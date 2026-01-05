“บิ๊กเต่า” ส่งสำนวนเอาผิด “บิ๊กโจ๊ก” ปมสินบนทองคำ 246 บาท วิ่งเต้นจบคดีเว็บพนัน
บิ๊กเต่า หอบสำนวนเอาผิดบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจพยานหลักฐาน หลังพบพฤติการณ์จ่ายสินบนทองคำแท่ง 246 บาทให้กรรมการป.ป.ช.และพวก หวังพลิกคดีใหญ่ที่อยู่ระหว่างไต่สวน
กลายเป็นมหากาพย์ที่ไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ สำหรับกรณีของพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ล่าสุดถูก พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว นำหลักฐานสำคัญเข้ายื่นต่อ ป.ป.ช. วันนี้ (5 ม.ค.69) โดยชี้เป้าไปที่ “ทองคำแท่งหนัก 246 บาท” ซึ่งถูกระบุว่า เป็นสินบนก้อนโตที่ใช้ในการเจรจาต่อรองกับกรรมการ ป.ป.ช. บางท่านเพื่อ “เคลียร์ทาง” ในคดีเว็บพนันออนไลน์
งานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะนอกจากจะเป็นการปะทะกันเองของนายตำรวจระดับสูงแล้ว ยังดึงเอาชื่อกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ยิ่งทำให้กระบวนการตรวจสอบครั้งนี้ถูกจับตามองว่าความยุติธรรมจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่
อ้างอิงข้อมูลจากไทยพีบีเอส “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยเพียงว่า วันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนมาส่งสำนวนให้ป.ป.ช. ตามมาตรา 61 และเรื่องยื่นคัดค้านกรรมการป.ป.ช. ที่ขอไม่ให้ร่วมสอบสวนเรื่องนี้ รวมถึงจะยื่นหนังสือแจ้งไปยังประธาน สว.เพื่อให้ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องของกรรมการป.ป.ช.มีส่วนเกี่ยวข้อง
บิ๊กเต่ายืนยันว่า มีพยานหลักฐานครบถ้วน แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งพนักงานสอบสวนดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90
ประเด็นของพยานหลักฐานที่เหลือนั้น พนักงานสอบสวนจะทยอยนำส่ง แต่โดยส่วนตัวเชื่อพยานหลักฐานมีน้ำหนัก-สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้ เบื้องต้นมีผู้กระทำความผิดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่รับทราบและยังไม่รับทราบข้อกล่าวหา รวม 6 คน
จากนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. จะส่งมอบสำนวนคดีดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน ตามขั้นตอนกฎหมาย จากนั้น ป.ป.ช. จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเองหรือจะส่งกลับไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดาวแปดแฉก มีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของ “บิ๊กเต่า” พร้อมกับระบุว่า ฟัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ให้สัมภาษณ์ก่อนส่งสำนวนคดีอดีตนายตำรวจใหญ่ ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนให้ ป.ป.ช. พิจารณาชี้ขาดภายใน 30 วัน (ดูคลิป).
