สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจโค้งสุดท้าย “พรรคประชาชน” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 ทั้ง สส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต เปิดเผยผลสำรวจควาามคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 26,621 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratifies Random Sampling) ตามภูมิภาคหลักของประเทศ กำหนดสัดส่วนตามโครงสร้างประชากรจริง เก็บข้อมูลแบบภาคสนาม (100%) ระหว่างวันที่ 16-28 มกราคมม 2569 สรุปผลได้ดังนี้
1. ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดแบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)
- พรรคประชาชน 35.99%
- พรรคเพื่อไทย 22.13%
- พรรคภูมิใจไทย 18.92%
- พรรคประชาธิปัตย์ 10.16%
- พรรคกล้าธรรม 2.40%
- อื่น ๆ 5.93%
- ยังไม่ตัดสินใจ 4.47%
(อื่น ๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ, พรรคเศรษฐกิจ, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคไทยสร้างไทย ฯลฯ)
2. ประชาชนเลือก สส.เขต สังกัดพรรคใด
- พรรคประชาชน 33.46%
- พรรคภูมิใจไทย 21.52%
- พรรคเพื่อไทย 20.60%
- พรรคประชาธิปัตย์ 8.13%
- พรรคกล้าธรรม 3.41%
- อื่น ๆ 9.50%
- ยังไม่ตัดสินใจ 3.38%
(อื่น ๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ, พรรคเศรษฐกิจ, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคไทยสร้างไทย ฯลฯ)
3. ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ปชน.) 35.07%
- นายยศชนัน วงสวัสดิ์ (พท.) 21.53%
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ภท.) 16.11%
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ปชป.) 12.97%
- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (กธ.) 3.61%
- อื่น ๆ 8.49%
- ยังไม่ตัดสินใจ 2.22%
(อื่น ๆ ได้แก่ พลเอก รังษี, พีระพันธุ์, คุณหญิงสุดารัตน์, สุชัชวีร์, ตรีนุช, จตุพร, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์)
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต ระบุว่า ผลโพลโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสะท้อนว่าพรรคประชาชนยังคงนำในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ อย่างไรก็ตาม ผลโพลเป็นความคิดเห็นของประชาชน ณ ขณะนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชนในวันเลือกตั้ง หากประชาชนต้องการให้ผลเป็นอย่างไร ก็จำเป็นต้องออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดตามกระบวนการประชาธิปไตย เพราะคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ผลโพล แต่อยู่ที่คูหาเลือกตั้งของประชาชนทุกคน
ผศ.กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิบายว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569” พบว่า พรรคประชาชนและคุณณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ ได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งในทุกประเด็น ซึ่งมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับผลสำรวจหัวข้อ “คนไทยกับการทำประชามติและการเลือกตั้ง 2569” ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดังกล่าวเป็นเพียงภาพสะท้อนกระแสนิยมของประชาชนในช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นการบ่งชี้ “อุณหภูมิทางการเมือง” เพียงเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติการเมืองในระบบรัฐสภาไทยยังถูกกำหนดด้วยกติกาเชิงสถาบัน การรวมเสียงในสภา และพลวัตของการต่อรองทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลให้เจตจำนงของประชาชนไม่อาจแปรเป็นอำนาจรัฐโดยตรงเสมอไป
ดังนั้น คะแนนนิยมกับความจริงในการจัดตั้งรัฐบาลจึงอาจไม่สอดคล้องกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตยไทยร่วมสมัย ด้วยเหตุนี้ สังคมและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องเตรียมความเข้าใจและยอมรับผลลัพธ์ที่อาจแตกต่างจากความคาดหวัง โดยมองการเมืองในฐานะกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะทางการเมืองและความเข้าใจในบริบทของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างยั่งยืน
