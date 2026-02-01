เหยื่อรายใหม่แฉ เจ้าชายแอนดรูว์-เอปสไตน์ ทารุณสุดช็อก ภาพลับมัดตัวกลางคฤหาสน์หรู
นายกฯ อังกฤษ จี้เจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสภาคองเกรส หลังเอกสาร 3 ล้านหน้า หลุดแฉความสัมพันธ์โยงใยอาชญากรทางเพศ พร้อมเผยแผนลับใช้ ควีนเอลิซาเบธ เป็นเครื่องมือโปรโมตหนังฮอลลีวูด
แรงกดดันมหาศาลกำลังถาโถมเข้าใส่อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือที่ขณะนี้เป็นสามัญชนชื่อว่า แอนดรูว์ เมาท์แบตเทน วินด์เซอร์ (Andrew Mountbatten-Windsor) อีกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยเอกสารชุดใหม่จาก “แฟ้มลับคดีเจฟฟรีย์ เอปสไตน์” กว่า 3 ล้านหน้า ซึ่งระบุถึงคำให้การสะเทือนขวัญของเหยื่อรายใหม่ที่อ้างว่าถูก “ค้ามนุษย์” และถูกล่วงละเมิดอย่างทารุณโดยทั้งเอปสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์
สื่อต่างประเทศอ้าง เอกสารในคำให้การต่อ FBI เมื่อปี 2020 เหยื่อสาว (ไม่เปิดเผยชื่อ) บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1996 ถึง 2018 ทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสว่า เธอถูกส่งตัวต่อให้เอปสไตน์และเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งทั้งคู่ได้กระทำการที่เธอนิยามว่า “กัดกินและทำลายไปถึงจิตวิญญาณ”
เหยื่อระบุว่า เอปสไตน์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและล่วงละเมิดทางเพศเธอ ส่วนเจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็กระทำการในลักษณะเดียวกัน
นอกเหนือจากคำให้การ ยังมีการเปิดเผยภาพถ่ายที่สร้างความตระหนก ซึ่งปรากฏภาพเจ้าชายแอนดรูว์ในลักษณะคุกเข่าอยู่เหนือหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้น สภาพแวดล้อมในภาพมีลักษณะตรงกับห้องสันทนาการในคฤหาสน์มูลค่า 65 ล้านปอนด์ (ราว 2,700 ล้านบาท) ของเอปสไตน์ในนิวยอร์ก ทั้งแผงไม้ประดับประตูและเก้าอี้ลายเสือดาว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่คือพฤติกรรมที่น่าอับอายและเป็นมลทินซ้ำซ้อนต่อตัวอดีตเจ้าชายจอมฉาว
“แผนลึกฮอลลีวูด” ดึงควีนหนุนรางวัลออสการ์
เอกสารลับยังเผยแผนการอันแยบยลของเอปสไตน์ ที่พยายามใช้ความใกล้ชิดกับเจ้าชายแอนดรูว์เป็นสะพานเชื่อมไปถึง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยเอปสไตน์ร่วมมือกับพับลิซิสต์ในฮอลลีวูด พยายามส่งดีวีดีภาพยนตร์เรื่อง The King’s Speech (ที่ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ เป็นผู้อำนวยการสร้าง) ผ่านทางเจ้าชายแอนดรูว์ เพื่อหวังให้พระองค์ทอดพระเนตรและประทานคำชม ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อล่ารางวัลออสการ์ในปี 2011
แม้ทางสำนักพระราชวังจะเคยตอบปฏิเสธไปแล้ว แต่ทีมงานของไวน์สไตน์กลับอ้างในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าพระองค์ทอดพระเนตรแล้วและทรงชื่นชมภาพยนตร์ดังกล่าว
ด้าน เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าชายแอนดรูว์เข้าให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำว่า เราไม่สามารถยึดเหยื่อเป็นศูนย์กลางได้ หากเราไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล สอดคล้องกับความเห็นของเหล่าเหยื่อที่รอดชีวิตและนักกฎหมายที่ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่เจ้าชายต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างจริงจังในอเมริกา
ขณะที่เจ้าชายแอนดรูว์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และล่าสุดมีผู้พบเห็นพระองค์ทรงม้าในวินด์เซอร์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม ราวกับไม่ได้แยแสต่อกระแสอื้อฉาวที่กำลังคุกคามราชวงศ์อย่างหนักในขณะนี้.
บุคคลระดับโลกที่ถูกระบุชื่อในเอกสารชุดล่าสุด
สำหรับแฟ้มลับ 3 ล้านหน้านี้ได้ขยายขอบเขตความสัมพันธ์ของเอปสไตน์ไปถึงบุคคลผู้มีอิทธิพลในหลายวงการ อาทิ
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ – ถูกกดดันอย่างหนักให้เข้าให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ หลังมีภาพถ่ายและคำให้การใหม่ที่ระบุว่าพระองค์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเหยื่อ
บิล เกตส์ (Bill Gates) – ปรากฏข้อมูลในอีเมลที่อ้างว่าเกตส์พยายามปกปิดเรื่องโรคติดต่อทางเพศ (STD) จากภรรยาหลังมีความสัมพันธ์กับสาวชาวรัสเซีย และมีการขอให้เอปสไตน์ช่วยจัดหายาปฏิชีวนะ รวมถึงยา Adderall ให้
อีลอน มัสก์ (Elon Musk) – มีอีเมลติดต่อกับเอปสไตน์ในช่วงปี 2012-2013 เกี่ยวกับการนัดหมายไปปาร์ตี้บนเกาะส่วนตัว แม้มัสก์จะเคยปฏิเสธว่าไม่สนิทสนมก็ตาม
บิล คลินตัน (Bill Clinton) – ถูกระบุชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเอปสไตน์ในเอกสารชุดนี้เช่นกัน
ฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ (Harvey Weinstein) – เอกสารเผยว่าเอปสไตน์พยายามใช้เจ้าชายแอนดรูว์เป็นสะพานเชื่อมเพื่อดึง “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” มาช่วยสร้างกระแสให้ภาพยนตร์เรื่อง The King’s Speech เพื่อหวังผลรางวัลออสการ์
บุคคลสำคัญอื่น ๆ รวมถึง ลอร์ด ปีเตอร์ แมนเดลสัน อดีตนักการเมืองอังกฤษ และเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ.
