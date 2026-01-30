ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 12:06 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 12:26 น.
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ดราม่าเดือดทะลุจอ สื่อท้องถิ่นโพสต์แรงไล่คนรับไม่ได้ให้เลิกกินข้าว ขณะที่ กทม. อ่วมหนัก เจอฝุ่น PM 2.5 ถล่มจากการเผานับหมื่นไร่

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับต้องขยี้ตาอ่านซ้ำ เมื่อเพจดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาแชร์โพสต์จากแฟนเพจ สื่อข่าวนครนายก พร้อมคำอุทานสั้น ๆ ว่า “ห๊ะ” ด้วยความมึนงง หลังจากที่สื่อท้องถิ่นดังกล่าวได้โพสต์ข้อความในเชิงตอบโต้กระแสสังคมเกี่ยวกับปัญหาการเผาไร่เผานา โดยระบุเนื้อหาในทำนองว่าของดดราม่า ไม่ต้องเข้ามากระทุ้งเรื่องการเผา

หากใครรับไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนไปกินขนมปังแทน ไม่ต้องมากินข้าว พร้อมลงท้ายแสดงตัวตนว่าเป็นทีมลูกหลานชาวไร่ชาวนา ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันเป็นวงกว้าง

“!!!โพสต์นี้งดดราม่านะครับ.ไม่ต้องกระทุ้งเยอะเรื่องเผาไร่เผานา ถ้ารับไม่ได้ก็หัดไปกินขนมปังนะครับไม่ต้องมากินข้าว ฝากไว้ที่คิดครับ แอดมิน ทีมลูกชาวไร่ชาวนา..!!”

ชาวบ้านในนครนายกได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่เกิดจากการเผานาอย่างหนัก
ภาพจาก : Drama-addict

ความเดือดดาลในโลกโซเชียลครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กลับมาปกคลุมกรุงเทพมหานครจนท้องฟ้าขมุกขมัว โดย สภาลมหายใจกรุงเทพฯ ได้ออกแถลงการณ์เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ตรวจพบจุดความร้อนหรือ Hotspots ในลักษณะที่ผิดปกติในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งกินพื้นที่ความเสียหายกว้างขวางกว่า 13,000 ไร่

ที่น่าสังเกตคือรูปแบบการกระจายตัวของจุดความร้อนเหล่านี้มีลักษณะเสมือนมีการนัดหมายเพื่อทำการเผาทำลายพร้อมกัน และสถานการณ์ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงโดยง่าย ส่งผลให้ฝุ่นควันมหาศาลถูกกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตรง ซ้ำเติมสภาวะอากาศที่ปิดและการระบายอากาศต่ำในระยะนี้

ทางด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาให้ข้อมูลสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นในกรุงเทพฯ พุ่งสูงขึ้นกะทันหันตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 27 มกราคม 2569 ไม่ได้เกิดจากการจราจร แต่เกิดจากการเผาชีวมวลขนาดใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงทางทิศตะวันออก

กลุ่มควันจากการเผาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ส่งผลให้เขตฝั่งตะวันออกอย่าง หนองจอก และมีนบุรี ได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกก่อนที่ฝุ่นจะกระจายตัวไปทั่วเมือง

แม้ทางกรุงเทพมหานครจะเสนอส่งรถดับเพลิงเข้าไปสนับสนุนการระงับเหตุ แต่ได้รับแจ้งจากทางพื้นที่ต้นทางว่ามีกำลังรถเพียงพอแล้ว สถานการณ์ฝุ่นจึงคาดว่าจะยังคงปกคลุมต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนกว่าอัตราการระบายอากาศจะดีขึ้นในช่วงสายของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างออกมาเตือนให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ให้งดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษทุกครั้งที่ออกจากอาคาร เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพท่ามกลางมลพิษทางอากาศที่ยังคงวิกฤต

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

