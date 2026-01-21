ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ แอดมิทรพ. ด่วน ป่วยไข้หวัดใหญ่ หลังกัดฟันฝืนป่วยลุยงานมา 4 วันเต็ม ต้นสังกัดสั่งเบรกงาน พักรักษาตัว เจ้าตัวโพสต์ขอโทษ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจให้ล้นหลาม หลังนักร้องหนุ่มขวัญใจมหาชน อ้ายแมน หรือ แมน ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา เจ้าของดีกรีแชมป์ 25 สมัยจากรายการไมค์หมดหนี้มหาโชค ต้องหยุดพักการจับไมค์ชั่วคราว ล่าสุด เจ้าตัวโพสต์ภาพขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานจนร่างกายรับไม่ไหว
อ้ายแมน พยายามฝืนอาการป่วยมาหลายวันเพื่อทำหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนเพลงให้จบตามกำหนดการ แต่สุดท้ายร่างกายส่งสัญญาณเตือนจนต้องเข้าแอดมิตด่วน พร้อมโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษผู้จัดงานและแฟนคลับ ระบุว่า “มีอาการมา 4 วันครับ กะว่าจะฝืนลุยเงียบ ๆ จนจบทริป สุดท้ายออกอาการก่อนจบทริปซะก่อนครับ ด้วยความเคารพ ผมต้องขอโทษทางผู้จัดงานทุกท่านและทุกงาน เป็นอย่างสูงครับ และขอบพระคุณที่ท่านเมตตาเข้าใจครับ”
ทางด้าน Bamboo BEAT ต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มไม่รอช้า ออกประกาศแถลงการณ์ด่วนเรื่องการยกเลิกคิวงานเพื่อให้นักร้องในสังกัดได้พักรักษาตัว ชี้แจงว่า “ประกาศยกเลิกการแสดงของศิลปิน อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ เนื่องจากอ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ ศิลปินสังกัดค่าย Bamboo Beat มีอาการป่วย เป็นไข้หวัดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นงานคอนเสิร์ต ในคืนวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา จึงได้มีการเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและได้ทําการแอตมิดที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569
จึงไม่สามารถไปทําการแสดงที่ร้านตะวันฉาย จ.เลย ในคืนวันที่ 20 มกราคม 2569 ได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ ทางศิลปินและต้นสังกัด ขออภัยมา ณ ที่นี้”
แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้อ้ายแมนหายป่วยโดยไว และกลับมาแข็งแรงเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขบนเวทีได้อีกครั้ง
