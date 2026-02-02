สะเทือนราชวงศ์! แฉอีเมลลับ “เจ้าหญิงนอร์เวย์” ถึงเอปสตีน “คุณทำให้สมองฉันซ่านสยิว”
มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์จำนนต่อหลักฐาน ออกโรงขอโทษซ้ำหลังแฟ้มลับเผยความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอาชญากรใคร่เด็ก พบแชตช่วย “ล่าหาเมีย” เป็นสาวสแกนดิเนเวียวัยละอ่อน ทั้งที่เสกสมรสมาแล้วนับทศวรรษ
ท่ามกลางพายุข่าวฉาวที่โหมกระหน่ำบุคคลดังระดับโลก ล่าสุด เจ้าหญิงเมตเต-มาริต (Crown Princess Mette-Marit) วัย 52 ปี พระชายาในมกุฎราชกุมารโฮกุน ต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลกอีกครั้ง เมื่อเอกสารคดีเจฟฟรีย์ เอปสตีน ชุดล่าสุดที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (ตามเวลาท้องถิ่น) ปรากฏชื่อและเนื้อหาการติดต่อทางอีเมลระหว่างพระองค์กับอาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับในลักษณะที่ “ใกล้ชิดเกินควร”
สื่อต่างประเทศอ้างหลักฐานอีเมลในปี 2012 เผยให้เห็นว่าเจ้าหญิงเมตเต-มาริตทรงทราบถึงพฤติกรรมการหาคู่ครองที่เป็นหญิงสาวรุ่นลูกของเอปสตีนเป็นอย่างดี โดยมหาเศรษฐีจอมฉาวผู้ล่วงลับส่งข้อความหาพระองค์ว่า
เอปสตีน : “อากาศที่นั่นเป็นไงบ้าง ผมกำลังล่าหาเมียอยู่ ปารีสน่าสนใจนะ แต่ผมชอบสาวสแกนดิเนเวียมากกว่า”
เจ้าหญิงฯ : “ตายจริง! ฉันยังช็อกไม่หายที่คุณกำลังล่าหาเมียจริงๆ…”
เอปสตีน : “มีสาวนอร์เวย์อยู่ที่นี่สองคน อายุ 24 กับ 25… ผมชอบออสโลนะ”
เจ้าหญิงฯ : “คุณพระช่วย! คุณต้องเมาแน่ๆ ที่พิมพ์ผิดแบบนั้น เด็กผู้หญิงอายุแค่ 24 กับ 25 เองเหรอ? ฉันก็ชอบออสโลเหมือนกัน พรุ่งนี้โทรหาฉันนะ”
ในอีกบทสนทนาหนึ่ง เอปสตีนได้ส่งบทความทางวิทยาศาสตร์ให้พระองค์พร้อมมุกตลกว่า หวังว่ามันจะไม่ทำให้พระองค์เศร้าเกินไป เพราะพระองค์ชอบที่จะ “อยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ” ซึ่งเจ้าหญิงฯ ทรงตอบกลับด้วยประโยคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า “คุณทำให้ฉันยิ้มได้เสมอ เพราะคุณทำให้สมองฉันซ่านสยิว (You tickle my brain)”
แม้เอกสารจะยังไม่พบความเชื่อมโยงว่า เจ้าหญิงฯ ทรงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ามนุษย์ และทางราชสำนักยืนยันพระองค์ไม่เคยไปเยือนเกาะส่วนตัวของเอปสตีน แต่เจ้าหญิงเมตเต-มาริตได้แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ “NRK” ยอมรับถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ โดยระบุว่า
“ข้าพเจ้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง และนี่คือความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าต้องแบกรับ ข้าพเจ้าขาดวิจารณญาณที่เหมาะสมและเสียใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอปสตีน มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง”
มรสุมซ้อนมรสุม “คดีข่มขืนของบุตรชาย”
ข่าวฉาวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับพระองค์ เนื่องจาก มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) บุตรชายคนโตที่เกิดก่อนการเสกสมรส กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีครั้งใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ โดยถูกตั้งข้อหาถึง 38 คดี รวมถึงการ “ข่มขืนหญิงสาว 4 ราย” และการทำร้ายร่างกายแฟนสาว ซึ่งหากผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกเกิน 10 ปี.
