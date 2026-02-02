ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 08:04 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 08:06 น.
68

ศุภชัย ขอโทษ สรยุทธ โพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้มในวันเลือกตั้งล่วงหน้าผิดกฎหมายหรือไม่ ชี้เป็นแค่การตั้งคำถามในทางกฎหมายเท่านั้น

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ (1 ก.พ. 69) วันเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามการหาเสียงใกล้ที่ลง คะแนน สื่อมวลชนก็ถูกห้ามเสนอข่าวการหาเสียง ด้วยหรือไม่

รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ของคุณสรยุทธ เสนอข่าวการปราศรัย นโยบายเรื่องประกันสังคมของ พรรคประชาชนยาวนานหลายนาที ผิดกฎหมายมั้ย” อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว

ก่อนที่ในเวลาต่อมานายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศคนดังที่ถูกพาดพิงได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ข่าว ‘ประกันสังคม’ โต้แย้งกันเดือด! ระหว่าง ‘ภูมิใจไทย’ กับ ‘ปชน.’ และ ‘ประกันสังคมก้าวหน้า’ เนี่ยนะ!” ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “หน่วยเลือกตั้งที่ไหน ใครเอาทีวีไปเปิดใกล้ๆ เหรอครับ พรรคการเมืองวันนี้ก็ปราศรัยหาเสียงได้ปกติ แค่อย่าไปใกล้หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า”

อย่างไรก็ตามในวันนี้ (2 ก.พ. 69) นายศุภชัยได้เขียนข้อความว่า “กรณีเรื่องการตั้งคําถามเรื่องการหาเสียงในวันเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะผมกำลังดูรายการดังกล่าวผมจึงยกตัวอย่างรายการคุณสรยุทธเป็นการตั้งคำถามในเชิงหลักการทางกฎหมายที่เห็นว่าการที่ผู้กำลังจะไปใช้สิทธิล่วงหน้าเมื่อได้ดูข่าวสารจากสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นอาจมีผลในการตัดสินใจ ไม่ต่างกับการห้ามรถหาเสียงเข้าไปใกล้กับสถานที่ลงคะแนนซึ่งกฎหมายห้ามกระทำ มิได้มีเจตนาว่ากล่าวรายการของคุณสรยุทธ เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการหมายรวมถึงการเสนอข่าวของทุกสื่อซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายควรจะหมายรวมถึงด้วย เพราะการหาเสียงในโลกอินเตอร์เน็ตปัจจุบันได้ก้าวล้ำไปยิ่งกว่าเรื่องรถแห่ ซึ่งผมเองในฐานะผู้ดูแลกฎหมายของพรรคก็ได้มีคำสั่งห้ามฝ่ายสื่อสารของพรรคทำการโพสต์การหาเสียงของพรรคในวันเลือกตั้งล่วงหน้าจนกว่า 18:00 น

จึงขออภัยที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเจตนาที่ผมได้โพสต์ขึ้นเพื่อหวังจะให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกปัจจุบัน และผมขอลบโพสต์นั้น”

อ้างอิงจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในวันออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ซึ่งห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ใดดำเนินการหาเสียง ในวันที่ 1 ก.พ. บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งกลาง และห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตามมาตรา 147 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 31 ม.ค.-18.00 น. วันที่ 1 ก.พ.

และในวันที่ 1 ก.พ.ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด แจกเอกสาร วีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ใช้พาหนะ ที่ติดป้ายหาเสียง เครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยในการหาเสียง จัดเวทีหาเสียง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 5 ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ที่เลือกตั้งกลาง (ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง) ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และบริเวณใกล้เคียงที่จะทำให้เกิดการรบกวนรับรู้หรือรับทราบข้อมูล เมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

9 วินาที ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

8 นาที ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

14 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จวกยับ กกต. ทำงานชุ่ย ป้ายพรรคประชาชนหาย ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดแรง กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายหาย ลั่น เกิดแต่กับพรรคxู

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

17 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง

37 นาที ที่แล้ว
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง ข่าวอาชญากรรม

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “นางสาวไทยโคราช” แจ้งข่าวร้าย คนร้ายบุกบ้าน-สะกดรอย ต้องสละสิทธิกองใหญ่

43 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด &quot;วัดม่อนปู่ยักษ์&quot; กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก ข่าว

ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด “วัดม่อนปู่ยักษ์” กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก

51 นาที ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ขอบคุณทีมพยาบาล ICU โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท บันเทิง

น้ำตาซึม! นุ่น รมิดา เปิดใจนาทีวิกฤต ICU ขอบคุณบุคคลนี้ ยกเป็นเสียงแห่งความหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปฏิทินวันพระ วันสำคัญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน ข่าวการเมือง

รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขู่สหรัฐฯ เปิดสงครามรอบนี้ จะกลายเป็นสงครามภูมิภาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดแผลใหม่ “ประกันสังคม” ทุ่ม 84.5 ล้าน ซื้อที่ดินเมืองชลฯ ปล่อยร้างเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๋ ภัคจีรา ถูกแฟนหนุ่ม เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

โอ๋ ภัคจีรา ปล่อยโฮ เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน เซย์เยสทั้งน้ำตา เพื่อนซี้แห่ยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่ บันเทิง

ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคส้ม ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 มีเงินโอนเข้าบัญชี กดเป็นเงินสดได้กี่บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2569 กดเป็นเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย บันเทิง

คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดิน ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มแคนาดาโรคจิต บุกฟาร์มม้า ล่วงละเมิดทางเพศม้าตัวเมีย 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ถาม กกต. รับผิดชอบอย่างไร หลังลืมติดชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 08:04 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 08:06 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button