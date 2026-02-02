ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:31 น.
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน
ภาพ @AP

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปล่อยเอกสารนับล้านหน้า พบชื่อ “ปูติน-มอสโก” พัวพันเอ็บสตีนนับหมื่นครั้ง แฉใช้หญิงสาวรัสเซียเป็นเหยื่อล่อแบล็กเมล์ผู้นำโลก โยงใยแก๊งมาเฟียรัสเซียและสายลับข้ามชาติ

สั่นสะเทือนวงการการเมืองโลกอีกครั้ง เมื่อเอกสารชุดล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดโปงความสัมพันธ์ลับระหว่าง เจฟฟรีย์ เอ็บสตีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับกับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยระบุว่า เอปสตีนอาจเป็นตัวหมากสำคัญในปฏิบัติการ “นารีพิฆาต” ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จารชน

สื่อต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคงสหรัฐฯ เปิดเผยว่า นักธุรกิจที่ลาโลกในวัย 66 ปี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายอาชญากรรมรัสเซียและอดีตสายลับเคจีบี (KGB) โดยใช้หญิงสาวชาวรัสเซียเป็นเครื่องมือในการล่อลวงผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก ทั้งนักการเมืองและมหาเศรษฐี อาทิ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์, บิล เกตส์, โดนัลด์ ทรัมป์ และ บิล คลินตัน

“มันคือปฏิบัติการนารีพิฆาตที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเกาะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสอดแนมเพื่อบันทึกภาพแบล็กเมล์” แหล่งข่าวระบุ

(AP Photo/Jon Elswick)
ภาพถ่ายเมื่อ 30 ม.ค.2026 อีเมลฉบับหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในแฟ้มคดีเอปสไตน์ ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นำออกเผยแพร่ โดยปรากฏภาพของห้องขังซึ่งเป็นจุดที่มีการพบร่างของเอปสไตน์ในสภาพหมดสติ (AP Photo/Jon Elswick)

อีเมลฉบับทิ้งบอมบ์ ! นัดหมายลับกับปูติน

เอกสารที่ถูกเปิดเผยโชว์หลักฐานการสื่อสารที่น่าตกใจหลายชิ้น อาทิ เมื่อเดือนกันยายน 2011 อีเมลนิรนามระบุถึงการนัดหมายระหว่างเอปสตีนและปูติน โดยมีการเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซียล่วงหน้า

ปี 2014 โจอิ อิโตะ นักลงทุนญี่ปุ่น พยายามโน้มน้าวให้ รีด ฮอฟฟ์แมน ผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn ไปพบปูตินพร้อมกับเอปสตีน แต่แผนถูกยกเลิกหลังเหตุการณ์ยิงเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH17) ตกเหนือยูเครน

พฤศจิกายน 2010 เอปสตีนอ้างว่าเขามี “เพื่อนของปูติน” ที่สามารถช่วยจัดการเรื่องวีซ่ารัสเซียได้

เอปสตีนไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดหาหญิงสาว แต่เขายังอ้างว่า สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อส่งต่อให้เครมลินก่อนการประชุมสุดยอดในปี 2018 นอกจากนี้รายงานของเอฟบีไอ (FBI) ยังระบุว่า เขามีความใกล้ชิดกับ เอฮุด บารัค อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล และอาจเคยได้รับการฝึกฝนเป็นสายลับภายใต้การดูแลของอีกฝ่ายด้วย

แหล่งข่าวกรองเชื่อว่า เอปสตีนเข้าสู่วงการจารกรรมผ่านการแนะนำของโรเบิร์ต แมกซ์เวลล์ เจ้าพ่อสื่อผู้ล่วงลับ (บิดาของ กิสเลน แมกซ์เวลล์) ซึ่งมีประวัติเป็นสายลับให้รัสเซียมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยเอปสตีนทำหน้าที่ช่วยฟอกเงินจากรัสเซียเข้ามายังโลกตะวันตก

(Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

แรงกดดันมหาศาลต่อ “เจ้าชายแอนดรูว์”

เอกสารชุดนี้ยังมาพร้อมวิดีโอกว่า 2,000 ชิ้น และรูปภาพ 180,000 รูป ซึ่งมีภาพของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่สาม และพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ ปรากฏอยู่หลายครั้ง

ล่าสุด เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เรียกร้องให้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสู้คดี หลังมีเหยื่อรายใหม่โผล่แจ้งความกับเอฟบีไอว่า ถูกทารุณกรรมโดยเอ็บสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์

ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ ได้รับการเปิดเผยและปกปิดบางส่วนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของแฟ้มคดีเอปสไตน์ ปรากฏภาพอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ขณะกำลังโน้มตัวอยู่เหนือบุคคลที่ไม่มีการระบุตัวตน (AP Photo/Jon Elswick)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:31 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

