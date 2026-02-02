คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย

“ซัน วงศธร” ยืดอกรับผิด คลิปหลุดติดเงากระจก แพรวพราว วอนชาวเน็ตหยุดบูลลี่เมีย ลั่น “ผมรักของผม ใครจะเจตนาทำร้ายคนที่รัก”
ทริปฮันนีมูนหวานกลายเป็นดราม่าร้อนฉ่า ซัน วงศธร หรือ ซัน ไมค์ทองคำ สามีหนุ่มรุ่นน้องของหมอลำสาว แพรวพราว แสงทอง พลาดท่าโพสต์คลิปรีวิวสินค้าลงโซเชียล แต่ดันมีช็อตหลุดติดเงาภรรยาในกระจกขณะกำลังเปลือยท่อนบน ทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นจนเจ้าตัวต้องรีบลบทิ้งทันที
ล่าสุด หนุ่มซัน ไม่ปล่อยให้ดราม่าบานปลาย ออกมาไลฟ์สดเคลียร์ชัด ยืดอกรับผิดแต่เพียงผู้เดียว พร้อมปกป้องภรรยาสุดชีวิต!
เปิดใจนาทีพลาด คลิปหลุดแพรวพราว “กระจกสะท้อน…ผมไม่ทันสังเกต”
ซัน เผยถึงที่มาของคลิปดังกล่าวว่า ตนตั้งใจถ่ายคลิปเพื่อรีวิวสินค้าตามปกติ แต่ด้วยความที่ห้องพักมีกระจกรอบด้าน และเป็นช่วงกลางคืน ทำให้ไม่ทันสังเกตว่าเงาสะท้อนในกระจกไปติดภาพของ แพรวพราว ที่กำลังล้างหน้าและเดินไปหยิบผ้าขนหนูพอดี
“มันเป็นจังหวะสะท้อนแวบเดียวครับ ช่วงหน้าอก แต่ท่อนล่างไม่เห็นเพราะเขาใส่กางเกง พอเราตัดคลิปเสร็จ พี่แพรวก็บอกให้ลงเลย โดยที่เราทั้งคู่ไม่ได้ไปเพ่งดูละเอียดขนาดนั้น เป็นความผิดพลาดของผมเอง”
ซัน ยืนยันหนักแน่นว่า ไม่มีเจตนาไม่ดีแน่นอน เพราะตนรักภรรยามาก “ถามว่าซันถ่ายจริงไหม คือมันติดมาครับ แต่ไม่มีใครเจตนาถ่ายเมียตัวเองลงแบบนั้นหรอก
ผมเป็นลูกผู้ชาย ผมต้องเซฟเมียผมอยู่แล้ว แต่มันหลุดออกไปเพราะความไม่ละเอียดของผมเอง ที่รีบลงเกินไป”
ซันทิ้งท้ายด้วยการขอร้องชาวเน็ตและเพจต่างๆ ให้หยุดส่งต่อคลิป และหยุดใช้ถ้อยคำรุนแรงกับภรรยา“ด่าผมได้เลย จะว่าผมยังไงก็ได้ แต่อย่าไปบูลลี่ความเป็นผู้หญิงของเขา มันดูไม่เท่ ไม่หล่อ เรื่องนี้โทษใครไม่ได้นอกจากตัวผมเองที่สะเพร่า ขอให้จบที่ไลฟ์นี้นะครับ”
งานนี้เรียกว่า “ซัน วงศธร” ออกแอคชั่นปกป้องศรีภรรยาเต็มที่ ผิดก็ยอมรับว่าผิด แฟนคลับที่เห็นใจต่างก็เข้ามาให้กำลังใจ และหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญของสายคอนเทนต์ทุกคน
