เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 11:23 น.
65
เหยื่อรายใหม่แฟ้มลับเอปสไตน์ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์
ภาพ @AP

นายกฯ อังกฤษ จี้เจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสภาคองเกรส หลังเอกสาร 3 ล้านหน้า หลุดแฉความสัมพันธ์โยงใยอาชญากรทางเพศ พร้อมเผยแผนลับใช้ ควีนเอลิซาเบธ เป็นเครื่องมือโปรโมตหนังฮอลลีวูด

แรงกดดันมหาศาลกำลังถาโถมเข้าใส่อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือที่ขณะนี้เป็นสามัญชนชื่อว่า แอนดรูว์ เมาท์แบตเทน วินด์เซอร์ (Andrew Mountbatten-Windsor) อีกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยเอกสารชุดใหม่จาก “แฟ้มลับคดีเจฟฟรีย์ เอปสไตน์” กว่า 3 ล้านหน้า ซึ่งระบุถึงคำให้การสะเทือนขวัญของเหยื่อรายใหม่ที่อ้างว่าถูก “ค้ามนุษย์” และถูกล่วงละเมิดอย่างทารุณโดยทั้งเอปสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์

สื่อต่างประเทศอ้าง เอกสารในคำให้การต่อ FBI เมื่อปี 2020 เหยื่อสาว (ไม่เปิดเผยชื่อ) บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1996 ถึง 2018 ทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสว่า เธอถูกส่งตัวต่อให้เอปสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งทั้งคู่ได้กระทำการที่เธอนิยามว่า “กัดกินและทำลายไปถึงจิตวิญญาณ”

เหยื่อระบุว่า เอปสไตน์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและล่วงละเมิดทางเพศเธอ ส่วนเจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็กระทำการในลักษณะเดียวกัน

อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ขณะออกจากโบสถ์เซนต์จอร์จ ปราสาทวินด์เซอร์ของอังกฤษ 20 เม.ย. 2025 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

นอกเหนือจากคำให้การ ยังมีการเปิดเผยภาพถ่ายที่สร้างความตระหนก ซึ่งปรากฏภาพเจ้าชายแอนดรูว์ในลักษณะคุกเข่าอยู่เหนือหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้น สภาพแวดล้อมในภาพมีลักษณะตรงกับห้องสันทนาการในคฤหาสน์มูลค่า 65 ล้านปอนด์ (ราว 2,700 ล้านบาท) ของเอปสไตน์ในนิวยอร์ก ทั้งแผงไม้ประดับประตูและเก้าอี้ลายเสือดาว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่คือพฤติกรรมที่น่าอับอายและเป็นมลทินซ้ำซ้อนต่อตัวอดีตเจ้าชายจอมฉาว

ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ ได้รับการเปิดเผยและปกปิดบางส่วนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของแฟ้มคดีเอปสไตน์ ปรากฏภาพอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ขณะกำลังโน้มตัวอยู่เหนือบุคคลที่ไม่มีการระบุตัวตน (U.S. Department of Justice via AP)

“แผนลึกฮอลลีวูด” ดึงควีนหนุนรางวัลออสการ์

เอกสารลับยังเผยแผนการอันแยบยลของเอปสไตน์ ที่พยายามใช้ความใกล้ชิดกับเจ้าชายแอนดรูว์เป็นสะพานเชื่อมไปถึง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยเอปสไตน์ร่วมมือกับพับลิซิสต์ในฮอลลีวูด พยายามส่งดีวีดีภาพยนตร์เรื่อง The King’s Speech (ที่ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ เป็นผู้อำนวยการสร้าง) ผ่านทางเจ้าชายแอนดรูว์ เพื่อหวังให้พระองค์ทอดพระเนตรและประทานคำชม ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อล่ารางวัลออสการ์ในปี 2011

แม้ทางสำนักพระราชวังจะเคยตอบปฏิเสธไปแล้ว แต่ทีมงานของไวน์สไตน์กลับอ้างในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าพระองค์ทอดพระเนตรแล้วและทรงชื่นชมภาพยนตร์ดังกล่าว

ด้าน เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำว่า เราไม่สามารถยึดเหยื่อเป็นศูนย์กลางได้ หากเราไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล สอดคล้องกับความเห็นของเหล่าเหยื่อที่รอดชีวิตและนักกฎหมายที่ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่เจ้าชายต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างจริงจังในอเมริกา

ขณะที่เจ้าชายแอนดรูว์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และล่าสุดมีผู้พบเห็นพระองค์ทรงม้าในวินด์เซอร์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม ราวกับไม่ได้แยแสต่อกระแสอื้อฉาวที่กำลังคุกคามราชวงศ์อย่างหนักในขณะนี้.

ภาพถ่ายเมื่อ 31 ม.ค.2026 เอกสารบันทึกการโต้ตอบผ่านอีเมล เอปสไตน์ และอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งเอปสไตน์ระบุชื่อถึงในฐานะ “เดอะ ดุ๊ก” โดยเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ (AP Photo/Jon Elswick)
(U.S. Department of Justice via AP)
(AP Photo/Jon Elswick)

บุคคลระดับโลกที่ถูกระบุชื่อในเอกสารชุดล่าสุด

สำหรับแฟ้มลับ 3 ล้านหน้านี้ได้ขยายขอบเขตความสัมพันธ์ของเอปสไตน์ไปถึงบุคคลผู้มีอิทธิพลในหลายวงการ อาทิ

อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ – ถูกกดดันอย่างหนักให้เข้าให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ หลังมีภาพถ่ายและคำให้การใหม่ที่ระบุว่าพระองค์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเหยื่อ

บิล เกตส์ (Bill Gates) – ปรากฏข้อมูลในอีเมลที่อ้างว่าเกตส์พยายามปกปิดเรื่องโรคติดต่อทางเพศ (STD) จากภรรยาหลังมีความสัมพันธ์กับสาวชาวรัสเซีย และมีการขอให้เอปสไตน์ช่วยจัดหายาปฏิชีวนะ รวมถึงยา Adderall ให้

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) – มีอีเมลติดต่อกับเอปสไตน์ในช่วงปี 2012-2013 เกี่ยวกับการนัดหมายไปปาร์ตี้บนเกาะส่วนตัว แม้มัสก์จะเคยปฏิเสธว่าไม่สนิทสนมก็ตาม

อีลอน มัสก์ เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาเศรษฐกิจโลก ณ เมืองดาโวส สวิตเซอร์แลนด์ 22 ม.ค. 2026 (AP Photo/Markus Schreiber)

บิล คลินตัน (Bill Clinton) – ถูกระบุชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเอปสไตน์ในเอกสารชุดนี้เช่นกัน

ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ (Harvey Weinstein) – เอกสารเผยว่าเอปสไตน์พยายามใช้เจ้าชายแอนดรูว์เป็นสะพานเชื่อมเพื่อดึง “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” มาช่วยสร้างกระแสให้ภาพยนตร์เรื่อง The King’s Speech เพื่อหวังผลรางวัลออสการ์

บุคคลสำคัญอื่น ๆ รวมถึง ลอร์ด ปีเตอร์ แมนเดลสัน อดีตนักการเมืองอังกฤษ และเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ.

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
ภาพถ่ายเมื่อ 30 ม.ค.2026 อีเมลฉบับหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในแฟ้มคดีเอปสไตน์ ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นำออกเผยแพร่ โดยปรากฏภาพของห้องขังซึ่งเป็นจุดที่มีการพบร่างของเอปสไตน์ในสภาพหมดสติ (AP Photo/Jon Elswick)
ภาพถ่ายเมื่อ 30 ม.ค.2026 เผยให้เห็นเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในแฟ้มคดีปรากฏรายชื่อและข้อมูลของบุคคลหลายรายที่ทำหน้าที่จัดการด้านการเงินหรือมีความใกล้ชิดกับเอปสไตน์ (AP Photo/Jon Elswick)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

