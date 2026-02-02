ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงมติชี้มูลความผิด นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมพวก กรณีทุจริตโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยมิชอบ
จากการไต่สวนพบว่า ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562 นายโอฬารได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะด้วย “วิธีเฉพาะเจาะจง” รวม 3 ครั้ง โดยมีพฤติการณ์นำใบเสนอราคาของ น.ส.อรุณวรรณ อุทธิเสน มายื่นให้เจ้าหน้าที่พัสดุด้วยตนเอง
ปัญหาสำคัญคือ น.ส.อรุณวรรณ ไม่มีคุณสมบัติตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าทุ่งมน-บักได-ตาเบา แปลงที่ 3) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเพียงที่ดินที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ราษฎรผู้อพยพใช้อยู่อาศัยและทำกินเท่านั้น
แม้คณะกรรมการจัดจ้างจะทักท้วงว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติและเสนอให้หาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่นายโอฬารกลับใช้อำนาจสั่งการให้จ้างต่อและลงนามในสัญญา พร้อมอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จนสร้างความเสียหายแก่ราชการ
บทลงโทษ: ผิดทั้งอาญา-ถอดถอน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดดังนี้
-
นายโอฬาร (อดีตนายกฯ): มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157, พ.ร.ป.ปราบปรามการทุจริต มาตรา 172 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.เทศบาล จนอาจนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่ง (หากยังดำรงตำแหน่งอยู่)
-
น.ส.อรุณวรรณ (เอกชน): มีมูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด
ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
