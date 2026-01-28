“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ
กัมพูชา ร่วม คณะกรรมการสันติภาพ หรือ Board of Peace ขอบทรัมป์ อย่างเป็นทางการ ฮุนมาเนต เผยเข้าร่วมสั้นๆแค่ 3 ปีแรก
บัญชีทวิตเตอร์ คณะกรรมการสันติภาพ หรือ Board of Peace ได้โพสต์ข้อความยืนยันอย่างเป็นทางการว่า กัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพ โดยเป็นหนึ่งในสามชาติภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมพร้อมกับเวียดนามและอินโดนีเซีย รวมแล้วมีมากกว่า 25 ชาติที่ตกลงรับคำเชิญ
ก่อนหน้านี้ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่า การเข้าร่วมในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ของกัมพูชาในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการยกระดับและการรักษาสันติภาพของโลก ซึ่งความรักในสันติภาพและการอุทิศตนเพื่อการสร้างสันติสุขถือเป็นหลักการสำคัญที่กัมพูชายึดถือมาโดยตลอด เห็นได้ชัดจากการส่งกองกำลังรักษาความสันติภาพภายใต้ร่มเงาขององค์การสหประชาชาติไปปฏิบัติภารกิจในหลายประเทศที่ประสบภัยสงครามทั่วโลก”
ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินในการเข้าเป็นสมาชิก จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า การเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของสภาเพื่อสันติภาพในวาระเริ่มต้น 3 ปีแรกนั้น ไม่มีการกำหนดให้ต้องชำระเงินค่าสมาชิกหรือมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ
ส่วนประเด็นเรื่องการจ่ายเงินจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ปรากฏในกระแสข่าวนั้น เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับกรณีการเข้าเป็นสมาชิกประเภทระยะยาวหรือสมาชิกถาวรเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเป็นไปอย่างมั่นคงในระยะยาว
สำหรับคณะกรรมการสันติภาพนั้น เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุอย่างเป็นทางการว่า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ ฟื้นฟูการปกครองที่น่าเชื่อถือและชอบด้วยกฎหมาย และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามจากความขัดแย้ง โดยแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการเสนอโดยนายทรัมป์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 และมีการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569
