อึ้งทั้งร้าน! สาวขายทอง สะสม 20 ปี กำไรจุกหลักล้าน ต้นทุน 7 หมื่น

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 03:18 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:26 น.
สื่อต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดฮือฮาในโลกออนไลน์ของอินโดนีเซีย หญิงรายหนึ่งได้นำเครื่องประดับทองคำที่เก็บสะสมไว้นานกว่า 20 ปี ออกมาขายคืนให้กับร้านทอง ในช่วงราคาทองโลกกำลังขึ้น ปรากฏว่าราคาพุ่งทะยานสร้างผลกำไรมหาศาลจนแม้แต่เจ้าของร้านทองเองยังต้องตะลึง

รายงานระบุว่า หญิงรายนี้ได้ทยอยซื้อทองคำสะสมไว้ในช่วงระหว่างปี 2001 ถึง 2006 มีต้นทุนรวมในขณะนั้นประมาณ 41 ล้านรูเปียห์ หรือราว 77,000 บาท

แต่เมื่อเธอนำทองทั้งหมดกลับมาขายคืนเมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ทางร้านได้ตรวจสอบและตีราคาตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน ผลปรากฏว่าเธอสามารถขายได้ในราคาสูงถึง 927 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 1.75 ล้านบาท

นั่นหมายความว่า การลงทุนครั้งนี้สร้างกำไรให้เธอไปกว่า 880 ล้านรูเปียห์ ราว 1.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นถึง 22 เท่าตัว จากราคาต้นทุนเดิม

ทางร้านทองได้นำคลิปวิดีโอขณะพนักงานกำลังชั่งน้ำหนักและตรวจสอบทองคำกองโตนี้มาเผยแพร่ จนกลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมกว่า 2.7 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง 2 วัน โดยเจ้าของร้านทองได้กล่าวในคลิปด้วยความทึ่ง และยกเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า “ทองคำคือทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติในการออมระยะยาวอย่างแท้จริง” ในขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาชื่นชมวิสัยทัศน์การลงทุนของหญิงรายนี้กันอย่างล้นหลาม

