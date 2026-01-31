คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!
แฉนาทีระทึก! โจรราดน้ำมันขู่เผาร้านมุดเข้าจังหวะ “ประตูปิดไม่สนิท” กวาดทอง 149 บาท-เงินสดเกือบ 2 แสน เผยเดินวนเวียนในห้างนับชั่วโมงก่อนลงมือกลางดึก
ตำรวจนครบาลระดมชุดสืบสวนไล่ล่าคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองห้างดังย่านสุขุมวิท กวาดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท พบข้อพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะจังหวะการลงมือที่อาศัยช่องว่างเพียงไม่กี่นาทีในช่วงที่พนักงานกำลังตรวจนับสต๊อกสินค้า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2569 คนร้ายเป็นชายแต่งกายมิดชิด ปกปิดใบหน้า เข้ามาเดินวนเวียนอยู่ในห้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. นานนับชั่วโมงก่อนลงมือ
ปกติร้านปิด 20.00 น. แต่คืนเกิดเหตุมีลูกค้ามากทำให้พนักงานหญิงทั้งหมด 4 คน ต้องเคลียร์บัญชีดึกกว่าปกติ ขณะกำลังนับทอง พน.เผยว่าประตูหน้าร้านแบบรีโมทอัตโนมัติ “ปิดไม่สนิท” จึงเป็นโอกาสให้คนร้ายมุดเข้ามาก่อเหตุ โดยใช้อาวุธปืนและ “ราดน้ำมัน” บริเวณหน้าร้าน ขู่ว่าจะเผาหากไม่ส่งทองให้ พนักงานด้วยความกลัวจึงส่งทองคำน้ำหนักรวมประมาณ 149 และเงินสดอีก 170,000 บาทให้ไป
อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ระบุภายหลังเรียกประชุมชุดสืบสวนว่า แม้ภาพวงจรปิดจะเห็นคนร้ายลงมือเพียงคนเดียว แต่ตำรวจ “ยังไม่ปักใจเชื่อ” ว่าทำงานคนเดียว โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผล จากหลักฐานเบื้องต้นยืนยันว่าคนร้ายเป็น “คนไทย”
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นความประมาทหรือจงใจทิ้งประตูให้ปิดไม่สนิททิ้งไป โดยอยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานหญิงทั้ง 4 คนอย่างละเอียด ส่วนเส้นทางหลบหนีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีออกทางป้อมยามซอยสุขุมวิท 50 ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังไล่กล้องวงจรปิดทุกเส้นทางเพื่อหาจุดกบดาน
ด้านร้านทองที่เกิดเหตุประกาศปิดให้บริการ 1 วัน เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม ขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบน้ำมันและอาวุธปืนที่ใช้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ เพื่อระบุตัวตนโจรรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนข้อมูลของคนร้ายนั้นยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร และอายุเท่าไหร่เนื่องจากคนร้ายแต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้า แต่ยืนยันว่าคนร้ายเป็นคนไทย ส่วนจำนวนทองที่พนักงานแจ้งว่าหายไปจำนวน 149 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ทองที่หายไปอาจจะเพิ่มเป็น 179 บาท ส่วนเงินสดยังเป็นจำนวน 170,000 บาท
อีกทั้งในคืนวันที่เกิดเหตุมีเพียง “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง” แต่บริเวณร้านทองไม่มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ (ดูคลิป).
