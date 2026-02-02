ข่าวดาราบันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:05 น.
78

แอร์ พรสวรรค์ อัปเดตอาการล่าสุด รถพังยับชนท้ายกระบะขนฟาง กระดูกเข่าหัก-นิ้วเคลื่อน รอดตายปาฏิหาริย์ ตัดพ้อปีนี้ดวงตกสุดขีด รถเพิ่งซ่อมเสร็จ 3 วันเกิดเหตุซ้ำ เตรียมทำบุญแก้เคล็ด

จากกรณีต้นสังกัด MGI Beyond ออกแถลงการณ์ด่วนแจ้งข่าวอุบัติเหตุของศิลปินในค่าย แอร์ พรสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ส่งผลให้รถยนต์เสียหายยับเยินและตัวศิลปินได้รับบาดเจ็บ ล่าสุด รู้สึกตัวดี และเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหันคา จังหวัดชัยนาท ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน TikTok airpornsawan เพื่ออัปเดตอาการและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยภาพสภาพรถที่พังยับเยินจากการพุ่งชนท้ายรถกระบะขนฟาง พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเจ็บที่สุดในชีวิต โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์ เพราะสภาพรถที่เห็น ใครต่างก็คิดว่าไม่น่ารอด

“รถพังยับใครเห็นก็ว่าตุย แต่กระดูกสะบ้าตรงหัวเข่าหัก กระดูกนิ้วมือ 3 นิ้วเคลื่อน 29 ธ.ค. 2568 หมาวิ่งตัดหน้ารถ รถพังซ่อมเป็นเดือน 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพิ่งได้รถ เดินทางกลับมาหาน้องที่ชัยนาท ช่วงค่ำอีกนิดก็จะถึงบ้านแล้ว ดันชนรถกระบะขนฟาง รถพังยับ เจ็บสุดในชีวิต รอดหวุดหวิด เกิดแต่กับแอร์”

แอร์ พรสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุ
ภาพจาก TikTok : airpornsawan

จากนั้น เธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊ก แอร์ พรสวรรค์ ระบุว่า “29 ธ.ค 68 ช่วงตีสาม ระหว่างเดินทางไป จ.พิษณุโลก ถนนเส้นภาชี #จู่ ๆ หมาวิ่งตัดหน้ารถฝั่งขวา รถพังไปฝั่งนึงเลย แต่ทั้งคนทั้งหมาปลอดภัยดี นำรถเข้าศูนย์ซ่อมเกือบเดือน เพิ่งได้รถมาใช้วันที่ 27 มกราที่ผ่านมา

30 ม.ค 68 ช่วงเกือบทุ่ม ระหว่างเดินทางไปหาน้องที่ชัยนาท ใกล้ถึงบ้านละ ถนนมืดมาก ชนเข้ากับท้ายรถกระบะขนฟางเต็ม ๆ ดีที่มีคนมาช่วยไว้ทัน #กระดูกสะบ้าตรงเข่าหัก #กระดูกนิ้วมือข้างขวาเคลื่อน 3 นิ้ว ตามร่างกายมีฟกช้ำ หัวกระแทกแอร์แบค (Airbag) แรงมาก มีอาการปวดหัว มึน ๆ อยู่ตลอดเวลา

คู่กรณีก็มีคนบาดเจ็บ แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมาก

ปีที่แล้วจนข้ามมาต้นปีนี้ #ดวงตกสุด ๆ เจอแต่เรื่องที่ไม่สบายใจ ทั้งเสียทรัพย์ , ตกงาน , เจ็บตัว ถ้ากลับมาเดินได้ปกติแล้ว ตั้งใจว่าจะไปทำบุญ 9 วัด และให้พระรดน้ำมนต์ สะเดาะเคราะห์ครั้งใหญ่ เผื่ออะไรจะดีขึ้น”

แอร์ พรสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุ-2
ภาพจาก Facebook : แอร์ พรสวรรค์
MGI Beyond ต้นสังกัด แอร์ พรสวรรค์ แจังข่าว ประสบอุบัติเหตุ
ภาพจาก Facebook : MGI Beyond.
แอร์ พรสวรรค์
ภาพจาก Facebook : แอร์ พรสวรรค์
@airpornsawan มีอะไรมาทดสอบอีกมั้ย ชีวิต🙄😿 #อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที #รถชน #เกิดแต่กับกู ♬ ต้นฮัก – DRAMA THAI

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

12 วินาที ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

56 วินาที ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

2 นาที ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์

17 นาที ที่แล้ว
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

34 นาที ที่แล้ว
รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก &quot;บีบคอ&quot; ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง

57 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

20 ร้านอาหาร วันวาเลนไทน์ 2569 กรุงเทพ ดินเนอร์สุดสวีท สุดโรแมนติก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ล้านแชร์” สะท้านแผ่นดิน! ซัด “กกต.” ทำงานชุ่ย-สถิติ 10 ปี ไม่เคยถล่มทลายเท่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟถูกรถไฟทับดับคู่ ลั่นพาไปตายด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้ เศรษฐกิจ

ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง และ คุณส้มร่วมเทรนด์ฮิตใส่สไบคู่ยีนส์ บันเทิง

สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ฟ้อง “ษัษฐรัมย์” กล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดศึกเพลงชาติ! ปราศรัยปทุมฯ แซะ “คนไขว้หลัง” ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:05 น.
78
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button