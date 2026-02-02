นรกบนดิน รุ่นพี่ 18 บังคับเด็ก 14 ค้ากาม ตร.ตามล่าลูกค้า “ซื้อกิน” 4 ราย
ตำรวจสอบสวนกลาง บุกทลายแก๊งค้ากามเด็ก รวบ “แม่เล้าวัย 18” ลวงเด็ก 14 ขายตัว เช็กบิลลูกค้า “ซื้อกิน” อีก 4 ราย
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 5 ราย แบ่งเป็นนายหน้าจัดหา 1 ราย และกลุ่มผู้ซื้อบริการ 4 ราย
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากแม่ของเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ได้เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี เพื่อประสานงานกับตำรวจ ปคม. ล่าว่าตนเองไปทำงานที่ต่างประเทศ ฝากลูกสาวให้อยู่ในความดูแลของยายที่บ้านพักในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้รับข่าวร้ายว่าลูกสาวหายตัวออกจากบ้าน จึงรีบเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อออกตามหา
เมื่อแม่ตามหาลูกสาวจนพบ ได้สอบถามความจริงจนทราบเรื่องราวที่น่าตกใจว่า ลูกสาวถูก นางสาวปาริฉัตร อายุ 18 ปี ซึ่งทำตัวเป็นนายหน้า ล่อลวงให้ไปขายบริการทางเพศ นางสาวปาริฉัตรจะทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้ามาซื้อบริการ จากนั้นจะหักเงินค่าตัวส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่านายหน้า ทำให้เด็กหญิงผู้เสียหายได้รับเงินค่าตอบแทนจริงเพียงครั้งละ 1,000 – 1,500 บาทเท่านั้น
หลังจากตำรวจเรียกตัวนางสาวปาริฉัตรมารับทราบข้อหาหนักฐาน “ค้ามนุษย์” เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.2 บก.ปคม. ได้เร่งขยายผลแกะรอยเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อบริการทางเพศจากเด็กหญิงได้เพิ่มเติมอีก 4 ราย ประกอบด้วย
-
นางสาวเจนจิรา (อายุ 29 ปี)
-
นายฐนัสพงษ์ (อายุ 45 ปี)
-
นายดิเรก (อายุ 57 ปี)
-
นายชาญชัย (อายุ 50 ปี)
เบื้องต้นผู้ต้องหากลุ่มผู้ซื้อทั้ง 4 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อหา “กระทำชำเราและพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร” ก่อนเจ้าหน้าที่จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
ที่มา: ตำรวจสอบสวนกลาง
