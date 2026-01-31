ข่าวอาชญากรรม

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 16:44 น.
70

แฉนาทีระทึก! โจรราดน้ำมันขู่เผาร้านมุดเข้าจังหวะ “ประตูปิดไม่สนิท” กวาดทอง 149 บาท-เงินสดเกือบ 2 แสน เผยเดินวนเวียนในห้างนับชั่วโมงก่อนลงมือกลางดึก

ตำรวจนครบาลระดมชุดสืบสวนไล่ล่าคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองห้างดังย่านสุขุมวิท กวาดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท พบข้อพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะจังหวะการลงมือที่อาศัยช่องว่างเพียงไม่กี่นาทีในช่วงที่พนักงานกำลังตรวจนับสต๊อกสินค้า

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2569 คนร้ายเป็นชายแต่งกายมิดชิด ปกปิดใบหน้า เข้ามาเดินวนเวียนอยู่ในห้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. นานนับชั่วโมงก่อนลงมือ

ปกติร้านปิด 20.00 น. แต่คืนเกิดเหตุมีลูกค้ามากทำให้พนักงานหญิงทั้งหมด 4 คน ต้องเคลียร์บัญชีดึกกว่าปกติ ขณะกำลังนับทอง พน.เผยว่าประตูหน้าร้านแบบรีโมทอัตโนมัติ “ปิดไม่สนิท” จึงเป็นโอกาสให้คนร้ายมุดเข้ามาก่อเหตุ โดยใช้อาวุธปืนและ “ราดน้ำมัน” บริเวณหน้าร้าน ขู่ว่าจะเผาหากไม่ส่งทองให้ พนักงานด้วยความกลัวจึงส่งทองคำน้ำหนักรวมประมาณ 149 และเงินสดอีก 170,000 บาทให้ไป

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ระบุภายหลังเรียกประชุมชุดสืบสวนว่า แม้ภาพวงจรปิดจะเห็นคนร้ายลงมือเพียงคนเดียว แต่ตำรวจ “ยังไม่ปักใจเชื่อ” ว่าทำงานคนเดียว โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผล จากหลักฐานเบื้องต้นยืนยันว่าคนร้ายเป็น “คนไทย”

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นความประมาทหรือจงใจทิ้งประตูให้ปิดไม่สนิททิ้งไป โดยอยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานหญิงทั้ง 4 คนอย่างละเอียด ส่วนเส้นทางหลบหนีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีออกทางป้อมยามซอยสุขุมวิท 50 ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังไล่กล้องวงจรปิดทุกเส้นทางเพื่อหาจุดกบดาน

โจรปล้นทองสุขุมวิท 50
แฟ้มภาพ

ด้านร้านทองที่เกิดเหตุประกาศปิดให้บริการ 1 วัน เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม ขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบน้ำมันและอาวุธปืนที่ใช้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ เพื่อระบุตัวตนโจรรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนข้อมูลของคนร้ายนั้นยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร และอายุเท่าไหร่เนื่องจากคนร้ายแต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้า แต่ยืนยันว่าคนร้ายเป็นคนไทย ส่วนจำนวนทองที่พนักงานแจ้งว่าหายไปจำนวน 149 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ทองที่หายไปอาจจะเพิ่มเป็น 179 บาท ส่วนเงินสดยังเป็นจำนวน 170,000 บาท

อีกทั้งในคืนวันที่เกิดเหตุมีเพียง “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง” แต่บริเวณร้านทองไม่มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ (ดูคลิป).

แฟ้มภาพ
ภาพโจรปล้นทองสุขุมวิท 50
แฟ้มภาพ
ตำรวจเข้าตรวจสอบหลักฐานเหตุชิงทองสุขุมวิท 50
แฟ้มภาพ

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

