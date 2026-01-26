ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?
เปิ้ล ลูกสาว ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เปิดใจสถานะพ่อกับ ปู กนกวรรณ ยืนยันยังไม่เลิก แต่ไร้เงางานคอนเสิร์ตระดมทุน ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ขอโฟกัสเรื่องสุขภาพก่อน
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองซ้อนกับอาการป่วยของตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา เมื่อจู่ ๆ ภรรยาคู่ชีวิตอย่าง ปู กนกวรรณ ได้โพสต์ข้อความปริศนาทำนองตัดพ้อว่า “พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้” และกำลังทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปหาลูกจนเกิดคำถามเซ็งแซ่ว่าเกิดอะไรกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของตลกคนดังกับภรรยาเก่า ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้
ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 เปิ้ล ณภัทร เปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านรายการ Phutta Talk และตอบคำถามเกี่ยวกับคุณพ่อ ตนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนี้จริง ๆ เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวของพ่อ และไม่ทราบว่าที่อีกฝ่ายโพสต์หลายถึงอะไร ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองตนตอบได้ว่ายังไม่ได้เลิกรากัน ช่วงแรก ๆ ที่คุณพ่อป่วย ฝั่ง ปู กนกวรรณ เดินทางมาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลตลอด แต่ในช่วงที่มีการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล ‘ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา’ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา เธอไม่ได้มาร่วมงานและไม่ทราบสาเหตุ ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องปัญหาเรื่องเงินทอง
เปิ้ล ณภัทร กล่าวว่า ตนเองเป็นเพียงแค่ลูก ทำหน้าที่ในส่วนของลูกเท่านั้น พ่อเป็นคนเงียบ ๆ มักไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังจึงไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ในหัวหรือไม่ ตอนนี้พ่อยังไม่ทราบเรื่องที่ ปู กนกวรรณ โพสต์ข้อความในโซเชียล ยืนยันว่าจากนี้จะดูแลสุขภาพของพ่อก่อน ส่วนเรื่องอื่น ๆ จะยังไม่ใส่ใจหรือโฟกัสใด ๆ
พร้อมเล่าย้อนถึงอาการป่วยของพ่อตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 จากตอนนั้นก็รักษาตัวเรื่อย ๆ จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งถึงขั้นนอนติดเตียง จากอาการน่าเป็นห่วงมาก ปัจจุบันอาการล่าสุดถือว่าดีขึ้นตามลำดับ คุณพ่อดูสดใสขึ้น และเริ่มทำกายภาพบำบัดด้วยการฝึกยืนทุกวัน แม้พ่อจะพักรักษาตัวที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทาง แต่ตนก็ไปนอนเฝ้าและอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลา
