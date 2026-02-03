ข่าว

สามีร้องสื่อ “ครูปอ” จบชีวิตตัวเอง อ้างถูก ผอ. บีบงานทางการเงิน

สามีร้องขอความยุติธรรม ครูปอ จบชีวิตตัวเอง ยันไม่ได้ป่วยจิตเวช ในวันเกิดเหตุถูก ผอ.โรงเรียน เรียกไปพบ บีบงานทางการเงิน

กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของภรรยาว่า “ถึงที่รัก/ปอ/ครูพอลล่า

หลับให้สบายนะครับ พักผ่อนตามที่ต้องการ เราเคารพการตัดสินใจของเธอ เราสัญญาว่าจะเข้มแข็งและผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ วันเวลาคงจะเยียวยาจิตใจที่แตกสลายดวงนี้ได้ ขอบคุณที่รักกันนะครับตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ขอบคุณที่ดูแลกันในทุกๆ วัน

ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านตรงนี้ ที่รักผมไม่ได้มีโรคทางจิตเวชหรือซึมเศร้าแต่อย่างใด เค้าเป็นคนมองโลกในแง่บวก สดใส ร่าเริง เป็นที่รักของทุกคน เรื่องเดียวที่เค้าทิ้งข้อมูลให้ผมทราบ คือ เรื่องงานทางการเงินที่ได้รับมอบหมาย และในวันเกิดเหตุ ผอ.รร. เรียกเข้าไปพบ ก่อนเค้าจะหุนหันพลันแล่นออกมาจากโรงเรียน และหาวิธีทำร้ายตัวเองในภายหลัง ไม่ได้มีการเตรียมการไว้แต่อย่างใด

ผมมีหลักฐานยืนยันตรวจสอบได้ ผมขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาไทยออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว อย่านิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่าให้คนดีๆ ต้องมาตายฟรีๆ เพราะ พวกบ้าอำนาจ ข่มขู่บีบบังคับ ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องทำตามในสิ่งที่ตนเองต้องการ”

ขณะที่ในคอมเม้นท์ได้มีการโพสต์ภาพระบุอีกด้วยว่า “และนี่คือสิ่งที่ทางโรงเรียนทำ คือ ขนของครูปอ/พอลล่าออกมาไว้ที่หน้าป้อมยาม อะไรคือความเหมาะสม”

