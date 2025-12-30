ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:35 น.
181
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว

เช็กคำทำนายเด็ดที่ทั่วโลกจับตา ตั้งแต่การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวถึงภัยพิบัติ พร้อมเจาะเบื้องหลังความแม่นยำที่ไม่มีต้นฉบับจริง เตือนสติอ่านเอาสนุกก่อนแชร์ต่อ

ก้าวเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2025 เตรียมต้อนรับปี 2026 (พ.ศ. 2569) สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในหน้าฟีดข่าวทั่วโลกคือ คำทำนาย ของ บาบา วานก้า (Baba Vanga) หรือ วังเกลิยา ปันเดวา กุชเตโรว่า หมอดูตาบอดชาวบัลแกเรียผู้ล่วงลับที่ได้รับฉายาว่า นอสตราดามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่าน

แม้ บาบา วานก้า จะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 1996 แต่ตำนานความแม่นยำยังคงถูกเล่าขาน และนี่คือ 5 คำทำนายสะเทือนโลกประจำปี 2026 ที่สื่อต่างประเทศกำลังพูดถึงอย่างหนัก

เผยคำทำนายเขย่าโลก ปี 2026 จาก “บาบา วานก้า”

จากการรวบรวมข้อมูลของ Sky HISTORY และสื่อต่างประเทศ พบว่ามี 5 ประเด็นหลักที่ถูกอ้างว่าเป็นคำทำนายสำหรับปี 2026 ดังนี้

1. การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว

ปี 2026 อาจเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ เมื่อคำทำนายระบุว่ามนุษยชาติจะได้รับการติดต่อจากสิ่งชีวิตนอกโลกเป็นครั้งแรก บางกระแสระบุรายละเอียดไปถึงขั้นว่า อาจมี “ยานลำใหญ่” ปรากฏให้เห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2026 สร้างความตื่นเต้น (และหวาดกลัว) ให้กับผู้ที่รอคอยเรื่องลึกลับ

2. ภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น

โลกจะเผชิญกับความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสภาพอากาศสุดขั้ว มีการอ้างตัวเลขที่น่าตกใจว่าภัยพิบัติเหล่านี้อาจกระทบพื้นที่อยู่อาศัยบนบกถึง 7-8% ของโลก ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่มหาศาลหากเกิดขึ้นจริง

3. ความขัดแย้งระดับโลก

สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศจะยกระดับขึ้น จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งวงกว้าง หรือที่บางคนตีความว่าเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 3 แม้โลกปัจจุบันจะมีสงครามย่อมๆ เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่คำทำนายนี้ชี้ว่าปี 2026 สถานการณ์จะเปราะบางที่สุด

4. จุดเปลี่ยนสำคัญของ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยอีกต่อไป แต่จะก้าวเข้ามามีบทบาท “ครอบงำ” ภาคส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์ จนมนุษย์อาจเริ่มสูญเสียการควบคุม หรือควบคุมได้ยากขึ้น ซึ่งตรงกับความกังวลของนักเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างน่าประหลาด

5. เศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

ผลพวงจากสงครามและภัยพิบัติจะส่งแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจโลก ห่วงโซ่อุปทานจะขาดช่วง ตลาดการเงินจะผันผวนอย่างหนัก ทำให้ปี 2026 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับนักลงทุนและปากท้องของประชาชน

ปี 2026 คำทำนาย บาบา วานก้า ชี้ให้เห็นถึงภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คำทำนาย ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายเพียงอย่างเดียว เพราะมีการอ้างถึงคำทำนายด้านบวกว่า ปี 2026 จะเป็นปีทองของเทคโนโลยีการแพทย์ โดยเฉพาะการใช้อวัยวะสังเคราะห์และการตรวจหามะเร็งจากเลือดที่แม่นยำและแพร่หลายมากขึ้น ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้จำนวนมาก

ความจริงเบื้องหลังคำทำนาย (อ่านอย่างมีสติ)

ก่อนที่คุณจะตื่นตระหนกหรือรีบแชร์ข้อมูลเหล่านี้ เราต้องขอเบรกด้วยข้อเท็จจริงสำคัญที่นักวิชาการและนักตรวจสอบข้อมูลเตือนไว้ทุกปี

1. ไร้ต้นฉบับยืนยัน

  • บาบา วานก้า ไม่เคยเขียนบันทึกคำทำนายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คำทำนายส่วนใหญ่มาจากการบอกเล่าปากต่อปาก และหลายครั้ง “ไม่มีที่มาที่ไป” ที่ชัดเจน

2. ปรากฏการณ์ไวรัล

  • ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระบุว่า คำทำนายเหล่านี้มักถูก “แต่งเติม” หรือ “ผลิตซ้ำ” โดยชาวเน็ตและสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทำให้ดูเหมือนแม่นยำ แต่แท้จริงแล้วคือการจับแพะชนแกะ

3. สูตรสำเร็จความกลัว

  • สังเกตได้ว่าธีมคำทำนายจะวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆ คือ สงคราม, ภัยพิบัติ, และมนุษย์ต่างดาว เพราะเป็นเรื่องที่กระตุ้นความสนใจได้ดีที่สุด

ดังนั้น คำทำนายปี 2026 ของบาบา วานก้า ควรอ่านเพื่อเป็น “กรณีศึกษาทางวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต” หรือเพื่อความบันเทิง มากกว่าจะยึดถือเป็นความจริงจัง สิ่งที่ควรทำคือการเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินรับมือเศรษฐกิจ หรือการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องรอให้ยายเฒ่าบอก

ข้อมูลจาก

