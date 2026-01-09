แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ
แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ สุดท้ายต้องผ่าตัด เพราะเจ็บปวดรุนแรงและปัสสาวะไม่ได้
เมื่อวันที่ 9 มกราคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานเหตุการณ์แปลกๆ หลังจากที่แพทย์ต้องทำการผ่าตัดชายวัย 23 ปี ที่อาศัยในมณฑลเหอหนาน หลังจากที่เขายัดปลิงที่ยังมีชีวิตขนาด 5 เซนติเมตรเข้าไปในร่างกาย โดยเขาเชื่อว่าเป็นยาวิเศษ
โดยชายดังกล่าวได้ซื้อปลิงที่ยังมีชีวิตมา และยัดเข้าไปท่อปัสสาวะของตนเอง โดยเขาศึกวิธียัดตามอินเตอร์เน็ต ทว่าการกระทำดังกล่าวของเขาส่งผลให้ชายคนดังกล่าวรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ปัสสาวะไม่ได้ และทนไม่ไหวต้องมาหาหมอ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบวัตถุแปลกประหลาดในกระเพาะปัสสาวะ
แพทย์จึงทำการส่องกล้องและพบปลิงตัวดังกล่าวติดอยู่กับเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ และมีเลือดออกในบริเวณรอบๆ รวมถึงมีอาการบวม แพทย์จึงต้องทำการผ่าตัดเป็นการด่วน ซึ่งหลังจากที่แพทย์ผ่าตัดสำเร็จ ผู้ป่วยก็มีอาการดีขึ้น ไม่รู้สึกปวดและกลับมาปัสสาวะได้อีกครั้ง
แพทย์ยังได้ย้ำอีกว่าปลิงสามารถดูดเลือดได้ รวมถึงปล่อยสารพิษ และทำให้ผู้ป่วยเป็นอันตรายถึงแก่ความตายได้ พร้อมย้ำด้วยว่า อย่าเชื่อคำเล่าลือตามอินเตอร์เน็ต ที่ไม่มีเอกสารหรือความเห็นของแพทย์รองรับ
