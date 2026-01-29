บันเทิง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 10:43 น.
คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการยังวิกฤตอยู่ห้อง ICU

คลิปนาที “จ๊ะ นงผณี” น้ำตาแตกกลางคอนเสิร์ต กัดฟันงัดสปิริตมอบความสุขให้แฟนเพลงต่อ ทั้งที่หมอเพิ่งแจ้งอาการพ่อ “มีสิทธิ์รอดแค่ 10%”

จากกรณีที่มีรายงานว่า พ่อ ของจ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน และได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (28 ม.ค. 69) ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยมี จ๊ะ นงผณี เฝ้าดูอาการพ่อไม่ห่างตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงห้อง ICU ก่อนจะมีความเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กว่า “ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็มีความหวัง .. สู้มาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะพ่อ” ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างก็เข้าคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ครอบครัวของลูกทุ่งสาวกันอย่างล้นหลาม

อย่างไรก็ตาม แม้อาการของคุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย จะยังคงวิกฤต แต่ด้วยจ๊ะมีคิวต้องเดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นงานที่รับเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ลูกทุ่งสาวงัดสปิริตออกมา กัดฟันขึ้นโชว์มอบความสุขให้กับแฟนเพลง ทั้งที่ในใจเป็นห่วงพ่อแทบขาดใจ

พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน

ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแสดงแฟนเพลงบางคนทราบเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพ่อของจ๊ะแล้ว และสังเกตเห็นว่าโชว์ววันนี้ของจ๊ะดูไม่เต็มที่ แต่ทุกคนก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี เมื่อถึงช่วงพักเบรกพูดคุยกับแฟน ๆ จ๊ะ นงผณี ก็ปล่อยโฮออกมากลางเวทีแบบไม่อายสายตาใคร พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า

“..ตอนนี้พ่ออยู่ในห้องไอซียู หมอบอกพวกเราว่าพ่อมีสิทธิ์รอดแค่ 10% แต่ที่เราตัดสินใจมาวันนี้เพราะว่า ถ้าพ่อรู้ตัวพ่อคงให้เรามา เพราะว่าที่ครอบครัวเรามีวันได้เพราะว่าแฟนคลับและแฟนเพลงจริง ๆ อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะกลับไปเจอพ่อหรือไม่เจอพ่อ แต่พ่อก็คงดีใจที่เรามาเจอแฟนคลับ..”

“..พี่สาวโทรมาว่าส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วรีบกลีบไปหาพ่อได้ไหม จริง ๆ เราจะไม่ได้มาวันนี้ เอาอย่างนี้แล้วกันนะ จริง ๆ วันนี้จ๊ะต้องขอโทษทุกคนที่วันนี้อาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับทุกคนเต็มที่ แต่จ๊ะอยากบอกทุกคนว่าคนเรามีสุข แล้วก็ต้องมีทุกข์ เดี๋ยวมีทุกข์มันก็คงจะผ่านไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไป..”

งานนี้แฟนคลับที่อยู่ภายในคอนเสิร์ตต่างก็ตะโกนส่งเสียงให้กำลังใจ และชื่นชมในสปิริตของ จ๊ะ นงผณี ในวันนี้มาก ๆ ทั้งยังตะโกนให้นักร้องดังลงจากเวทีและรีบเดินทางกลับมาดูคุณพ่อที่ห้อง ICU ได้เลย ไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้จบเวลาการแสดง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU-3

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU-6

@nnnnes.1

สู้ๆนะคะ ขอให้คุณพ่อของคุณจ๊ะปลอดภัย เป็นกำลังใจให้น่าา✌🏻🩷 #จ๊ะนงผณี #พ่อจ๊ะ

♬ เสียงต้นฉบับ – ชื่อเนสไม่ใช่เน็ต – เนส ปรารถนา

@dake444

จ๊ะเก่งมากกกก คุณพ่อเพิ่งโดนรถชน โอกาสรอด 10% แต่ยังพยายามทำหน้าที่ของตัวเองจนสุด ถ้าเป็นเราคงทำไม่ได้ @@จ๊ะ#จ๊ะนงผณี#กาญจนบุรี

♬ เสียงต้นฉบับ – แม่หมีดาด้า – แม่หมีดาด้า

อ้างอิงจาก : TikTok @nnnnes.1, @dake444

