สาวตายแล้วฟื้น 32 วินาที เห็นนิมิตอนาคตโลก เตือนรับมือสงครามล้างเผ่าพันธุ์

สาวเปิดใจ ตายแล้วฟื้น 32 วินาที เผยภาพนิมิตเห็นอนาคตโลกพังทลาย เตือนมนุษยชาติเตรียมรับมือสงครามล้างเผ่าพันธุ์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เรื่องราวชวนขนลุกของ แองเจลา แฮร์ริส (Angela Harris) หญิงสาวที่อ้างว่าได้สัมผัสชีวิตหลังความตาย หลังหัวใจหยุดเต้นไปนานกว่า 32 วินาที ก่อนจะฟื้นกลับมาพร้อมคำเตือนถึงชะตากรรมของมนุษยชาติที่เธอได้เห็นในนิมิต
ย้อนกลับไปในปี 2015 แฮร์ริสเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ด้วยเตียงปรับระดับ เพื่อหาสาเหตุอาการวูบหมดสติ แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเธอมีอาการชักและหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ
แม้เวลาจะผ่านไปเพียง 32 วินาที แต่เธอเล่าว่าได้สัมผัสประสบการณ์มากมาย เริ่มจากการได้พบญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือ เธออ้างว่าถูกนำตัวไปยังดาวเคราะห์อื่นอีก 2 ดวงที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต เห็นตัวเองใช้ชีวิตเป็นเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนบนดาวเหล่านั้น
แฮร์ริสขยายความถึงสิ่งที่เธอเห็นว่า สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่คนบนโลกอาจนิยามว่าเป็น “เอเลี่ยน” แท้จริงแล้วเป็นเพียงดวงวิญญาณอีกดวงที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น กำลังดำเนินชีวิตหรือทำกิจวัตรต่างๆ ในแบบเดียวกันกับที่เธอทำในฐานะมนุษย์บนโลก
แฮร์ริส ซึ่งปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชด้านจิตวิญญาณ ได้ทิ้งคำเตือนที่น่าหวาดหวั่นเกี่ยวกับอนาคตของโลก โดยระบุว่าเธอเห็นภาพอนาคตที่เกิดสงครามครั้งใหญ่ ส่งผลให้ประชากรโลกเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก และมนุษย์ที่เหลือรอดต้องกลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบสังคมเมืองท้องถิ่นขนาดเล็ก (localized cities) โดยไม่ได้พึ่งพาเกษตรกรรมแบบเดิมอีกต่อไป
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ภาพนิมิตเรื่องสงครามล้างผลาญและการสูญเสียประชากรจำนวนมหาศาลที่แฮร์ริสกล่าวอ้างนั้น มีความคล้ายคลึงกับคำทำนายของ “บาบา วานก้า” หมอดูตาบอดชื่อก้องโลก ผู้เคยฝากคำพยากรณ์ถึงหายนะต่างๆ ไว้ในอดีต
