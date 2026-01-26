ข่าวดาราบันเทิง

เปิดลายมือ เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความสั้น ๆ หลังป่วยสโตรก อ่านแล้วน้ำตาซึม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 10:50 น.
62
เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณ หลังสมทบทุนค่ารักษาป่วยสโตรก

ลูกสาวของ เด๋อ ดอกสะเดา อัปเดตอาการดีขึ้นตามลำดับ ฝึกยืน-ทำกายภาพบำบัด เปิดลายมือคุณพ่อ เขียนขอบคุณทุกคน ลั่นจะดูแลให้ดีที่สุด กราบน้ำใจคนวงการตลกจัดคอนเสิร์ตช่วยค่ารักษา

จากกรณี เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของ เด๋อ ดอกสะเดา หรือ สมใจ สุขใจ ตลกคนดัง ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของคุณพ่อที่กำลังฝึกยืนและทำกายภาพบำบัดหลังจากป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทาง อาการดีขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ทางครอบครัวจะดูแลอย่างดีที่สุด รวมทั้งได้กำลังใจจากเพื่อน ๆ วงการตลกร่วมจัดคอนเสิร์ตการกุศล ‘ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา’ เพื่อนำเงินมาช่วยระดมทุนการรักษาในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น

ล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของตลกอาวุโส อัปเดตอาการของคุณพ่อให้แฟน ๆ ได้รับทราบ พร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตา ยืนยันว่าจะดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังแชร์ข้อความที่เจ้าตัวพยายามเขียนถึงทุกคน ระบุว่า “ความสำเร็จของงานคอนเสิร์ต ลูกผู้ชาย นายเด๋อ ดอกสะเดา ศิษย์ช่วยครู น้องช่วยพี่ เพื่อนช่วยเพื่อน ได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี

ณภัทร (เปิ้ล) ในฐานะลูกสาวของพ่อเด๋อ ขอใช้พื้นที่นี้กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาและรักคุณพ่อเสมอมา ณภัทรขอกราบขอบพระคุณศิลปินทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน, ขอบพระคุณคุณโอบะสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)

รวมถึงกราบขอบพระคุณ คุณอาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น อาเป็ด, อาหม่ำ, อากิ๊ฟ, อาโน๊ต ลุงเทพและศิลปินตลกศิลปินเพลงทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม น้ำใจของทุกท่านยิ่งใหญ่จนณภัทรไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรให้ครบถ้วน

สิ่งที่ณภัทรทำได้ดีที่สุด คือการตั้งใจดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดในฐานะลูกสาวค่ะ คุณพ่อจะเน้นย้ำเรื่องความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในส่วนรายได้จากคอนเสิร์ตได้รับความเมตตาจากอาเป็ดและทนายความ เข้ามาช่วยกำกับดูแลให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบที่สุดค่ะ

ณภัทรขอยืนยันว่า ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะดูแลคุณพ่ออย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ และจะอยู่เคียงข้างดูแลท่านตลอดไปอย่างดีที่สุดค่ะ

สุดท้ายนี้ ณภัทรขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ และทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ครอบครัวของเรา ขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ”

เด๋อ ดอกสะเดา เขียนข้อความขอบคุณถึงทุกคน
ภาพจาก Facebook : Der Doksadao
เด๋อ ดอกสะเดา และ ลูกสาว
ภาพจาก Facebook : Der Doksadao

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

