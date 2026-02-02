ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

ระทึก! รถน้ำมันระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ควันดำโขมง ครูเร่งอพยพนักเรียนหนีตายวุ่น จนท.ระดมสกัดเพลิง ล่าสุดคุมสถานการณ์ได้แล้ว

2 ก.พ.69 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา รถบรรทุกน้ำมันเกิดการระเบิด บริเวณใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนศรีกระนวน ส่งผลให้มีกลุ่มควันสีดำทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมาก และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและผู้สัญจรในบริเวณพื้นที่โดบรอบ

ด้านครูและอาจารย์ของโรงเรียนศรีกระนวน สั่งอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียนทันที โดยครูได้นำนักเรียนทั้งหมดไปรวมตัวกันยังจุดที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และคอยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ระดมรถน้ำและใช้น้ำผสมโฟมเข้าฉีดสกัดเพลิง เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามไปยังปั๊มน้ำมันและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้น

เบื้องต้นจากการตรวจสอบหลังควบคุมเพลิงได้ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้รถบรรทุกน้ำมันระเบิด รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

