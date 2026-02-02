รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 13:13 น.
วิวาห์เลือด! รักมาราธอน 9 ปี จบที่ความตาย เมียแค้นผัวขโมยเงินเล่นพนันออนไลน์ เรียกพ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

สื่อท้องถิ่นอินเดีย รายงานโศกนาฏกรรมความรัก คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ในเมืองบาเรลลี รัฐอุตตรประเทศ เจ้าสาวหมาดๆ ร่วมมือกับครอบครัวสังหารสามีตัวเอง ทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียง 2 เดือน หลังคบหากันมายาวนานถึง 9 ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ นายจิตเจนทรา คูมาร์ ยาดาว วัย 33 ปี ถูกพบเป็นศพใช้ผ้าพันคอผูกคอตายกับลูกกรงหน้าต่างในบ้านเช่า ย่านกิรชา ชานการ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

ในตอนแรก เพื่อนบ้านและตำรวจได้รับแจ้งว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เมื่อผลการชันสูตรพลิกศพออกมา กลับพบความจริงที่น่าตกใจว่า สาเหตุการตายคือการถูกรัดคอ ไม่ใช่การแขวนคอ ตำรวจจึงเปลี่ยนรูปคดีจากการฆ่าตัวตาย เป็นการฆาตกรรมทันที

จากการสอบสวน นางโจติ ภรรยาผู้ก่อเหตุ ให้การรับสารภาพว่า ตนกับสามีรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนและคบหากันมานาน 9 ปี ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว ท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัว

แต่หลังแต่งงานได้ไม่กี่สัปดาห์ ความสัมพันธ์เริ่มร้าวฉานด้วยเรื่องเงิน ฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ จิตเอนทรา แอบถอนเงิน 20,000 รูปี (ประมาณ 8,500 บาท) จากบัญชีของโจติ ไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดตัว ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรง

ในวันเกิดเหตุ (26 ม.ค.) การทะเลาะลุกลามบานปลายจนมีการลงไม้ลงมือ โจติจึงโทรศัพท์เรียกพ่อแม่และน้องชายให้มาที่บ้าน เมื่อครอบครัวฝ่ายหญิงมาถึง ได้เกิดการตะลุมบอนขึ้น พ่อ, แม่ และน้องชาย ได้ช่วยกันจับแขนและขาของจิตเอนทรากดลงกับพื้น เพื่อให้ โจติ ลงมือบีบคอสามีจนเสียชีวิต

หลังเหยื่อสิ้นลม ทั้งหมดได้ช่วยกันอำพรางคดี นำศพไปผูกกับลูกกรงหน้าต่างเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย

ตำรวจได้จับกุมตัว โจติ และพ่อแม่ของเธอไว้ได้แล้ว รวม 3 คน โดยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น ส่วนน้องชายที่ร่วมก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการหลบหนี

ข่าวต่างประเทศ

