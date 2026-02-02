นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

แอร์ พรสวรรค์ อัปเดตอาการล่าสุด รถพังยับชนท้ายกระบะขนฟาง กระดูกเข่าหัก-นิ้วเคลื่อน รอดตายปาฏิหาริย์ ตัดพ้อปีนี้ดวงตกสุดขีด รถเพิ่งซ่อมเสร็จ 3 วันเกิดเหตุซ้ำ เตรียมทำบุญแก้เคล็ด
จากกรณีต้นสังกัด MGI Beyond ออกแถลงการณ์ด่วนแจ้งข่าวอุบัติเหตุของศิลปินในค่าย แอร์ พรสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ส่งผลให้รถยนต์เสียหายยับเยินและตัวศิลปินได้รับบาดเจ็บ ล่าสุด รู้สึกตัวดี และเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหันคา จังหวัดชัยนาท ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน TikTok airpornsawan เพื่ออัปเดตอาการและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยภาพสภาพรถที่พังยับเยินจากการพุ่งชนท้ายรถกระบะขนฟาง พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเจ็บที่สุดในชีวิต โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์ เพราะสภาพรถที่เห็น ใครต่างก็คิดว่าไม่น่ารอด
“รถพังยับใครเห็นก็ว่าตุย แต่กระดูกสะบ้าตรงหัวเข่าหัก กระดูกนิ้วมือ 3 นิ้วเคลื่อน 29 ธ.ค. 2568 หมาวิ่งตัดหน้ารถ รถพังซ่อมเป็นเดือน 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพิ่งได้รถ เดินทางกลับมาหาน้องที่ชัยนาท ช่วงค่ำอีกนิดก็จะถึงบ้านแล้ว ดันชนรถกระบะขนฟาง รถพังยับ เจ็บสุดในชีวิต รอดหวุดหวิด เกิดแต่กับแอร์”
จากนั้น เธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก แอร์ พรสวรรค์ ระบุว่า “29 ธ.ค 68 ช่วงตีสาม ระหว่างเดินทางไป จ.พิษณุโลก ถนนเส้นภาชี #จู่ ๆ หมาวิ่งตัดหน้ารถฝั่งขวา รถพังไปฝั่งนึงเลย แต่ทั้งคนทั้งหมาปลอดภัยดี นำรถเข้าศูนย์ซ่อมเกือบเดือน เพิ่งได้รถมาใช้วันที่ 27 มกราที่ผ่านมา
30 ม.ค 68 ช่วงเกือบทุ่ม ระหว่างเดินทางไปหาน้องที่ชัยนาท ใกล้ถึงบ้านละ ถนนมืดมาก ชนเข้ากับท้ายรถกระบะขนฟางเต็ม ๆ ดีที่มีคนมาช่วยไว้ทัน #กระดูกสะบ้าตรงเข่าหัก #กระดูกนิ้วมือข้างขวาเคลื่อน 3 นิ้ว ตามร่างกายมีฟกช้ำ หัวกระแทกแอร์แบค (Airbag) แรงมาก มีอาการปวดหัว มึน ๆ อยู่ตลอดเวลา
คู่กรณีก็มีคนบาดเจ็บ แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
ปีที่แล้วจนข้ามมาต้นปีนี้ #ดวงตกสุด ๆ เจอแต่เรื่องที่ไม่สบายใจ ทั้งเสียทรัพย์ , ตกงาน , เจ็บตัว ถ้ากลับมาเดินได้ปกติแล้ว ตั้งใจว่าจะไปทำบุญ 9 วัด และให้พระรดน้ำมนต์ สะเดาะเคราะห์ครั้งใหญ่ เผื่ออะไรจะดีขึ้น”
@airpornsawan มีอะไรมาทดสอบอีกมั้ย ชีวิต🙄😿 #อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที #รถชน #เกิดแต่กับกู ♬ ต้นฮัก – DRAMA THAI
