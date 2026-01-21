ข่าวดาราบันเทิง

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:04 น.
56
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่

อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ แอดมิทรพ. ด่วน ป่วยไข้หวัดใหญ่ หลังกัดฟันฝืนป่วยลุยงานมา 4 วันเต็ม ต้นสังกัดสั่งเบรกงาน พักรักษาตัว เจ้าตัวโพสต์ขอโทษ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจให้ล้นหลาม หลังนักร้องหนุ่มขวัญใจมหาชน อ้ายแมน หรือ แมน ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา เจ้าของดีกรีแชมป์ 25 สมัยจากรายการไมค์หมดหนี้มหาโชค ต้องหยุดพักการจับไมค์ชั่วคราว ล่าสุด เจ้าตัวโพสต์ภาพขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานจนร่างกายรับไม่ไหว

อ้ายแมน พยายามฝืนอาการป่วยมาหลายวันเพื่อทำหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนเพลงให้จบตามกำหนดการ แต่สุดท้ายร่างกายส่งสัญญาณเตือนจนต้องเข้าแอดมิตด่วน พร้อมโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษผู้จัดงานและแฟนคลับ ระบุว่า “มีอาการมา 4 วันครับ กะว่าจะฝืนลุยเงียบ ๆ จนจบทริป สุดท้ายออกอาการก่อนจบทริปซะก่อนครับ ด้วยความเคารพ ผมต้องขอโทษทางผู้จัดงานทุกท่านและทุกงาน เป็นอย่างสูงครับ และขอบพระคุณที่ท่านเมตตาเข้าใจครับ”

อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องดัง ป่วยไข้หวัดใหญ่เข้ารพ.
ภาพจาก Facebook : ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา

ทางด้าน Bamboo BEAT ต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มไม่รอช้า ออกประกาศแถลงการณ์ด่วนเรื่องการยกเลิกคิวงานเพื่อให้นักร้องในสังกัดได้พักรักษาตัว ชี้แจงว่า “ประกาศยกเลิกการแสดงของศิลปิน อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ เนื่องจากอ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ ศิลปินสังกัดค่าย Bamboo Beat มีอาการป่วย เป็นไข้หวัดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นงานคอนเสิร์ต ในคืนวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา จึงได้มีการเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและได้ทําการแอตมิดที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569

จึงไม่สามารถไปทําการแสดงที่ร้านตะวันฉาย จ.เลย ในคืนวันที่ 20 มกราคม 2569 ได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ ทางศิลปินและต้นสังกัด ขออภัยมา ณ ที่นี้”

แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้อ้ายแมนหายป่วยโดยไว และกลับมาแข็งแรงเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขบนเวทีได้อีกครั้ง

ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา ป่วยหนัก แอดมิต รพ.
ภาพจาก Facebook : ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา
ภิสิทธิ์พงษ์ นวลบุญมา ป่วยหนัก แอดมิต รพ.-2
ภาพจาก Facebook : อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์
ยกเลิกการแสดงเนื่องจากอาการป่วยของอ้ายแมน
ภาพจาก Facebook : Bamboo Beat
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์
ภาพจาก Facebook : อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

9 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

38 นาที ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

39 นาที ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดคลิป “นักมวยต่างชาติ” ถึงกับเหวอ หลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่บนเวที จนร้องไห้ออกมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนดังวงการกฎหมายถูกชาวเน็ตจับตามองหลังมีข่าวฉาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์. ข่าว

เพจดังทิ้งบอมบ์ คนดังภาพพจน์ใส พ่ายแพ้ความใคร่ ชาวเน็ตชี้เป้า วงการกฎหมาย เตรียมช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชตวัน” ผู้สมัครพรรค ปชน. ร้อง กกต. ภาพบนเอกสารแนะนำตัวดำจนดูไม่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ ข่าวดารา

วงในใบ้เพิ่ม พระเอกเครียด ไม่ใช่พ่อของลูก ผลตรวจ DNA ชัด ชาวเน็ตชี้เป้าอักษรย่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง ข่าว

นับถอยหลัง! NASA เตรียมปล่อย Artemis II ปักหมุดภารกิจดวงจันทร์ ไทยจ่อร่วมวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ นักร้องแอดมิตรพ. ป่วยไข้หวัดใหญ่ ข่าวดารา

ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ทรัมป์ เตือนคนไทยเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย รับมือสงครามยุคใหม่ หลัง ทรัมป์ ขู่บุกกรีนแลนด์ แฉแผนที่ยึดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ปาฟอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์พังกลางงานเทศกาล ทำนร.เจ็บ 14 ราย พร้อมคำถามเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก แฉการใช้เงินประกันสังคม 12 ล้านในการปรับปรุงโรงอาหาร ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กาลาตาซาราย พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลิซ่า สมาชิกใหม่ครอบครัว Nike ประเดิมลุคแรกสุดเท่ งานนี้เตรียม Sold Out

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รายชื่อพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วช่วยลดภาษีที่ดิน 2569 เช็กเลยต้องกี่ต้นต่อไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:04 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ใบ้ชัดรายการช่วงเที่ยง

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button