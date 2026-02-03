“กัน จอมพลัง” เปิดโปง คนเขมรปลอมเป็นคนไทยมุสลิม โดนจับมาแล้ว 3 รอบ
กัน จอมพลัง เปิดโปง คนเขมรปลอมเป็นคนไทยมุสลิม ขอทานย่านสุขุมวิท แอบลักลอบเข้ามาช่วยปิดด่าน แนะรีบสร้างรั้วกั้นชายแดน
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมเจอคนเขมรปลอมตัวเป็นคนไทยมุสลิมนั่งขอทานที่สุขุมวิทเพื่อเรียกร้องความสงสารและขอเงินคนต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมา
และไม่ให้คนรู้ว่าเป็นคนเขมรมานั่งขอเงิน เหลี่ยมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ความเห็นแก่ตัวยังเหมือนเดิมคนไทยหรือคนมุสลิมจะถูกต่างชาติมองแย่ยังไงไม่สน
แล้วพอถอดผ้ามานี่ไม่น่าเชื่อ ทีมผมเคยพาตำรวจมาจับหญิงคนนี้แล้วถึง 3 ครั้ง ในช่วงที่ด่านปิดพอถึงเขมรก็ลักลอบกลับเข้ามาฝั่งสระแก้วแล้วเดินทางต่อเข้ากรุงเทพทันที ผมว่าเราต้องรีบสร้างรั้วริมชายแดนได้แล้วจะได้จบๆ
เนียนมาก แล้วตัวเองไม่ใช่ไทยไม่ใช่มุสลิมไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เอาการแต่งตัวเค้ามาหากินให้เค้าเสียหาย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- รวบตัวขอทานพิการอินเดีย แท้จริงเป็นเศรษฐีมีบ้าน 3 หลัง เอาเงินที่ขอทานได้ปล่อยกู้กินดอก
- รวบขอทานกัมพูชา วอน จนท. อย่าเพิ่งส่งกลับ ขอคลอดลูกในประเทศไทยก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: