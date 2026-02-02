“ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม
ศุภชัย ขอโทษ สรยุทธ โพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้มในวันเลือกตั้งล่วงหน้าผิดกฎหมายหรือไม่ ชี้เป็นแค่การตั้งคำถามในทางกฎหมายเท่านั้น
นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ (1 ก.พ. 69) วันเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามการหาเสียงใกล้ที่ลง คะแนน สื่อมวลชนก็ถูกห้ามเสนอข่าวการหาเสียง ด้วยหรือไม่
รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ของคุณสรยุทธ เสนอข่าวการปราศรัย นโยบายเรื่องประกันสังคมของ พรรคประชาชนยาวนานหลายนาที ผิดกฎหมายมั้ย” อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว
ก่อนที่ในเวลาต่อมานายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศคนดังที่ถูกพาดพิงได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ข่าว ‘ประกันสังคม’ โต้แย้งกันเดือด! ระหว่าง ‘ภูมิใจไทย’ กับ ‘ปชน.’ และ ‘ประกันสังคมก้าวหน้า’ เนี่ยนะ!” ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “หน่วยเลือกตั้งที่ไหน ใครเอาทีวีไปเปิดใกล้ๆ เหรอครับ พรรคการเมืองวันนี้ก็ปราศรัยหาเสียงได้ปกติ แค่อย่าไปใกล้หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า”
อย่างไรก็ตามในวันนี้ (2 ก.พ. 69) นายศุภชัยได้เขียนข้อความว่า “กรณีเรื่องการตั้งคําถามเรื่องการหาเสียงในวันเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะผมกำลังดูรายการดังกล่าวผมจึงยกตัวอย่างรายการคุณสรยุทธเป็นการตั้งคำถามในเชิงหลักการทางกฎหมายที่เห็นว่าการที่ผู้กำลังจะไปใช้สิทธิล่วงหน้าเมื่อได้ดูข่าวสารจากสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นอาจมีผลในการตัดสินใจ ไม่ต่างกับการห้ามรถหาเสียงเข้าไปใกล้กับสถานที่ลงคะแนนซึ่งกฎหมายห้ามกระทำ มิได้มีเจตนาว่ากล่าวรายการของคุณสรยุทธ เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการหมายรวมถึงการเสนอข่าวของทุกสื่อซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายควรจะหมายรวมถึงด้วย เพราะการหาเสียงในโลกอินเตอร์เน็ตปัจจุบันได้ก้าวล้ำไปยิ่งกว่าเรื่องรถแห่ ซึ่งผมเองในฐานะผู้ดูแลกฎหมายของพรรคก็ได้มีคำสั่งห้ามฝ่ายสื่อสารของพรรคทำการโพสต์การหาเสียงของพรรคในวันเลือกตั้งล่วงหน้าจนกว่า 18:00 น
จึงขออภัยที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเจตนาที่ผมได้โพสต์ขึ้นเพื่อหวังจะให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกปัจจุบัน และผมขอลบโพสต์นั้น”
อ้างอิงจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในวันออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ซึ่งห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ใดดำเนินการหาเสียง ในวันที่ 1 ก.พ. บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งกลาง และห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตามมาตรา 147 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 31 ม.ค.-18.00 น. วันที่ 1 ก.พ.
และในวันที่ 1 ก.พ.ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แจกเอกสาร วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ใช้พาหนะ ที่ติดป้ายหาเสียง เครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยในการหาเสียง จัดเวทีหาเสียง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 5 ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ที่เลือกตั้งกลาง (ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง) ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และบริเวณใกล้เคียงที่จะทำให้เกิดการรบกวนรับรู้หรือรับทราบข้อมูล เมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง
