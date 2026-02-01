ไอซ์ รักชนก ยันชัด พรรคประชาชน ไร้นโยบายดัน แรงงานข้ามชาติ นั่งบอร์ดประกันสังคม วอนสังคมช่วยแก้ข่าว
สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ เฟซบุ๊กสยบดราม่า ย้ำพรรคประชาชนไม่มีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคม ขอความร่วมมือช่วยแชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง
นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจง กรณีที่มีกระแสข่าวลือบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายพรรคในประเด็น สิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยระบุข้อความยืนยันชัดเจนว่า
“พรรคประชาชน ไม่มีนโยบาย ‘ให้แรงงานข้ามชาติเป็นบอร์ดประกันสังคมได้’” พร้อมเรียกร้องให้หยุดการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าว
เจ้าตัวยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ตอนถามถามเสียงดังมาก ตอนตอบ จะโพสให้เสียงดังๆเหมือนตอนถามได้ไหมคร้าบบบบ”
เปิดระเบียบกฎหมาย ใครเป็น “บอร์ดประกันสังคม” ได้บ้าง?
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดองค์ประกอบ “คณะกรรมการประกันสังคม” โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด
ขณะที่ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2564 ระบุว่าทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมี “สัญชาติไทย” อีกทั้งกฎหมายยังวางคุณสมบัติกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งและที่ปรึกษาไว้ให้ต้องมีสัญชาติไทยด้วย
ข้อมูล/ภาพ : FB รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
