สะเทือนราชวงศ์! แฉอีเมลลับ “เจ้าหญิงนอร์เวย์” ถึงเอปสตีน “คุณทำให้สมองฉันซ่านสยิว”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 21:58 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:15 น.
ฉาวราชวงศ์ แฉอีเมลลีลาหยอกล้อของเจ้าหญิงเมตเต-มาริต ถึงเอ็บสไตน์
แฟ้มภาพ

มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์จำนนต่อหลักฐาน ออกโรงขอโทษซ้ำหลังแฟ้มลับเผยความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอาชญากรใคร่เด็ก พบแชตช่วย “ล่าหาเมีย” เป็นสาวสแกนดิเนเวียวัยละอ่อน ทั้งที่เสกสมรสมาแล้วนับทศวรรษ

ท่ามกลางพายุข่าวฉาวที่โหมกระหน่ำบุคคลดังระดับโลก ล่าสุด เจ้าหญิงเมตเต-มาริต (Crown Princess Mette-Marit) วัย 52 ปี พระชายาในมกุฎราชกุมารโฮกุน ต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลกอีกครั้ง เมื่อเอกสารคดีเจฟฟรีย์ เอปสตีน ชุดล่าสุดที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (ตามเวลาท้องถิ่น) ปรากฏชื่อและเนื้อหาการติดต่อทางอีเมลระหว่างพระองค์กับอาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับในลักษณะที่ “ใกล้ชิดเกินควร”

สื่อต่างประเทศอ้างหลักฐานอีเมลในปี 2012 เผยให้เห็นว่าเจ้าหญิงเมตเต-มาริตทรงทราบถึงพฤติกรรมการหาคู่ครองที่เป็นหญิงสาวรุ่นลูกของเอปสตีนเป็นอย่างดี โดยมหาเศรษฐีจอมฉาวผู้ล่วงลับส่งข้อความหาพระองค์ว่า

เอปสตีน : “อากาศที่นั่นเป็นไงบ้าง ผมกำลังล่าหาเมียอยู่ ปารีสน่าสนใจนะ แต่ผมชอบสาวสแกนดิเนเวียมากกว่า”

เจ้าหญิงฯ : “ตายจริง! ฉันยังช็อกไม่หายที่คุณกำลังล่าหาเมียจริงๆ…”

เอปสตีน : “มีสาวนอร์เวย์อยู่ที่นี่สองคน อายุ 24 กับ 25… ผมชอบออสโลนะ”

เจ้าหญิงฯ : “คุณพระช่วย! คุณต้องเมาแน่ๆ ที่พิมพ์ผิดแบบนั้น เด็กผู้หญิงอายุแค่ 24 กับ 25 เองเหรอ? ฉันก็ชอบออสโลเหมือนกัน พรุ่งนี้โทรหาฉันนะ”

เจ้าหญิงเมตเต-มาริต (Crown Princess Mette-Marit) วัย 52 ปี พระชายาในมกุฎราชกุมารโฮกุน
ภาพ @The Royal House of Norway

ในอีกบทสนทนาหนึ่ง เอปสตีนได้ส่งบทความทางวิทยาศาสตร์ให้พระองค์พร้อมมุกตลกว่า หวังว่ามันจะไม่ทำให้พระองค์เศร้าเกินไป เพราะพระองค์ชอบที่จะ “อยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ” ซึ่งเจ้าหญิงฯ ทรงตอบกลับด้วยประโยคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า “คุณทำให้ฉันยิ้มได้เสมอ เพราะคุณทำให้สมองฉันซ่านสยิว (You tickle my brain)”

แม้เอกสารจะยังไม่พบความเชื่อมโยงว่า เจ้าหญิงฯ ทรงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ามนุษย์ และทางราชสำนักยืนยันพระองค์ไม่เคยไปเยือนเกาะส่วนตัวของเอปสตีน แต่เจ้าหญิงเมตเต-มาริตได้แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ “NRK” ยอมรับถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ โดยระบุว่า

“ข้าพเจ้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง และนี่คือความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าต้องแบกรับ ข้าพเจ้าขาดวิจารณญาณที่เหมาะสมและเสียใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอปสตีน มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง”

ภาพถ่ายอีเมลฉบับหนึ่งที่รวมอยู่ในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับเจฟฟรีย์ เผยแพร่เมื่อ 30 ม.ค.2026 แสดงให้เห็นห้องขังที่พบ เอปสตีนนอนหมดสติ (AP Photo/Jon Elswick)

มรสุมซ้อนมรสุม “คดีข่มขืนของบุตรชาย”

ข่าวฉาวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับพระองค์ เนื่องจาก มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) บุตรชายคนโตที่เกิดก่อนการเสกสมรส กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีครั้งใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ โดยถูกตั้งข้อหาถึง 38 คดี รวมถึงการ “ข่มขืนหญิงสาว 4 ราย” และการทำร้ายร่างกายแฟนสาว ซึ่งหากผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกเกิน 10 ปี.

มาริอุส บอร์ก ฮอยบี พระโอรสของเจ้าหญิงเมตต์-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกควบคุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มาริอุส บอร์ก ฮอย ของนอร์เวย์ พระโอรสในเจ้าหญิงเมตเต้-มาริต มกุฎราชกุมารี ขณะพำนักในออสโล 16 มิ.ย. 2022 (Lise Aserud/NTB via AP, File)
เอกสารฉบับหนึ่งที่รวมอยู่ในชุดเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่เกี่ยวกับคดีเจฟฟรีย์ เอปสตีน ถูกถ่ายภาพเมื่อ 1 ก.พ.2026 (AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารรายงานเอปสตีนถูกจับกุมเมื่อ 6 กรกฎาคม 2019 (AP Photo/Jon Elswick)
(AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารที่มีอีเมลของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ แสดงให้เห็นถึงปริมาณการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต้องทำก่อนที่จะเผยแพร่เอกสาร 1 ก.พ.2026 (AP Photo/Jon Elswick)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

