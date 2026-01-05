ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 13:44 น.
71

บิ๊กเต่า หอบสำนวนเอาผิดบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจพยานหลักฐาน หลังพบพฤติการณ์จ่ายสินบนทองคำแท่ง 246 บาทให้กรรมการป.ป.ช.และพวก หวังพลิกคดีใหญ่ที่อยู่ระหว่างไต่สวน

กลายเป็นมหากาพย์ที่ไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ สำหรับกรณีของพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ล่าสุดถูก พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว นำหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อ ป.ป.ช. วันนี้ (5 ม.ค.69) โดยชี้เป้าไปที่ “ทองคำแท่งหนัก 246 บาท” ซึ่งถูกระบุว่า เป็นสินบนก้อนโตที่ใช้ในการเจรจาต่อรองกับกรรมการ ป.ป.ช. บางท่านเพื่อ “เคลียร์ทาง” ในคดีเว็บพนันออนไลน์

งานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะนอกจากจะเป็นการปะทะกันเองของนายตำรวจระดับสูงแล้ว ยังดึงเอาชื่อกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งทำให้กระบวนการตรวจสอบครั้งนี้ถูกจับตามองว่าความยุติธรรมจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่

อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอส “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยเพียงว่า วันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนมาส่งสำนวนให้ป.ป.ช. ตามมาตรา 61 และเรื่องยื่นคัดค้านกรรมการป.ป.ช. ที่ขอไม่ให้ร่วมสอบสวนเรื่องนี้ รวมถึงจะยื่นหนังสือแจ้งไปยังประธาน สว.เพื่อให้ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องของกรรมการป.ป.ช.มีส่วนเกี่ยวข้อง

บิ๊กเต่ายืนยันว่า มีพยานหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งพนักงานสอบสวนดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90

รูปบิ๊กเต่าให้สัมภาษณืล่าสุด
แฟ้มภาพ

ประเด็นของพยานหลักฐานที่เหลือนั้น พนักงานสอบสวนจะทยอยนำส่ง แต่โดยส่วนตัวเชื่อพยานหลักฐานมีน้ำหนัก-สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้ เบื้องต้นมีผู้กระทำความผิดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่รับทราบและยังไม่รับทราบข้อกล่าวหา รวม 6 คน

จากนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. จะส่งมอบสำนวนคดีดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน ตามขั้นตอนกฎหมาย จากนั้น ป.ป.ช. จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเองหรือจะส่งกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดาวแปดแฉก มีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของ “บิ๊กเต่า” พร้อมกับระบุว่า ฟัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ให้สัมภาษณ์ก่อนส่งสำนวนคดีอดีตนายตำรวจใหญ่ ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนให้ ป.ป.ช. พิจารณาชี้ขาดภายใน 30 วัน (ดูคลิป).

บิ๊กโจ๊ก
แฟ้มภาพ
ศาลปกครอง คดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล
แฟ้มภาพ ศาลปกครอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE เทคโนโลยี

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

3 นาที ที่แล้ว
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก ข่าว

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

11 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

15 นาที ที่แล้ว
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ ข่าว

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

31 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือนค้นพบแชทผัวทหารคุยกับครูสาว ข่าว

สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”

36 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลไทยเฮ โค้ชปาร์ค ต่อสัญญาคุมทีมชาติ ยาวถึง 2027

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“น้องไปป์” ลูก “ยิ่งลักษณ์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ครั้งแรก ชมคุณลุงเป็นนักสู้

42 นาที ที่แล้ว
&quot;บักบอย&quot; อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้ ข่าว

“บักบอย” อ้าง ไทยเป็นฝ่ายก่อสงคราม ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ย้ำกัมพูชาไม่ได้แพ้

58 นาที ที่แล้ว
เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ &quot;ครูสาว&quot; นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ข่าว

เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

60 นาที ที่แล้ว
ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. มอบของขวัญช่วงปีใหม่ ข่าว

ไวรัลตาร้อน ลูกบ้านซึ้งน้ำใจ รปภ. ถมของขวัญ-เงินสด 8 หมื่น โบนัสจุก ๆ รับปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “มุนินทร์” อดีตคณบดีนิติ มธ. ดันนั่งเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันซองกี นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี บันเทิง

ดาวดับลับฟ้า “อันซองกี” นักแสดงแห่งชาติของเกาหลี เสียชีวิตในวัย 74 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ภาพออกกำลังกาย ข่าวดารา

ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? พบศพชายปริศนาใน “ดิสนีย์เวิลด์” รายที่ 6 รับต้นปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน ข่าวการเมือง

เขตเลือกตั้ง 2569 ทั้ง 77 จังหวัด 400 เขต เช็กเลย ได้ สส.กี่คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พีระพันธุ์ เปิดตัวเครื่องประหารหัวพยัคฆ์ เดินหน้าดันนโยบายประหารคนชั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทย จับตาสถานการณ์น้ำมันโลก หลังสหรัฐฯ เข้าจัดการน้ำมันเวเนซุเอลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ &quot;หัวใจวายเฉียบพลัน&quot; ได้ สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยยืนยัน ฟันผุ แปรงฟันไม่สะอาด ทำ “หัวใจวายเฉียบพลัน” ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bret Hanna-Shuford&quot; ดาวดังจาก Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายากในวัย 46 ปี บันเทิง

อาลัย ดาราดัง ละคร Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายาก อายุเพียง 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 13:44 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน ผ่านเมนู Calls ในแอป LINE

วิธีเช็ก LINE Out อยู่ตรงไหน อยากคุยแบบเป็นส่วนตัว ต้องทำยังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เหรียญทองซีเกมส์เมย์รัชนก ลอก

สรุปดราม่าผ่านไม่ถึงเดือน “เหรียญทองซีเกมส์ลอก” ย้อนดูปารีสแก้ปัญหายังไง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
หมอเจด เตือนภัยเงียบ มะเร็งลำไส้ ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งลำไส้” ไม่ปวดท้องก็เป็นได้ เช็ก 5 สัญญาณด่วน

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
กสถ. เผย &quot;สอบท้องถิ่น 2568&quot; ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

“สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button