมุมมองความรักในวัยนี้ มัมพลอยยังมองว่าความรักสวยงามเสมอ ไม่ว่าใครจะเข้ามาในฐานะของขวัญหรือบทเรียน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับมารักตัวเองให้เป็นก่อนเป็นอันดับแรก

พลอย เฌอมาลย์
ภาพจาก Instagram : chermarn
พลอย เฌอมาลย์-3
ภาพจาก Instagram : chermarn

