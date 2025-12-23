คำทำนาย ซินแสสมปอง ปี 2569 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เผยเคล็ด รับมือวิกฤต
คำทำนายปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) จากหลักวิชาไท่อี่ (tai yi) โดย FuFengshui ซินแสสมปอง (สมปอง มังคละวิรัช) ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยมากประสบการณ์ 25+ ปี ลูกค้ามากกว่า 1,000 รายทั้งในและต่างประเทศ ผสมผสานศาสตร์ฮวงจุ้ยกับวิศวกรรมศาสตร์
ปี 2569: ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความอดทน
สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน! ปีนี้เป็นปีมะเมียธาตุไฟ (bing wu) ซึ่งในหลักไท่อี่แสดงถึง “ความสว่างในที่ว่างเปล่า” เหมือนพระจันทร์เต็มดวง ในคืนที่เงียบสงบ มีความรู้สึกคิดถึงที่ห่างไกล เป็นลักษณะของการว่างตนนิ่งๆ แต่มีเสน่ห์ที่น่า หลงใหล ปีนี้เป็นปีที่ “ผู้เหนือกว่ากับผู้ที่อยู่ต่ำกว่าให้ความเท่าเทียมกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน” – นี่คือพลังงานสำคัญของปี 2569
ไท่อีกว้าของปีนี้เรียกว่า Jian gua แสดงให้เห็นถึง”มีภัยอันตรายและความยากลำบากอยู่เบื้องหน้า”ซึ่งกว้านี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะล้มเหลว แต่บอกว่า “ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”
ภาพรวมวิธีรับมือกับปี 2569
3 กุญแจสำคัญ : ประกอบด้วย
1. รอและพัฒนาตนเองให้พร้อม ก่อนลงมือทำอะไร
2. อาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือ
3. พิจารณา พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และเสริมสร้างคุณธรรม ยกตัวอย่างเหมือนกับคุณที่กำลังจะปีนเขาสูง ซึ่งคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม(พัฒนาทักษะ) หาไกด์ที่เชี่ยวชาญ (ขอคำแนะนำจากผู้รู้) ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง (สร้างพื้นฐานที่มั่นคง) ถ้าคุณทำแบบนี้ เมื่อถึงจุดสูงสุด คุณจะเห็นวิวที่สวยงามแน่นอน
เรื่องงานการงาน
ปีนี้เป็นปีที่ “ต้องอดทนและปรับตัว” มากกว่าปีไหนๆ
ข่าวดี: คนทำงานระดับกลาง-ล่าง จะมีโอกาสดี มีศักยภาพสูง อาจได้รับการมอบหมายงานสำคัญ หรือได้แสดง ความสามารถ
ข่าวไม่ค่อยดี: หัวหน้างานหรือผู้บริหารอาจไม่ค่อยช่วย หรือกำลังมีปัญหาอยู่ คุณต้องพึ่งตัวเองและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจึ
ทำให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ
✓ สิ่งที่ควรทำ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน – พวกเขาคือกำลังสำคัญ พัฒนาทักษะใหม่ๆ – อบรมเรียนรู้สิ่งใหม่
เป็นคนที่พึ่งพาได้ – ช่วยเหลือผู้อื่น
อดทนและไม่บ่น – พลังบวกสำคัญมาก
หาพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา – คนที่มีประสบการณ์
เรื่องการเงิน
✓ ควรทำ
1. เก็บเงินออมอย่างน้อย 30% ของรายได้
2. มีเงินสำรอง 6 เดือน เผื่อยามฉุกเฉิน
3. ลงทุนในตัวเอง – อบรม, เรียนภาษา, เรียนทักษะใหม่
4. ลงทุนแบบปลอดภัย – ทอง, กองทุนรวม, ฝากประจำ
5. ทำบุญและให้ – พลังบุญสำคัญมากในปีนี้
✖ ไม่ควรทำ
1. อย่าเล่นหุ้นระยะสั้น (Speculate)
2. อย่ากู้เงินซื้อของฟุ่มเฟือย
3. อย่าเซ็นสัญญาใหญ่ ในช่วงมิ.ย.-ส.ค.
4. อย่าค้ำประกันใคร – แม้แต่เพื่อนสนิท
5. อย่าลงทุนในธุรกิจที่ไม่รู้จัก
สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ
ภาพรวม: โดยรวมสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตามปกติ ไม่มีความผิดปกติมาก
แต่มีบางพื้นที่ต้องระวัง
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ระวัง อุทกภัย (น้ำท่วม) ระวัง แผ่นดินทรุด ผลผลิตเสียหาย (เกษตรกรต้องระวัง)
ภาคตะวันตก: ระวังแผ่นดินไหว
