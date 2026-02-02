เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปล่อยเอกสารนับล้านหน้า พบชื่อ “ปูติน-มอสโก” พัวพันเอ็บสตีนนับหมื่นครั้ง แฉใช้หญิงสาวรัสเซียเป็นเหยื่อล่อแบล็กเมล์ผู้นำโลก โยงใยแก๊งมาเฟียรัสเซียและสายลับข้ามชาติ
สั่นสะเทือนวงการการเมืองโลกอีกครั้ง เมื่อเอกสารชุดล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดโปงความสัมพันธ์ลับระหว่าง เจฟฟรีย์ เอ็บสตีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับกับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยระบุว่า เอปสตีนอาจเป็นตัวหมากสำคัญในปฏิบัติการ “นารีพิฆาต” ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จารชน
สื่อต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคงสหรัฐฯ เปิดเผยว่า นักธุรกิจที่ลาโลกในวัย 66 ปี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายอาชญากรรมรัสเซียและอดีตสายลับเคจีบี (KGB) โดยใช้หญิงสาวชาวรัสเซียเป็นเครื่องมือในการล่อลวงผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก ทั้งนักการเมืองและมหาเศรษฐี อาทิ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์, บิล เกตส์, โดนัลด์ ทรัมป์ และ บิล คลินตัน
“มันคือปฏิบัติการนารีพิฆาตที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเกาะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสอดแนมเพื่อบันทึกภาพแบล็กเมล์” แหล่งข่าวระบุ
อีเมลฉบับทิ้งบอมบ์ ! นัดหมายลับกับปูติน
เอกสารที่ถูกเปิดเผยโชว์หลักฐานการสื่อสารที่น่าตกใจหลายชิ้น อาทิ เมื่อเดือนกันยายน 2011 อีเมลนิรนามระบุถึงการนัดหมายระหว่างเอปสตีนและปูติน โดยมีการเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซียล่วงหน้า
ปี 2014 โจอิ อิโตะ นักลงทุนญี่ปุ่น พยายามโน้มน้าวให้ รีด ฮอฟฟ์แมน ผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn ไปพบปูตินพร้อมกับเอปสตีน แต่แผนถูกยกเลิกหลังเหตุการณ์ยิงเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH17) ตกเหนือยูเครน
พฤศจิกายน 2010 เอปสตีนอ้างว่าเขามี “เพื่อนของปูติน” ที่สามารถช่วยจัดการเรื่องวีซ่ารัสเซียได้
เอปสตีนไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดหาหญิงสาว แต่เขายังอ้างว่า สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อส่งต่อให้เครมลินก่อนการประชุมสุดยอดในปี 2018 นอกจากนี้รายงานของเอฟบีไอ (FBI) ยังระบุว่า เขามีความใกล้ชิดกับ เอฮุด บารัค อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล และอาจเคยได้รับการฝึกฝนเป็นสายลับภายใต้การดูแลของอีกฝ่ายด้วย
แหล่งข่าวกรองเชื่อว่า เอปสตีนเข้าสู่วงการจารกรรมผ่านการแนะนำของโรเบิร์ต แมกซ์เวลล์ เจ้าพ่อสื่อผู้ล่วงลับ (บิดาของ กิสเลน แมกซ์เวลล์) ซึ่งมีประวัติเป็นสายลับให้รัสเซียมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยเอปสตีนทำหน้าที่ช่วยฟอกเงินจากรัสเซียเข้ามายังโลกตะวันตก
แรงกดดันมหาศาลต่อ “เจ้าชายแอนดรูว์”
เอกสารชุดนี้ยังมาพร้อมวิดีโอกว่า 2,000 ชิ้น และรูปภาพ 180,000 รูป ซึ่งมีภาพของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่สาม และพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ ปรากฏอยู่หลายครั้ง
ล่าสุด เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เรียกร้องให้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสู้คดี หลังมีเหยื่อรายใหม่โผล่แจ้งความกับเอฟบีไอว่า ถูกทารุณกรรมโดยเอ็บสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู
- แก๊งโจ๋ 5 รุม 1 หวังถ่ายคลิปประจาน เจอเหยื่อสาว โชว์สกิล MMA สวนยับเบ้าตาแตก
- นักเรียนยูยิตสู ถูกครูฝึกจับทุ่มแรง จนคอบิด อัมพาตตลอดชีวิต ศาลสั่งชดใช้ 2 พันล้านบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: