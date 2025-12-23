คำทำนาย ซินแสสมปอง ปี 2569 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เผยเคล็ด รับมือวิกฤต

ดูดวง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 05:45 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:04 น.
คำทำนายซินแสสมปอง ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน เผยเคล็ดลับรับมือวิกฤตที่คาดไม่ถึง

คำทำนายซินแสสมปอง ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน เผยเคล็ดลับรับมือวิกฤตที่คาดไม่ถึง

คำทำนายปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) จากหลักวิชาไท่อี่ (tai yi) โดย FuFengshui ซินแสสมปอง (สมปอง มังคละวิรัช) ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยมากประสบการณ์ 25+ ปี ลูกค้ามากกว่า 1,000 รายทั้งในและต่างประเทศ ผสมผสานศาสตร์ฮวงจุ้ยกับวิศวกรรมศาสตร์

ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน

สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน! ปีนี้เป็นปีมะเมียธาตุไฟ (bing wu) ซึ่งในหลักไท่อี่แสดงถึง “ความสว่างในที่ว่างเปล่า” เหมือนพระจันทร์เต็มดวง ในคืนที่เงียบสงบ มีความรู้สึกคิดถึงที่ห่างไกล เป็นลักษณะของการว่างตนนิ่งๆ แต่มีเสน่ห์ที่น่า หลงใหล ปีนี้เป็นปีที่ “ผู้เหนือกว่ากับผู้ที่อยู่ต่ำกว่าให้ความเท่าเทียมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน” – นี่คือพลังงานสำคัญของปี 2569
ไท่อีกว้าของปีนี้เรียกว่า Jian gua แสดงให้เห็นถึง”มีภัยอันตรายและความยากลำบากอยู่เบื้องหน้า”ซึ่งกว้านี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะล้มเหลว แต่บอกว่า “ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”

ภาพรวมวิธีรับมือกับปี 2569

3 กุญแจสำคัญ : ประกอบด้วย

1. รอและพัฒนาตนเองให้พร้อม ก่อนลงมือทำอะไร

2. อาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือ

3. พิจารณา พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และเสริมสร้างคุณธรรม ยกตัวอย่างเหมือนกับคุณที่กำลังจะปีนเขาสูง ซึ่งคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม(พัฒนาทักษะ) หาไกด์ที่เชี่ยวชาญ (ขอคำแนะนำจากผู้รู้) ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง (สร้างพื้นฐานที่มั่นคง) ถ้าคุณทำแบบนี้ เมื่อถึงจุดสูงสุด คุณจะเห็นวิวที่สวยงามแน่นอน

เรื่องงานการงาน

ปีนี้เป็นปีที่ “ต้องอดทนและปรับตัว” มากกว่าปีไหนๆ

ข่าวดี: คนทำงานระดับกลาง-ล่าง จะมีโอกาสดี มีศักยภาพสูง อาจได้รับการมอบหมายงานสำคัญ หรือได้แสดง ความสามารถ

ข่าวไม่ค่อยดี: หัวหน้างานหรือผู้บริหารอาจไม่ค่อยช่วย หรือกำลังมีปัญหาอยู่ คุณต้องพึ่งตัวเองและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจึ

ทำให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ

✓ สิ่งที่ควรทำ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน – พวกเขาคือกำลังสำคัญ พัฒนาทักษะใหม่ๆ – อบรมเรียนรู้สิ่งใหม่
เป็นคนที่พึ่งพาได้ – ช่วยเหลือผู้อื่น
อดทนและไม่บ่น – พลังบวกสำคัญมาก
หาพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา – คนที่มีประสบการณ์

เรื่องการเงิน

✓ ควรทำ

1. เก็บเงินออมอย่างน้อย 30% ของรายได้
2. มีเงินสำรอง 6 เดือน เผื่อยามฉุกเฉิน
3. ลงทุนในตัวเอง – อบรม, เรียนภาษา, เรียนทักษะใหม่
4. ลงทุนแบบปลอดภัย – ทอง, กองทุนรวม, ฝากประจำ
5. ทำบุญและให้ – พลังบุญสำคัญมากในปีนี้

✖ ไม่ควรทำ

1. อย่าเล่นหุ้นระยะสั้น (Speculate)
2. อย่ากู้เงินซื้อของฟุ่มเฟือย
3. อย่าเซ็นสัญญาใหญ่ ในช่วงมิ.ย.-ส.ค.
4. อย่าค้ำประกันใคร – แม้แต่เพื่อนสนิท
5. อย่าลงทุนในธุรกิจที่ไม่รู้จัก

สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ

ภาพรวม: โดยรวมสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตามปกติ ไม่มีความผิดปกติมาก

แต่มีบางพื้นที่ต้องระวัง

ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระวัง อุทกภัย (น้ำท่วม) ระวัง แผ่นดินทรุด ผลผลิตเสียหาย (เกษตรกรต้องระวัง)
ภาคตะวันตก: ระวังแผ่นดินไหว

ติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ซินแสสมปอง

Website: www.fufengshui.com
Facebook : https://www.facebook.com/sinsaesompong/
Youtube : https://www.youtube.com/@fufengshui
TikTok: https://www.tiktok.com/@fufengshui
โทรศัพท์: 064-664-6356 Line : @fufengshui

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

