เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:46 น.
55
ขอบคุณภาพจาก : ไทยรัฐ

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา จนแม่ต้องบินมาไทยเพื่อตามหาลูก ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ ล่าสุดตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว

จากที่ก่อนหน้านี้ นางโอลก้า ลาซาเบนโก้ หญิงชาวรัสเซียวัย 51 ปี บินมาประเทศไทยเพื่อตามหา นายมิคาอิล เอเมเลียนอฟ อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย ที่สูญหายปริศนา ในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยก่อนหน้าที่จะหายไป ลูกชายถูก เพื่อนสัญชาติเดียวกันส่งข้อความ ข่มขู่ให้ใช้หนี้ ประมาณ 3.7 ล้านบาท ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนชุดคลี่คลายคดี ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ของหมู่บ้านที่เกิดเหตุ ภายในซอยพัฒนาการ 4 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สามารถบันทึกภาพ ของคนร้าย ที่นำไปสู่การพบศพของนายมิคาอิล ถูกชำแหละขุดดินฝังตามจุดต่างๆภายในป่ามันสันหลัง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุไม่ไกลนัก

กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ ของสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ฟอร์ซ่า สีเทา และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยาม เอ็นแมก โดยเจ้าหน้าที่สังเกตุเห็นความผิดปกติ ที่ทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนั้น ในสภาพเบาะเปิดอ้าง้างเป็นที่น่าสงสัย ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะฆาตกรรมแล้วหั่นชำแหละศพ นายมิคาอิล แล้วนำไปอำพราง จึงได้ติดตามต้องวงจรปิด ตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดที่คาดว่าคนร้ายจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปทิ้งไว้

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดี ใช้ปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงประสบการณ์ ในหลักสูตรของทีมสืบสวน จึงได้นำกำลังปูพรมเดินเท้า ค้นหาจุดที่ต้องสงสัย กระทั่งได้กลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง และร่องรอยของการขุดดินหลายจุดกลางป่ามันสัมปะหลัง ช่วงปากหลุมยังพบถุงขยะสีดำโพล่ออกมา ขางหลุมถูกสุนัขขุดจนชิ้นส่วนของมนุษย์โผล่ขึ้นมาเหนือดิน จึงได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขตสองจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกระทั่งขุดชิ้นส่วนของนายมิคาอิล ที่ถูกหั่นชำแหละแล้วกระจายฝังตามจุดต่างๆ

กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้นำกำลังบุกเข้าไปจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสองราย คือ นายยารอสลาฟ เตมิดอฟ อายุ 35 ปี และ นายดมีทรี มัสดาเลฟ อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา เลขที่ 64/2569 และ 65/2569 ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนนำตัวกลับมาสอบสวนที่ สภ. หนองปรือดังกล่าว

