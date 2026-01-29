ด่วน! โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. แก้ปัญหาชนเลือกตั้ง
โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. จากฝึก 5 วันเหลือ 4 วัน แก้ปัญหาชนเลือกตั้งและลงประชามติ รอข้อสรุปชัดเจนอีกที
จากกรณีประเด็นร้อนหลังจากที่ iLaw เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนมาก กรณีถูกกำหนดให้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ณ เขาชนไก่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันออกเสียงประชามติ
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า หากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการดำเนินการทางกฎหมาย ตนยินดีสนับสนุนการฟ้องคดีต่อศาล แม้จะไม่ได้รับทำคดีด้วยตนเอง แต่มีเครือข่ายที่พร้อมดำเนินการแทน เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของน้อง ๆ ม.6 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ว่า แต่เดิมเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเยอะ มี 5 ถึง 6 หมื่นคน เขาทำตารางตั้งแต่ตุลาคม แต่มียุบสภาช่วงเดือนธันวา เลยพยายามปรับแผน ดูแล้วผู้ที่มีสิทธิคือปี 3 ส่วนปี 4 ปี 5 ยอดน้อย ตอนแรกให้ไปเลือกตั้งก่อนหรือขอสลับเวลากันใหม่ เพราะคนเยอะ
แต่สั้นๆล่าสุด เมื่อตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ กลัวว่าเป็นประเด็น เป็นนโยบายของกองทัพบกที่อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ ล่าสุดคงจะต้องยอมที่จะงดกิจกรรมในการฝึกวันนั้นไปเลย แต่คงเลื่อนตารางไม่ได้ วันนั้นหลักสูตรไหน ฝึก 5 วันเป็น 4 วัน แล้วไปปรับหลักสูตรเป็นพิเศษแทน เดี๋ยวข้อสรุปชัดเจนจะแจ้งอีกที แต่ไม่น่าหนีแนวทางที่ให้ไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แถลงนักศึกษา รด. ขอเปลี่ยนวันไปเขาชนไก่ได้
- “โรม” ร้องกองทัพ ช่วยดูแล หลังวันเข้าค่าย รด. ตรงกับวันเลือกตั้ง-ลงประชามติ
- ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: