“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

ไอซ์ รักชนก ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม เศร้าคนทำผิดโดนลงโทษ 20 ปี กฎหมายยังลงโทษไม่ได้
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกันตนทุกท่าน ที่ตอนนี้เบิกเงินไม่ได้ เพราะระบบปิดใช้งาน โปรดรู้ไว้ว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นเพราะการทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเดิม มีความพยายามซึ่งเป็นการกระทำที่เลวทราม บิดเบือนข้อมูลว่า
ทีมประกันสังคมก้าวหน้าตัดงบระบบจึงใช้การไม่ได้ และพรรคประชาชนส่งคนไปแฮก ระบบจึงพัง ซึ่งคนใน สปส. เป็นคนปล่อยข่าวปลอมนี้
วันนี้จะมาสู้ข่าวปลอมด้วยความจริงค่ะ ข้อเท็จจริงคือ สำนักงานประกันสังคมหากินกับส่วนต่างกันหนัก
จนสุดท้าย ความเดือดร้อนมันมาถึงเงินในกระเป๋าผู้ประกันตน
1) โครงการ Web App 850ล้าน ที่พยายามปกปิดข้อมูลกันมาตลอด เป็นระบบที่จะนำมาใช้เป็นกระดูกสันหลังเพื่อจัดการข้อมูลหลังบ้าน ทำเบิกจ่ายให้ผู้ประกันตน ส่อทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการประมูล จนถึงวันสุดท้ายที่ส่งมอบ ผลคือผู้ประกันตนจ่ายเงินแพงมาก แต่ได้ของไม่ดีบ้าสมัยมาใช้งาน ส่งผลทำให้ผู้ประกันตน เบิกเงินไม่ได้ ระบบถูกสั่งปิด และเชื่อว่าวันที่ 1กุมภา ก็จะยังเปิดใช้การเต็มที่ไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ แบบที่สัญญา
2) ผู้ประกันตนจ๋า ทราบต้องไม่รู้มาก่อนแน่ๆ
ก่อนหน้า Web App 850ล้าน สปส เคยทำโครงการคล้ายๆกันนี้ มูลค่า 2,800ล้าน !!! ซึ่งพฤติการณ์โครงการก็ส่อทุจริตคล้ายๆ กัน แถมเคยทำระบบล่มจอดำเหมือนๆกัน แต่เคสนี้ สุดท้ายแล้ว เลขาสำนักงานประกันสังคม โดนศาลสั่งจำคุก แต่ใช้เวลา เกือบ 20ปี นานมากคนเลวๆเสวยสุขกันจนใกล้จะตาย บทลงโทษยังไปไม่ถึงเลย ซึ้งเคส 850ล้าน นี้ก็หวังใจ อยากให้มีคนโดนลงโทษบ้าง ซึ่งเรายื่น ปปช. ไปแล้ว เคส 2,800ล้าน เกิดตอนปี 2549 แน่นอนว่าสมัยนั้นไม่มี การเลือกตั้งบอร์ด บอร์ดมาจากการแต่งตั้ง ข้อมูลต่างๆ อยู่ในหลุมที่ดำมืดแบบ 100% เพราะผู้ประกันตนยังไม่ตื่นตัว และโลกโซเชียลยังไม่ขนาดนี้ ผู้ประกันตนไม่มีโอกาสได้รู้อะไรเลย ขอรีรันอีกรอบ เพราะอยากให้มีคนติดคุกบ้าง
ดูเต็มๆ คดี 2,800ล้าน ละลายเงินผู้ประกันตนเล่นๆ สุดท้ายไม่ได้ใช้ และเงินหายไปกับสายลม
: คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2566 ลงโทษ จำคุก 2 ปี นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในคดีกล่าวหาทุจริตทำสัญญาเช่าจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน มูลค่า 2,800 ล้านบาท
3) มีความพยายามจะใส่ร้าย ทีมประกันสังคมก้าวหน้าว่า ตัดงบเลยทำระบบล่มเบิกเงินไม่ได้ ซึ่งเป็นความจริงครึ่งเดียว ทีมก้าวหน้าตัดงบจริงแต่ระบบไม่ได้ล่มเพราะตัดงบ สปส. โกหกผู้ประกันตน งบ 250ล้าน สปส. ขอตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายเงินให้ระบบเก่า
ไม่รู้ว่ามีใครรอเงินก้อนนี้อยู่ไหม แต่ยืนยันว่าให้ไม่ได้ ระบบใหม่ 850ล้าน นี้ล่าช้ามา 2ปี ทำให้ผู้ประกันตนจ่ายเงิน ซื้อของแพงแต่ใช้ของล้าสมัย แถมต้องจ่ายเงินค่าระบบเก่าเมนเฟรม ในระหว่างที่รอของใหม่ปีละเกือบ 100ล้าน ไม่มีใครรับผิดชอบ พอระบบจะเสร็จ จะมีการส่งมอบดันบอกว่า ขอเงินอีกได้ไหม แค่ 250ล้านเอง เอามาจ่ายให้ระบบเก่า แม้ไม่ได้ใช้ แต่อยากขอ
ก็เพื่อความอุ่นใจ อุ่นใจ? ของใคร? ซึ่งเรายืนยัน ถึงจ่าย 250ล้านไป ระบบก็ยังจะล่มแบบนี้อยู่ดี เพราะความชุ่ยของไอทีประกันสังคม ทำผิดแล้วแทนที่จะหัดยืดอกรับบ้าง แต่กลับใส่ร้ายคนที่คอย ปกป้องเงินของผู้ประกันตน
4) ก่อนหน้านี้ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้เสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคนนอกเข้ามามาช่วยดูระบบไอทีประกันสังคม รวมถึงระบบ 850ล้านที่พังอยู่นี่ด้วย แต่สำนักงานไม่ยอม อ้างระเบียบ อ้างนั่นอ้างนี่ แต่สุดท้ายพอระบบล่มหนัก ตัวเองกอบกู้ไม่ไหวจริงๆ ถึงได้ยอมให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ช่วยเอาคนนอกเข้ามาดู เหอะๆ
ปล. เศร้าอะประเทศไทย คนทำผิดกว่าจะโดนลงโทษ 20กว่าปี แถมยังไม่เสร็จสิ้นด้วยนะ เพิ่งอุทธรณ์ จนเอาเงินที่ได้มา ไปเสวยสุขหมดแล้ว กฏหมายยังลงโทษไม่ได้เลย มันถึงได้กล้าและหน้าด้านทำกับแบบทุกวันนี้ไง เพราะทำแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้จับได้(ถ้ารัฐบาลพวกเดียวกัน) หรือถึงแม้โดนจับก็รอไปจนตายอ่ะ ยังไงก็ไม่โดนลงโทษ”
