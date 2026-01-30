ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:25 น.
72

ไอซ์ รักชนก ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม เศร้าคนทำผิดโดนลงโทษ 20 ปี กฎหมายยังลงโทษไม่ได้

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกันตนทุกท่าน ที่ตอนนี้เบิกเงินไม่ได้ เพราะระบบปิดใช้งาน โปรดรู้ไว้ว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นเพราะการทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเดิม มีความพยายามซึ่งเป็นการกระทำที่เลวทราม บิดเบือนข้อมูลว่า
ทีมประกันสังคมก้าวหน้าตัดงบระบบจึงใช้การไม่ได้ และพรรคประชาชนส่งคนไปแฮก ระบบจึงพัง ซึ่งคนใน สปส. เป็นคนปล่อยข่าวปลอมนี้

วันนี้จะมาสู้ข่าวปลอมด้วยความจริงค่ะ ข้อเท็จจริงคือ สำนักงานประกันสังคมหากินกับส่วนต่างกันหนัก
จนสุดท้าย ความเดือดร้อนมันมาถึงเงินในกระเป๋าผู้ประกันตน

1) โครงการ Web App 850ล้าน ที่พยายามปกปิดข้อมูลกันมาตลอด เป็นระบบที่จะนำมาใช้เป็นกระดูกสันหลังเพื่อจัดการข้อมูลหลังบ้าน ทำเบิกจ่ายให้ผู้ประกันตน ส่อทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการประมูล จนถึงวันสุดท้ายที่ส่งมอบ ผลคือผู้ประกันตนจ่ายเงินแพงมาก แต่ได้ของไม่ดีบ้าสมัยมาใช้งาน ส่งผลทำให้ผู้ประกันตน เบิกเงินไม่ได้ ระบบถูกสั่งปิด และเชื่อว่าวันที่ 1กุมภา ก็จะยังเปิดใช้การเต็มที่ไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ แบบที่สัญญา

Web App 850ล้าน ใครๆก็จับโป๊ะออก อ่านรายละเอียด :
https://web.facebook.com/share/p/14P3jbSaLV2/
https://web.facebook.com/share/p/1DbSodupeo/
https://web.facebook.com/share/p/1CEgM9j7DC/

2) ผู้ประกันตนจ๋า ทราบต้องไม่รู้มาก่อนแน่ๆ

ก่อนหน้า Web App 850ล้าน สปส เคยทำโครงการคล้ายๆกันนี้ มูลค่า 2,800ล้าน !!! ซึ่งพฤติการณ์โครงการก็ส่อทุจริตคล้ายๆ กัน แถมเคยทำระบบล่มจอดำเหมือนๆกัน แต่เคสนี้ สุดท้ายแล้ว เลขาสำนักงานประกันสังคม โดนศาลสั่งจำคุก แต่ใช้เวลา เกือบ 20ปี นานมากคนเลวๆเสวยสุขกันจนใกล้จะตาย บทลงโทษยังไปไม่ถึงเลย ซึ้งเคส 850ล้าน นี้ก็หวังใจ อยากให้มีคนโดนลงโทษบ้าง ซึ่งเรายื่น ปปช. ไปแล้ว เคส 2,800ล้าน เกิดตอนปี 2549 แน่นอนว่าสมัยนั้นไม่มี การเลือกตั้งบอร์ด บอร์ดมาจากการแต่งตั้ง ข้อมูลต่างๆ อยู่ในหลุมที่ดำมืดแบบ 100% เพราะผู้ประกันตนยังไม่ตื่นตัว และโลกโซเชียลยังไม่ขนาดนี้ ผู้ประกันตนไม่มีโอกาสได้รู้อะไรเลย ขอรีรันอีกรอบ เพราะอยากให้มีคนติดคุกบ้าง

ดูเต็มๆ คดี 2,800ล้าน ละลายเงินผู้ประกันตนเล่นๆ สุดท้ายไม่ได้ใช้ และเงินหายไปกับสายลม

: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2566 ลงโทษ จำคุก 2 ปี นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในคดีกล่าวหาทุจริตทำสัญญาเช่าจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน มูลค่า 2,800 ล้านบาท
https://isranews.org/…/isran…/126406-invesasaassasa.html

3) มีความพยายามจะใส่ร้าย ทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่า ตัดงบเลยทำระบบล่มเบิกเงินไม่ได้ ซึ่งเป็นความจริงครึ่งเดียว ทีมก้าวหน้าตัดงบจริงแต่ระบบไม่ได้ล่มเพราะตัดงบ สปส. โกหกผู้ประกันตน งบ 250ล้าน สปส. ขอตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายเงินให้ระบบเก่า
ไม่รู้ว่ามีใครรอเงินก้อนนี้อยู่ไหม แต่ยืนยันว่าให้ไม่ได้ ระบบใหม่ 850ล้าน นี้ล่าช้ามา 2ปี ทำให้ผู้ประกันตนจ่ายเงิน ซื้อของแพงแต่ใช้ของล้าสมัย แถมต้องจ่ายเงินค่าระบบเก่าเมนเฟรม ในระหว่างที่รอของใหม่ปีละเกือบ 100ล้าน ไม่มีใครรับผิดชอบ พอระบบจะเสร็จ จะมีการส่งมอบดันบอกว่า ขอเงินอีกได้ไหม แค่ 250ล้านเอง เอามาจ่ายให้ระบบเก่า แม้ไม่ได้ใช้ แต่อยากขอ
ก็เพื่อความอุ่นใจ อุ่นใจ? ของใคร? ซึ่งเรายืนยัน ถึงจ่าย 250ล้านไป ระบบก็ยังจะล่มแบบนี้อยู่ดี เพราะความชุ่ยของไอทีประกันสังคม ทำผิดแล้วแทนที่จะหัดยืดอกรับบ้าง แต่กลับใส่ร้ายคนที่คอย ปกป้องเงินของผู้ประกันตน

4) ก่อนหน้านี้ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้เสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคนนอกเข้ามามาช่วยดูระบบไอทีประกันสังคม รวมถึงระบบ 850ล้านที่พังอยู่นี่ด้วย แต่สำนักงานไม่ยอม อ้างระเบียบ อ้างนั่นอ้างนี่ แต่สุดท้ายพอระบบล่มหนัก ตัวเองกอบกู้ไม่ไหวจริงๆ ถึงได้ยอมให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ช่วยเอาคนนอกเข้ามาดู เหอะๆ

ปล. เศร้าอะประเทศไทย คนทำผิดกว่าจะโดนลงโทษ 20กว่าปี แถมยังไม่เสร็จสิ้นด้วยนะ เพิ่งอุทธรณ์ จนเอาเงินที่ได้มา ไปเสวยสุขหมดแล้ว กฏหมายยังลงโทษไม่ได้เลย มันถึงได้กล้าและหน้าด้านทำกับแบบทุกวันนี้ไง เพราะทำแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้จับได้(ถ้ารัฐบาลพวกเดียวกัน) หรือถึงแม้โดนจับก็รอไปจนตายอ่ะ ยังไงก็ไม่โดนลงโทษ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

9 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

28 นาที ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

34 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

40 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

52 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น &quot;ประชาชน-เพื่อไทย&quot; จับมือตั้งรัฐบาล ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:25 น.
72
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button